Giá cả các mặt hàng Tết sẽ được giữ ở mức ổn định

Một trong những nỗi lo lớn nhất của người dân mỗi dịp Tết là tình trạng "tăng giá theo mùa". Tuy nhiên, năm nay, giá cả các mặt hàng thiết yếu đang ổn định nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc bình ổn giá…

Chiều 26/1, Sở Công Thương TP.HCM thông tin, tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đạt hơn 26.000 tỷ đồng, trong đó, trên 9.000 tỷ đồng tham gia chương trình bình ổn thị trường, tăng khoảng 15% so với Tết 2025. Lượng hàng bình ổn dự kiến đáp ứng từ 23 - 43% nhu cầu thị trường trong tháng Tết.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia cam kết giữ giá ổn định trong vòng 1 tháng trước và sau Tết, thấp hơn ít nhất 5% so với giá thị trường. Thành phố cũng tiếp tục triển khai các chuyến bán hàng lưu động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực ngoại thành nhằm đưa hàng hóa thiết yếu đến gần hơn với người lao động thu nhập thấp.

Đồng thời, các chương trình khuyến mãi được đẩy mạnh với nhiều mặt hàng đặc trưng của mùa Tết như nước giải khát, bánh kẹo, mứt và quần áo. Đây là giải pháp kép vừa hỗ trợ người tiêu dùng, vừa giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường có nhiều lựa chọn.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết ngành Công Thương thành phố triển khai chương trình kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm với tên gọi “Rộn ràng mua sắm xuân”. Chương trình hứa hẹn mang đến nhiều ưu đãi, giảm giá sâu và khuyến khích các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần tạo không khí mua sắm sôi động nhưng vẫn văn minh, tiết kiệm.

Tại Hà nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cũng đã thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, trực tiếp khảo sát và làm việc tại nhiều địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Việc kiểm tra tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng nhiều trong dịp Tết như: quần áo, giày dép, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, xăng dầu.

Song song với tăng cường kiểm tra, kiểm soát, công tác điều tiết và quản lý thị trường tiếp tục giữ vai trò then chốt. Ông Nguyễn Đức Lê, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết Bộ đã tổ chức hệ thống bán lẻ, điểm cung cấp hàng hóa cho người dân.

Trong đó có các sản phẩm đã được kiểm chứng và sản phẩm OCOP. Cùng với đó, các buổi giới thiệu sản phẩm được tổ chức thông qua nền tảng mạng xã hội và truyền thông, đồng thời lực lượng Quản lý thị trường tại 34 tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường.

Hà Nội quyết tâm “siết” thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết 2026.

Thực tế, thị trường hàng hóa dịp Tết từ lâu vẫn được xem là “bài kiểm tra sức chịu đựng” của cung - cầu. Do đó, ngay từ đầu quý 4/2025, nhiều hệ thống phân phối lớn đã bắt đầu xây dựng phương án nguồn hàng cho mùa Tết 2026, thay vì chờ đến những tuần cận Tết mới tăng tốc. Nhịp vận hành thị trường được kích hoạt từ sớm, tạo dư địa để sức mua hình thành dần theo từng giai đoạn, tránh dồn nén vào cao điểm.

Đáng chú ý, giá các mặt hàng tại các hệ thống siêu thị còn rẻ hơn so với đại lý, chợ truyền thống nhờ các chương trình khuyến mãi giảm sâu, giảm sốc. Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ như Aeon, Co.opmart, WinMart, GO!, MM Mega Market cho thấy hàng nghìn mặt hàng từ hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng đến thực phẩm khô được áp dụng mức giảm giá từ 10% đến 50%, đi kèm các chương trình “Mua 1 tặng 1”, “Combo tiết kiệm” cho nhóm hàng thiết yếu.

Việc tung ra làn sóng khuyến mãi sớm không chỉ nhằm kích cầu, mà còn là giải pháp điều tiết dòng khách hàng, khuyến khích người tiêu dùng mua sắm sớm để tránh tình trạng quá tải tại các siêu thị trong những ngày sát Tết. Giảm áp lực thanh toán, vận chuyển và nhân sự cũng giúp hệ thống bán lẻ vận hành trơn tru hơn trong giai đoạn cao điểm.

Điển hình, hệ thống siêu thị Co.op Mart từ nay đến hết ngày 28/1 có chương trình giảm giá đến 50% cho các sản phẩm bánh kẹo, mứt sấy, hạt khô, nước giải khát, gia vị, thịt nguội, lạp xưởng... Nhóm thực phẩm tươi sống được luân phiên áp dụng mức giảm đến 20% kèm quà tặng nông sản như cá chim trắng, chả cá thác lác, thịt gà, nấm đông cô, cải ngọt, táo, cam canh. Nhóm hàng may mặc cũng giảm giá đến 40% cho các sản phẩm thời trang phục vụ nhu cầu đón Tết.

Tại hệ thống WinMart, hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ được dự trữ tăng 25% so với ngày thường, trong khi sức mua toàn hệ thống dự kiến tăng 20 - 25% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng khô và hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn được chuẩn bị đầy đủ về sản lượng, đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng đồng nhất và phân phối xuyên suốt mùa cao điểm Tết. Riêng với mặt hàng gạo, sản lượng tăng 20%, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân dịp Tết.

Tương tự, từ nay đến hết 3/2/2026, Lotte Mart triển khai những chương trình khuyến mại tập trung cho các sản phẩm Tết với tên gọi “Mã Đáo Săn Lộc”. Theo đó, nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ khô chế biến món tết được giảm giá đến 40%; bánh kẹo, ngũ cốc giảm đến 39%; đồ uống, nước giải khát ưu đãi lên đến 43%.

Không khí sắm Tết đã nhộn nhịp từ những ngày giữa tháng 1/2026.

Các mặt hàng thịt heo, thịt bò, rau củ tươi, và các loại trái cây nhập khẩu tại Lotte Mart giảm giá đến 32%... Hệ thống cũng mang đến giải pháp quà Tết với mức giá đa dạng từ 199.000 đồng đến 10.000.000 đồng, phù hợp mọi nhu cầu biếu tặng, trong đó có giỏ quà chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc cao cấp, hộp quà thực phẩm cao cấp...

Theo bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM, hơn 40% doanh nghiệp thuộc Hiệp hội đã tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố. Các doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kiểm soát giá tốt hơn, tập trung vào các mặt hàng phục vụ Tết, trong bối cảnh sức mua được kỳ vọng sẽ tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026.

Dự báo, sản lượng tiêu thụ các mặt hàng lương thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 có thể tăng khoảng 30% so với thời điểm bình thường.