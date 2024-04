HDBank đạt 4.028 tỷ lợi nhuận quý 1, tăng 46.8%, chia cổ tức 2023 tỷ lệ 30% gồm tiền và cổ phiếu

TÍN DỤNG TĂNG MẠNH TRÊN 6%, TÍCH CỰC CUNG ỨNG VỐN CHO NỀN KINH TẾ

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, trong quý 1/2024, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của HDBank đạt 7.752 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế đạt 4.028 tỷ đồng, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, HDBank tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng hiệu quả cao nhất ngành, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt tới 26,7%.

Tại 31/3/2024, tổng tài sản của HDBank đạt 602.552 tỷ đồng. Tổng huy động vốn đạt 534.936 tỷ đồng, trong đó huy động từ khách hàng đạt 378.829 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cuối năm 2023.

Tăng trưởng tín dụng trong quý 1/2024 đạt 6,2%, nâng quy mô tổng dư nợ lên 375.385 tỷ đồng, hướng tới các ngành, đối tượng khách hàng ưu tiên là động lực tăng trưởng của nền kinh tế như nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tài trợ chuỗi cung ứng….

Ngân hàng triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp nhằm hỗ trợ khách hàng tăng khả năng tiếp cận vốn, phát triển sản xuất kinh doanh. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ thấp dưới 2%, phù hợp kế hoạch đề ra.

Chuyển tiếp kết quả thuận lợi trong năm 2023, quý 1/2024, HDBank chủ động thiết lập những cân đối tốt về thanh khoản và an toàn vốn.

Đến cuối quý 1/2024, tỷ lệ cho vay so với huy động tại HDBank ở mức 73,4%, thấp hơn nhiều so với giới hạn 85% theo quy định; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 25,4% so với giới hạn 30% quy định hiện hành; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II đạt trên 13,8%, thuộc nhóm tốt nhất ngành.

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/4, Ngân hàng trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ tới 30% gồm tiền và cổ phiếu. Đáng chú ý, HDBank cũng đã đặt kế hoạch cổ tức năm 2024 tối đa tới 30% gồm 15% tiền mặt, tiếp nối truyền thống trả cổ tức đều đặn hàng năm với tỷ lệ cao trong ngành.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao hành trình trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ, HDBank tiếp tục ghi nhận số lượng khách hàng ngân hàng và tài chính tiêu dùng gia tăng mạnh mẽ và vượt mốc 18 triệu tính đến cuối quý 1/2024.

Số lượng và giá trị giao dịch của khách hàng trên kênh số tiếp tục tăng trưởng tích cực. Trong quý 1, số lượng khách hàng mới sử dụng e-banking tăng trên 300%. Số lượng khách hàng có phát sinh giao dịch trên nền tảng số của HDBank tăng tới 48%, số lượng giao dịch qua kênh số tăng 128% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này cùng chiến lược đẩy mạnh số hóa tiếp tục giúp Ngân hàng tối ưu quy trình vận hành, nâng cao năng suất, đưa tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập (CIR) giảm từ hơn 34,6% cùng kỳ năm trước xuống còn 31,7%.

TIÊN PHONG TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC ESG, LAN TỎA GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP TỚI CỘNG ĐỒNG

Tiên phong thực thi ESG (về Môi trường, Xã hội và Quản trị), HDBank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam xây dựng Báo cáo phát triển bền vững. Đồng thời, ngân hàng từng bước tích hợp toàn diện các yêu cầu ESG vào vận hành cũng như hoạt động cấp tín dụng, với trọng tâm là khách hàng tại đô thị loại II, khu vực nông nghiệp và nông thôn.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh sôi nổi, HDBank tiếp tục triển khai các chuỗi hoạt động an sinh xã hội, trao tặng thẻ bảo hiểm và nhà tình thương cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo người dân tại các địa bàn vùng cao, và đồng hành cùng giải bóng đá futsal quốc gia năm thứ 8 liên tiếp...đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp.