Thứ Ba, 27/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Giá cả các mặt hàng Tết sẽ được giữ ở mức ổn định

Tuệ Mỹ

27/01/2026, 09:28

Một trong những nỗi lo lớn nhất của người dân mỗi dịp Tết là tình trạng "tăng giá theo mùa". Tuy nhiên, năm nay, giá cả các mặt hàng thiết yếu đang ổn định nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc bình ổn giá…

Sức mua được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026.
Sức mua được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026.

Chiều 26/1, Sở Công Thương TP.HCM thông tin, tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đạt hơn 26.000 tỷ đồng, trong đó, trên 9.000 tỷ đồng tham gia chương trình bình ổn thị trường, tăng khoảng 15% so với Tết 2025. Lượng hàng bình ổn dự kiến đáp ứng từ 23 - 43% nhu cầu thị trường trong tháng Tết.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia cam kết giữ giá ổn định trong vòng 1 tháng trước và sau Tết, thấp hơn ít nhất 5% so với giá thị trường. Thành phố cũng tiếp tục triển khai các chuyến bán hàng lưu động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực ngoại thành nhằm đưa hàng hóa thiết yếu đến gần hơn với người lao động thu nhập thấp.

Đồng thời, các chương trình khuyến mãi được đẩy mạnh với nhiều mặt hàng đặc trưng của mùa Tết như nước giải khát, bánh kẹo, mứt và quần áo. Đây là giải pháp kép vừa hỗ trợ người tiêu dùng, vừa giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường có nhiều lựa chọn.

Các doanh nghiệp tham gia cam kết giữ giá ổn định trong vòng 1 tháng trước và sau Tết.
Các doanh nghiệp tham gia cam kết giữ giá ổn định trong vòng 1 tháng trước và sau Tết.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết ngành Công Thương thành phố triển khai chương trình kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm với tên gọi “Rộn ràng mua sắm xuân”. Chương trình hứa hẹn mang đến nhiều ưu đãi, giảm giá sâu và khuyến khích các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tạo không khí mua sắm sôi động nhưng vẫn văn minh, tiết kiệm.

Tại Hà nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cũng đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, trực tiếp khảo sát và làm việc tại nhiều địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Việc kiểm tra tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như: quần áo, giày dép, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, xăng dầu.

Song song với tăng cường kiểm tra, kiểm soát, công tác điều tiết và quản lý thị trường tiếp tục giữ vai trò then chốt. Ông Nguyễn Đức Lê, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết Bộ đã tổ chức hệ thống bán lẻ, điểm cung cấp hàng hóa cho người dân.

Trong đó có các sản phẩm đã được kiểm chứng và sản phẩm OCOP. Cùng với đó, các buổi giới thiệu sản phẩm được tổ chức thông qua nền tảng mạng xã hội và truyền thông, đồng thời lực lượng Quản lý thị trường tại 34 tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường.

Hà Nội quyết tâm “siết” thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết 2026.
Hà Nội quyết tâm “siết” thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết 2026.

Thực tế, thị trường hàng hóa dịp Tết từ lâu vẫn được xem là “bài kiểm tra sức chịu đựng” của cung - cầu. Do đó, ngay từ đầu quý 4/2025, nhiều hệ thống phân phối lớn đã bắt đầu xây dựng phương án nguồn hàng cho mùa Tết 2026, thay vì chờ đến những tuần cận Tết mới tăng tốc. Nhịp vận hành thị trường được kích hoạt từ sớm, tạo dư địa để sức mua hình thành dần theo từng giai đoạn, tránh dồn nén vào cao điểm.

Đáng chú ý, giá các mặt hàng tại các hệ thống siêu thị còn rẻ hơn so với đại lý, chợ truyền thống nhờ các chương trình khuyến mãi giảm sâu, giảm sốc. Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ như Aeon, Co.opmart, WinMart, GO!, MM Mega Market cho thấy hàng nghìn mặt hàng từ hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng đến thực phẩm khô được áp dụng mức giảm giá từ 10% đến 50%, đi kèm các chương trình “Mua 1 tặng 1”, “Combo tiết kiệm” cho nhóm hàng thiết yếu.

Việc tung ra làn sóng khuyến mãi sớm không chỉ nhằm kích cầu, mà còn là giải pháp điều tiết dòng khách hàng, khuyến khích người tiêu dùng mua sắm sớm để tránh tình trạng quá tải tại các siêu thị trong những ngày sát Tết. Giảm áp lực thanh toán, vận chuyển và nhân sự cũng giúp hệ thống bán lẻ vận hành trơn tru hơn trong giai đoạn cao điểm.

Đáng chú ý, giá các mặt hàng tại các hệ thống siêu thị còn rẻ hơn so với đại lý, chợ truyền thống nhờ các chương trình khuyến mãi.
Đáng chú ý, giá các mặt hàng tại các hệ thống siêu thị còn rẻ hơn so với đại lý, chợ truyền thống nhờ các chương trình khuyến mãi.

Điển hình, hệ thống siêu thị Co.op Mart từ nay đến hết ngày 28/1 có chương trình giảm giá đến 50% cho các sản phẩm bánh kẹo, mứt sấy, hạt khô, nước giải khát, gia vị, thịt nguội, lạp xưởng... Nhóm thực phẩm tươi sống được luân phiên áp dụng mức giảm đến 20% kèm quà tặng nông sản như cá chim trắng, chả cá thác lác, thịt gà, nấm đông cô, cải ngọt, táo, cam canh. Nhóm hàng may mặc cũng giảm giá đến 40% cho các sản phẩm thời trang phục vụ nhu cầu đón Tết.

