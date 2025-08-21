Khởi công khu công nghiệp 200 ha, vốn đầu tư hơn 1.657 tỷ tại Ninh Bình
Sáng 21/8, tại xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Trung Thành với quy mô 200 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.657 tỷ đồng.
Dự án do Công ty Cổ phần Bất động sản Capella và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Nam Định triển khai.
KCN Trung Thành được định hướng phát triển thành khu công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, tập trung thu hút các ngành nghề sản xuất công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn. Với lợi thế kết nối trực tiếp Quốc lộ 1, tuyến cao tốc Bắc – Nam và nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác đang được đầu tư, KCN Trung Thành kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ông ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN, cùng chính quyền xã Tân Minh trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án khởi công đúng kế hoạch.
Để dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả, lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, huy động các đối tác uy tín, đẩy nhanh thi công, bảo đảm chất lượng, kỹ - mỹ thuật, xây dựng hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận lợi với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực theo đúng quy hoạch và thiết kế được phê duyệt. Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh được giao phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để xây dựng chương trình thu hút đầu tư, ưu tiên các doanh nghiệp lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.
Trong quá trình triển khai và vận hành, các bên liên quan được yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt về bảo vệ môi trường, xây dựng, lao động và an toàn phòng cháy chữa cháy. Chính quyền xã Tân Minh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao diện tích còn lại cho nhà đầu tư đúng tiến độ.
Ông Nguyễn Cao Sơn khẳng định tỉnh Ninh Bình sẽ đồng hành và hỗ trợ tối đa, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, an toàn cho các doanh nghiệp. Tỉnh cũng cam kết thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách ưu đãi theo quy định cùng chính sách hỗ trợ đặc thù.
Dự án được kỳ vọng góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đưa Ninh Bình trở thành tỉnh có nền công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, đồng thời là trung tâm công nghiệp công nghệ cao trong phạm vi liên vùng và cả nước.
