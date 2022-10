Harry Styles: chàng ca sỹ của “kỷ lục doanh thu”

Thời điểm hiện tại, nam ca sĩ đã làm nên kì tích khi cùng lúc sở hữu ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng uy tín Billboard và sở hữu bộ phim dẫn đầu doanh thu phòng vé tại Mỹ. Cụ thể, bản hit As It Was của cựu thành viên nhóm nhạc One Direction vẫn đang trụ vững tại vị trí quán quân trên BXH trong tuần thứ 15. Có vẻ như sức hút của ca khúc này vẫn chưa hề giảm, thậm chí còn tăng mạnh hơn kể từ khi phim Don't Worry Darling do anh thủ vai chính công chiếu.

Dành 15 tuần không liên tiếp ở vị trí No.1, ca khúc As It Was của Harry Styles đang giữ kỷ lục ca khúc có khoảng thời gian trụ hạng nhất lâu nhất đối với bài hát đến từ một nghệ sĩ người Anh tại Hot 100. Vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi thu về 66 triệu lượt phát radio, 13,5 triệu lượt stream hay 3.000 lượt tải xuống có trả phí trong tuần qua, As It Was tiếp tục đứng đầu Billboard Hot 100 tuần thứ 15. Bản hit của Harry Styles hiện đang là ca khúc sở hữu số tuần thống trị nhiều thứ ba trong lịch sử BXH, sau “Old Town Road” (19 tuần), “Despacito” và “One Sweet Day” (cùng 16 tuần).

Vượt qua cả “Uptown Funk!” – Mark Ronson ft. Bruno Mars lẫn “Candle in the Wind 1997″ hay “Something About the Way You Look Tonight” – Elton John, As It Was cũng vừa trở thành ca khúc có số tuần quán quân nhiều nhất từ một nghệ sĩ Anh ở BXH đĩa đơn của Billboard Mỹ. Ngoài ra, hiện tại tổng số tuần trụ lại trong 3 thứ hạng cao nhất Hot 100 cho bản hit này đã được nâng lên 25 tuần, nối dài thành tích nhiều tuần trụ hạng nhất trong Top 3 Hot 100.

Harry Styles đã phát hành album solo thứ 3 mang tên Harry’s House vào đầu năm nay. Album được nhận số điểm tích cực 82/100 trên trang tổng hợp đánh giá Metacritic. Với 113.000 bản được bán ra, Harry’s House trở thành album bán chạy nhất năm 2022 tại Anh. Bảng xếp hạng Billboard 200 cũng xướng tên Harry Styles ở vị trí số 1 với hơn nửa triệu bản được bán ra.

Ở mảng điện ảnh, bộ phim Don't Worry Darling có Harry Styles là nam diễn viên chính vừa ra mắt đã lập tức trở thành phim có doanh thu phòng vé cao nhất tuần qua chỉ sau 3 ngày ra rạp. Theo Variety, tác phẩm đạt doanh thu 19,2 triệu USD ở Bắc Mỹ và 10,8 triệu USD tại các thị trường quốc tế, nâng tổng số doanh thu toàn cầu lên 30 triệu USD. Có thể nói, đây là một doanh thu khá ấn tượng đối với một bộ phim có kinh phí chỉ 35 triệu USD như Don't Worry Darling. Bộ phim cũng đã được giới thiệu tại Liên hoan phim Venice hồi đầu tháng 9, trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng.

Thực tế, Don't Worry Darling không phải bộ phim đầu tiên của Harry Styles. Trước đó, giọng ca nước Anh từng thử sức với vai trò diễn viên trong Dunkirk của đạo diễn đại tài Christopher Nolan và cũng từng có một vai diễn nhỏ trong Eternals của vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, bộ phim của đạo diễn Olivia Wilde (cũng là bạn gái của Harry Styles) lại đánh dấu lần đầu tiên nam ca sĩ thử sức với vai trò là nam diễn viên chính.

Với sự góp mặt của Harry Styles, các chuyên gia đánh giá rằng bộ phim này không thể nào "chìm" được. Nguyên nhân là do người hâm mộ của Harry Styles trên toàn thế giới rất đông và họ sẵn sàng ủng hộ thần tượng của mình. Theo thống kê, 66% những người mua vé xem phim cuối tuần qua là phụ nữ, gần 70% ở độ tuổi 18 đến 34. Trong khi đó, ngay sau Don't Worry Darling, bộ phim tiếp theo có sự xuất hiện của giọng ca 28 tuổi chính là My Policeman, phát hành vào ngày 21/10 tới. So với Don't Worry Darling, bộ phim mới của Harry Styles thậm chí còn chiếm được cảm tình của giới phê bình nhiều hơn sau suất chiếu sớm.

Sau khi "dạo chơi" với điện ảnh, Harry Styles quyết định quay lại với việc kinh doanh thay vì dành thời gian nghỉ ngơi. Mới đây, nam ca sĩ vừa tung ra dòng sản phẩm trang điểm đầu tiên của riêng mình. Theo truyền thông Mỹ, thương hiệu Pleasing của giọng ca As It Was đã bắt tay nhà thiết kế thời trang người Brazil Marco Ribeiro để giới thiệu bộ sưu tập các sản phẩm make up mới.

Dòng sản phẩm phiên bản giới hạn sẽ bao gồm những sản phẩm bảng mắt hay phấn má đa công dụng ở cả hai dạng phấn và kem cùng nhiều tông màu khác nhau. Ngoài ra, loạt đồ trang điểm của Pleasing lần này có cả loại son bóng đa công dụng để người dùng có thể trộn cùng bất kỳ màu phấn nào theo ý muốn. Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn mang đến 5 màu sơn móng tay và sticker dán móng mới được làm từ vật liệu phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường.

Trước đó, sau một "bản hack" cùng với Balenciaga, một bản hợp tác high-low với Adidas, nhà mốt Gucci cũng đã công bố tên nam ca sỹ Harry Styles với tư cách là cộng tác viên sáng tạo mới nhất cho bộ sưu tập mang tên “HA HA HA”, được ra mắt vào tháng 6 trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang nam Milan. Harry Styles và giám đốc sáng tạo Alessandro Michele đã đồng tạo ra một bộ sưu tập 25 thiết kế sẽ được bán trong mạng lưới cửa hàng toàn cầu của thương hiệu vào tháng 10 này và được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu thuộc sở hữu của Kering đạt được doanh số bán hàng khổng lồ.

Tham gia vào quá trình sáng tạo giúp vai trò đại sứ thương hiệu của nam ca sỹ tiến thêm một bước lớn. Đồng thời, chỉ riêng thông tin hợp tác với Harry Styles sau khi được công bộ đã giúp Gucci vượt lên đứng đầu bảng xếp hạng các thương hiệu được tìm kiếm và đề cập nhiều nhất trong vài tháng qua theo số liệu của Lyst, phá vỡ chuỗi chiến thắng kéo dài chín tháng của Balenciaga.