Tại hệ thống WinMart, hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ được dự trữ tăng 25% so với ngày thường, trong khi sức mua toàn hệ thống dự kiến tăng 20 - 25% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng khô và hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn được chuẩn bị đầy đủ về sản lượng, đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng đồng nhất và phân phối xuyên suốt mùa cao điểm Tết. Riêng với mặt hàng gạo, sản lượng tăng 20%, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân dịp Tết.

Tương tự, từ nay đến hết 3/2/2026, Lotte Mart triển khai những chương trình khuyến mại tập trung cho các sản phẩm Tết với tên gọi “Mã Đáo Săn Lộc”. Theo đó, nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ khô chế biến món tết được giảm giá đến 40%; bánh kẹo, ngũ cốc giảm đến 39%; đồ uống, nước giải khát ưu đãi lên đến 43%.

Không khí sắm Tết đã nhộn nhịp từ những ngày giữa tháng 1/2026.
Không khí sắm Tết đã nhộn nhịp từ những ngày giữa tháng 1/2026.

Các mặt hàng thịt heo, thịt bò, rau củ tươi, và các loại trái cây nhập khẩu tại Lotte Mart giảm giá đến 32%... Hệ thống cũng mang đến giải pháp quà Tết với mức giá đa dạng từ 199.000 đồng đến 10.000.000 đồng, phù hợp mọi nhu cầu biếu tặng, trong đó có giỏ quà chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc cao cấp, hộp quà thực phẩm cao cấp...

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM, hơn 40% doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đã tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố. Các doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kiểm soát giá tốt hơn, tập trung vào các mặt hàng phục vụ Tết, trong bối cảnh sức mua được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026.

Dự báo, sản lượng tiêu thụ các mặt hàng lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 có thể tăng khoảng 30% so với thời điểm bình thường.

Thật giả lẫn lộn tại thị trường bánh mứt kẹo Tết

08:12, 22/01/2026

Thật giả lẫn lộn tại thị trường bánh mứt kẹo Tết

Hàng loạt trái cây chính vụ đổ bộ chợ Việt

10:51, 21/01/2026

Hàng loạt trái cây chính vụ đổ bộ chợ Việt

Hàng hóa trong nước khẳng định vị thế trên thị trường Tết

14:44, 19/01/2026

Hàng hóa trong nước khẳng định vị thế trên thị trường Tết

Từ khóa:

bình ổn thị trường Tết giá hàng hóa Tết 2026 khuyến mãi Tết 2026 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Thật giả lẫn lộn tại thị trường bánh mứt kẹo Tết

Thật giả lẫn lộn tại thị trường bánh mứt kẹo Tết

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng tại các thành phố lớn, những mặt hàng đồ khô, đồ trang trí, đặc biệt là bánh mứt kẹo đã được bày bán ngập tràn tại các siêu thị và trên khắp các phố phường...

Hàng loạt trái cây chính vụ đổ bộ chợ Việt

Hàng loạt trái cây chính vụ đổ bộ chợ Việt

Những ngày gần đây, cam canh, cam Cao Phong, cam sành, bưởi diễn, roi đường… “đua nhau” phủ kín thị trường trái cây Việt. Để phục vụ nhu cầu đón Tết, nhiều sản phẩm độc lạ cũng được chào bán, như chuối hình bàn tay Phật, dưa hấu thỏi vàng…

Hàng hóa trong nước khẳng định vị thế trên thị trường Tết

Hàng hóa trong nước khẳng định vị thế trên thị trường Tết

Các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng và hệ thống bán lẻ trên cả nước đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ từ sớm nhằm hạn chế biến động giá, bảo đảm nguồn cung. Kỳ vọng chung là sản lượng hàng hóa đạt tăng trưởng khoảng 30% trong mùa cao điểm Tết…

Mua sắm Tết ở đồng bằng sông Cửu Long: Khi “online” trở thành lựa chọn phổ biến

Mua sắm Tết ở đồng bằng sông Cửu Long: Khi “online” trở thành lựa chọn phổ biến

Những tuần giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường tiêu dùng tại đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn cao điểm quen thuộc. Thế nhưng, cách người dân tiếp cận hàng hóa đang thay đổi rõ rệt. Bên cạnh hình ảnh chợ tết đông đúc, siêu thị sáng đèn từ sớm, mua sắm trực tuyến ngày càng hiện diện rõ trong giỏ chi tiêu cuối năm của nhiều gia đình...

Nhu cầu hàng thiết yếu có thể tăng đến 30% trong mùa sắm Tết

Nhu cầu hàng thiết yếu có thể tăng đến 30% trong mùa sắm Tết

Hiện hàng hóa phục vụ mùa cao điểm Tết tại nhiều đơn vị bán lẻ đã rất phong phú. Ghi nhận tại các quầy kệ hàng thực phẩm, bánh kẹo cho thấy sản phẩm Tết đã được chất đầy với ngập tràn các chương trình khuyến mãi…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhiều cựu lãnh đạo Vicem "hợp tác" nâng khống số liệu tại dự án nghìn tỷ

Dân sinh

2

Việt Nam cần khoảng 700 tỷ USD cho chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

3

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu thuốc, thuốc tăng giá đột biến trong dịp Tết

Dân sinh

4

Vì sao Meta phải định vị mình như gã khổng lồ hạ tầng AI?

Kinh tế số

5

Giá mua, bán vàng nhẫn tăng mạnh sau nhịp đi ngang

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy