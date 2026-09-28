Đà Nẵng gắn công nghiệp văn hóa với du lịch và chuyển đổi số

Nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, thành phố Đà Nẵng đã chủ động ban hành và triển khai nhiều chính sách và pháp luật nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
Để tạo động lực cho công nghiệp văn hóa phát triển, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế thành phố, Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND và Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 17/4/2026, đặt nền móng cho việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của thành phố đến năm 2030.
Những chính sách này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sáng tạo mà còn giúp hình thành các sản phẩm và sự kiện du lịch có tính nhận diện cao, góp phần xây dựng thương hiệu cho Đà Nẵng – thành phố “đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư”.
Một trong những điểm nhấn của chiến lược này là việc Đà Nẵng đã xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi đặc thù như ưu đãi thuế, hỗ trợ địa điểm và không gian cho các hoạt động sáng tạo, cũng như tiếp cận vốn cho các ngành công nghiệp văn hóa. Điều này đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, gắn kết chặt chẽ với du lịch, dịch vụ, thúc đẩy phát triển đô thị sáng tạo và chuyển đổi số.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh rằng Đà Nẵng coi văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, có khả năng chuyển hóa thành động lực để phát triển kinh tế.
Bà Thi cho biết: Hiện tại, các ngành công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng đang đóng góp bình quân khoảng 4,7% GRDP, và thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ trọng này lên trên 10% GRDP vào năm 2030. Đây là một phần trong định hướng chiến lược nhằm từng bước hình thành công nghiệp văn hóa trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng.
Để đạt được những mục tiêu này, Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Tài chính thành phố cập nhật các văn bản pháp lý hiện hành, đặc biệt là các chính sách liên quan phát triển công nghiệp văn hóa, gắn với triển khai các chính sách ưu đãi đặc thù về thuế, hỗ trợ địa điểm, các không gian dành cho các hoạt động sáng tạo, tiếp cận vốn... phù hợp với Nghị quyết 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
Kết quả từ những nỗ lực này không chỉ giúp Đà Nẵng trở thành điểm đến của các sự kiện, lễ hội tầm cỡ khu vực và quốc tế mà còn tạo động lực để công nghiệp văn hóa phát triển, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế của thành phố. Với những bước đi chiến lược và quyết tâm mạnh mẽ, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghiệp văn hóa Việt Nam và quốc tế.
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