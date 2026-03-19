Hàng loạt sự kiện hấp dẫn tại Festival du lịch Cửa Lò 2026

Nguyễn Thuấn

19/03/2026, 15:29

Festival Du lịch Cửa Lò 2026 quy tụ hàng loạt sự kiện nổi bật như lễ khai mạc kết hợp pháo hoa tầm cao, các giải thể thao quy mô lớn, carnaval biển và lễ hội ẩm thực, hứa hẹn tạo sức hút mạnh mẽ cho du lịch địa phương...

Pháo hoa tầm cao rực sáng bầu trời đêm khai mạc Festival. Ảnh minh hoạ

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, Festival Du lịch Cửa Lò năm nay với chủ đề “Bốn mùa biển gọi”, mở ra chuỗi sự kiện quy mô nhằm quảng bá hình ảnh và kích cầu du lịch địa phương.

Tâm điểm của Festival là Lễ khai mạc với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy”, dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25/4/2026 tại Quảng trường Bình Minh. Điểm nhấn đặc biệt trong đêm khai mạc là việc công bố danh hiệu “Đô thị du lịch sạch ASEAN” dành cho Cửa Lò, cùng màn trình diễn pháo hoa tầm cao. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và các nền tảng số.

Khác với các năm trước, Festival Du lịch Cửa Lò 2026 không chỉ tập trung vào mùa cao điểm hè mà được thiết kế theo 3 giai đoạn, trải dài suốt bốn mùa trong năm.

Ở giai đoạn “Cửa Lò - Hè rực rỡ”, hàng loạt hoạt động thể thao, giải trí sôi động sẽ được tổ chức như Giải Golf tỉnh Nghệ An, Giải Marathon “Hành trình theo chân Bác”, Giải Đá cầu bãi biển quốc gia, cùng các sự kiện lễ hội tại VinWonders Cửa Hội.

Sang mùa thu, Cửa Lò tiếp tục duy trì sức hút với Carnaval biển, Lễ hội văn hóa ẩm thực du lịch Bắc Trung Bộ và dự kiến tổ chức vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền phong vào tháng 8/2026.

Trong dịp hè nắng nóng, phố biển Cửa Lò trở nên nhộn nhịp, thu hút đông đảo du khách phương xa tìm về

Đáng chú ý, với chủ đề “Cửa Lò không mùa Đông”, địa phương lần đầu triển khai các sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút khách trong mùa thấp điểm. Trong đó có các tour trải nghiệm, chương trình biểu diễn “Lời Ví neo Sóng” trên biển và các sự kiện quốc tế như đua mô tô nước Jetski.

Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, Nghệ An cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ môi trường. Các hoạt động như lễ phát động “Vì môi trường biển xanh - sạch - đẹp” và tổ chức tập huấn văn hóa ứng xử cho đội ngũ làm du lịch sẽ được triển khai đồng bộ.

Thông qua Festival lần này, địa phương đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh Cửa Lò trở thành điểm đến thân thiện, văn minh, đồng thời khuyến khích mỗi người dân trở thành một “đại sứ du lịch”, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Những ngày giữa tháng 3/2026, tại bãi biển Cửa Lò, không khí chuẩn bị cho mùa du lịch biển năm 2026 đang diễn ra khẩn trương. Dọc tuyến bờ biển, nhiều tổ công nhân đang tập trung thi công, lắp đặt hệ thống điểm tắm tráng nước ngọt nhằm phục vụ người dân và du khách trong thời gian tới.

Một điểm tắm tráng đang được xây dựng tại biển Cửa Lò, chuẩn bị cho mùa du lịch. Ảnh: Quang An

Theo thông tin từ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cửa Lò, mùa du lịch năm 2026, địa phương sẽ xây dựng 15 điểm tắm tráng mới dọc bãi biển theo hình thức xã hội hóa. Mỗi điểm có diện tích khoảng 500 m2, được bố trí nhiều hạng mục phục vụ du khách như khu tắm tráng, phòng thay đồ, nhà vệ sinh công cộng và hệ thống cấp thoát nước đồng bộ.

Cụ thể, mỗi điểm tắm tráng sẽ được lắp đặt 12 trụ tắm, mỗi trụ cao khoảng 2,2 mét và bố trí 4 vòi sen. Như vậy, mỗi điểm sẽ có tổng cộng 48 vòi tắm nước ngọt. Ngoài ra, tại mỗi điểm tắm tráng còn bố trí 15 phòng thay đồ, khu vệ sinh công cộng và các hạng mục phụ trợ khác nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân và du khách.

Trekking đang trở thành lựa chọn phổ biến của du khách trẻ

Gần 100 gian hàng trải nghiệm số tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026

Ghi nhận tại các đơn vị lữ hành lớn cho thấy kể từ sau khi xung đột bùng phát, nhiều du khách Việt Nam có kế hoạch du lịch tại các quốc gia cần phải quá cảnh tại Trung Đông đã chủ động chuyển hướng sang những hành trình an toàn và thủ tục đơn giản hơn…

Theo khảo sát được Forbes thực hiện về xu hướng lao động, 54% người trẻ cho biết sẵn sàng ưu tiên thời gian nghỉ ngơi và trải nghiệm thay vì chỉ tập trung vào việc tăng lương, cho thấy sự thay đổi trong cách họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống…

Thông qua hợp tác với các đối tác Thụy Sĩ, thành phố Huế đang từng bước đưa mô hình đào tạo quản trị khách sạn tiên tiến vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo du lịch địa phương...

Đối với các nhà sáng lập, freelancer hay các nhà sáng tạo nội dung - những người có thể "mang công việc theo mình" - yếu tố địa lý đang trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Tận dụng điều này, một số quốc gia đang triển khai các chương trình ưu đãi tài chính nhằm thu hút cư dân mới. ...

Từ ngày 19 đến 22/3, tỉnh Ninh Bình trở thành điểm hẹn của những người yêu ẩm thực với Festival Phở 2026. Sự kiện mang chủ đề "Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại" không chỉ là ngày hội ẩm thực đơn thuần mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình đưa món ăn quốc hồn quốc túy trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

