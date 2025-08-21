Chủ Nhật, 24/08/2025

VnEconomy
VnEconomy

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Dự án

Khởi công khu công nghiệp 200 ha, vốn đầu tư hơn 1.657 tỷ tại Ninh Bình

Thiên Anh

21/08/2025, 19:47

Sáng 21/8, tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Trung Thành với quy mô 200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.657 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Dự án do Công ty Cổ phần Bất động sản Capella và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Nam Định triển khai.

KCN Trung Thành được định hướng phát triển thành khu công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, tập trung thu hút các ngành nghề sản xuất công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn. Với lợi thế kết nối trực tiếp Quốc lộ 1, tuyến cao tốc Bắc – Nam và nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác đang được đầu tư, KCN Trung Thành kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN, cùng chính quyền xã Tân Minh trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án khởi công đúng kế hoạch.

Để dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, huy động các đối tác uy tín, đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ - mỹ thuật, xây dựng hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận lợi với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực theo đúng quy hoạch và thiết kế được phê duyệt. Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh được giao phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để xây dựng chương trình thu hút đầu tư, ưu tiên các doanh nghiệp lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Phối cảnh dự án
Phối cảnh dự án

Trong quá trình triển khai và vận hành, các bên liên quan được yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt về bảo vệ môi trường, xây dựng, lao động và an toàn phòng cháy chữa cháy. Chính quyền xã Tân Minh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích còn lại cho nhà đầu tư đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Cao Sơn khẳng định tỉnh Ninh Bình sẽ đồng hành và hỗ trợ tối đa, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, an toàn cho các doanh nghiệp. Tỉnh cũng cam kết thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi theo quy định cùng chính sách hỗ trợ đặc thù.

Dự án được kỳ vọng góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đưa Ninh Bình trở thành tỉnh có nền công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, đồng thời là trung tâm công nghiệp công nghệ cao trong phạm vi liên vùng và cả nước.

Từ khóa:

hạ tầng công nghiệp Khởi công khu công nghiệp 200 ha ninh bình Vneconomy

Đọc thêm

Hàng loạt dự án lớn sẽ được Huế triển khai trong quý 3/2025

Hàng loạt dự án lớn sẽ được Huế triển khai trong quý 3/2025

Trong quý 3/2025, thành phố Huế sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành và đưa vào vận hành nhiều công trình, dự án trọng điểm trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, hạ tầng, giáo dục và giao thông.

Diễn biến mới của dự án hơn 2 tỷ USD tại Nghệ An

Diễn biến mới của dự án hơn 2 tỷ USD tại Nghệ An

Dự án Nhà máy điện khí LNG hơn 2 tỷ USD tại Nghệ An đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tập đoàn năng lượng quốc tế, trở thành tâm điểm trong “đường đua” của các nhà đầu tư Hàn Quốc và nhiều tập đoàn lớn khác...

Khởi công khu công nghiệp 200 ha, vốn đầu tư hơn 1.657 tỷ tại Ninh Bình

Khởi công khu công nghiệp 200 ha, vốn đầu tư hơn 1.657 tỷ tại Ninh Bình

Sáng 21/8, tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Trung Thành với quy mô 200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.657 tỷ đồng.

Diễn biến mới tại dự án 47.000 tỷ đồng sau một thập kỷ “sa lầy” tại Thanh Hóa

Diễn biến mới tại dự án 47.000 tỷ đồng sau một thập kỷ “sa lầy” tại Thanh Hóa

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Công Thanh và Liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) – PECC2, vừa ký kết thỏa thuận nguyên tắc triển khai dự án Nhà máy điện LNG Công Thanh công suất 4.500 MW tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa...

Tây Ninh khẳng định sức hút khi đón loạt dự án nghìn tỷ đồng

Tây Ninh khẳng định sức hút khi đón loạt dự án nghìn tỷ đồng

Sau khi sáp nhập, Tây Ninh hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics hiện đại của vùng. Mới đây, sức hút đầu tư của tỉnh được khẳng định qua loạt dự án có vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

2

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

3

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

4

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

5

Giải pháp giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển

Đầu tư

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: