Hàng ngàn doanh nghiệp tại Đà Nẵng cam kết tiết kiệm điện

Ngày 10/7, Sở Công thương TP. Đà Nẵng tổ chức hội nghị cung ứng điện, tiết kiệm điện và an toàn điện năm 2024.

Ông Lê Hồng Cương, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng), cho biết 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện thương phẩm tại thành phố đạt 1,75 tỷ kWh, tăng 15,5% so với năm 2023.

Công suất điện cực đại đạt 668 MW (ngày 14/6), vượt 8,7% so với công suất cực đại năm 2023; sản lượng điện ngày lớn nhất là 13,7 triệu kWh, vượt 7,8% sản lượng cực đại năm 2023.

Tính đến 17/4/2024, PC Đà Nẵng đã ký biên bản thỏa thuận tiết kiệm điện với 28.121 khách hàng thuộc nhóm hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, đạt tỷ lệ 100%, sản lượng cam kết tiết kiệm điện đạt 46,8 triệu kWh.

Trong công tác bảo đảm an toàn điện, trong 6 tháng đầu năm 2024, PC Đà Nẵng đã phát hiện, kịp thời cảnh báo an toàn 144 trường hợp công trình thi công xây dựng sửa chữa nhà, thi công hạ tầng giao thông có nguy cơ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện.

Qua kiểm tra, PC Đà Nẵng đã phát hiện một số trường hợp người dân có hành vi câu cá dưới đường dây lưới điện cao áp có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn gây sự cố và tai nạn điện.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 2 trường hợp sự cố lưới điện do người dân thả bong bóng bay vướng vào đường dây; 1 trường hợp xe múc của Công ty Cienco 5 trong quá trình thi công tại cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đã xâm phạm vào đường cáp ngầm trung áp gây sự cố mất điện 1.070 khách hàng tại thôn Phú Thượng, Hòa Khê, Xuân Phú, Đại La.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn Đà Nẵng không xảy ra tai nạn điện; đặc biệt không xảy ra sự cố, tai nạn điện do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp…

Về công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động điện lực và sử dụng điện, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Đà Nẵng, cho biết, hiện tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới trong tổng cung năng lượng sơ cấp trên địa bàn Đà Nẵng đạt khoảng 3,69%. Tổng công suất lắp đặt điện mặt trời toàn thành phố là 81,6MW (đạt 33% theo kế hoạch đến năm 2025).

Ông Nguyễn Văn Trừ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng, đề nghị Tổng Công ty Điện lực miền Trung, các đơn vị liên quan trong ngành điện thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện theo kế hoạch, tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, phối hợp với UBND các quận, huyện đẩy mạnh các chương trình nâng cao nhận thức xã hội về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả…

Ông Trừ yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền… Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu UBND TP. Đà Nẵng kiến nghị Bộ Công Thương hoàn thành dự thảo Luật Điện lực sửa đổi, làm rõ quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện nhằm triển khai đầu tư xây dựng các dự án điện theo quy hoạch.