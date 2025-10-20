Thứ Tư, 22/10/2025

Trang chủ Đẹp +

Hé lộ các sản phẩm chăm sóc cá nhân được Taylor Swift yêu thích

Mỹ An

20/10/2025, 21:05

Trong đoạn trailer giới thiệu cho phần phim tài liệu sắp ra mắt của Taylor Swift, dù thoáng qua nhưng các sản phẩm làm đẹp được Taylor Swift sử dụng đã được hé lộ...

Các sản phẩm làm đẹp được Taylor Swift sử dụng đã được hé lộ trong trailer phim tài liệu mới nhất của cô.
Các sản phẩm làm đẹp được Taylor Swift sử dụng đã được hé lộ trong trailer phim tài liệu mới nhất của cô.

Gần đây, Taylor Swift thông báo rằng cô sẽ phát hành một loạt phim tài liệu xoay quanh chuyến lưu diễn Eras Tour đình đám của mình — tour diễn đã chính thức khép lại với buổi biểu diễn cuối cùng vào ngày 8/12/2024 tại Vancouver, Canada.

Loạt phim gồm 6 tập này hứa hẹn sẽ mang đến cho người hâm mộ góc nhìn hậu trường về quá trình sản xuất của tour diễn. Tuy nhiên, dựa vào phần cuối của đoạn trailer, giới mê làm đẹp có thể chú ý được điều đặc biệt: cận cảnh về các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể mà Taylor Swift yêu thích.

Hai tập đầu tiên của series tài liệu mang tên The End of an Era sẽ ra mắt trên Disney+ vào ngày 12/12, nhưng trailer chính thức đã được phát hành ngày 13/10.

Ở phần cuối đoạn teaser, nữ ca sĩ đã xuất hiện trong cảnh quay tẩy lớp trang điểm sân khấu sau buổi diễn và chuẩn bị cho chu trình chăm sóc da và cơ thể buổi tối. Trong khi Taylor Swift kể về thói quen thư giãn trước khi ngủ, ống kính máy quay lướt qua vài món sản phẩm làm đẹp được bày cạnh bồn tắm. Dù không thể nhận diện rõ do hình ảnh bị làm mờ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người xem tò mò quan tâm.

Bộ sản phẩm chăm sóc da sau khi biểu diễn của Taylor Swift xuất hiện thoáng qua trong trailer.
Bộ sản phẩm chăm sóc da sau khi biểu diễn của Taylor Swift xuất hiện thoáng qua trong trailer.

Một lần nữa, đây chỉ là những phỏng đoán dựa trên việc nhận ra bao bì quen thuộc của các thương hiệu này. Bạn sẽ phải đợi đến ngày 12/12 để biết liệu chúng ta có đoán đúng hay không. Nhưng trong lúc chờ đợi, bạn hoàn toàn có thể tham khảo trước những sản phẩm (gần như chắc chắn đúng 99%) nằm trong chu trình chăm sóc da, tóc và cơ thể của Taylor Swift.

KHĂN LAU TẨY TRANG NEUTROGENA MAKEUP REMOVER WIPES

VnEconomy

Đây là một trong những sản phẩm khăn tẩy trang dùng 1 lần phổ biến và được sử dụng nhiều nhất. Sản phẩm mềm mại, tiện dụng, giá cả phải chăng và đặc biệt phù hợp để mang theo khi di chuyển.

Chỉ với vài thao tác nhẹ, khăn có thể loại bỏ gần như hoàn toàn lớp trang điểm dày, kể cả mascara chống nước, giúp làn da sạch sẽ trước khi bước vào bước rửa mặt chuyên sâu. Đặc biệt, sản phẩm này rất tiện dụng khi chúng ta đang trong chuyến du lịch, hay cần di chuyển nhiều mà không có thời gian tẩy trang bằng nước.

Neutrogena Makeup Remover Wipes cũng được bác sĩ da liễu khuyên dùng vì không chứa cồn, không gây kích ứng, thích hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Với hương thơm nhẹ nhàng và khả năng làm sạch vượt trội, đây là sản phẩm “cần có” trong túi đồ của nhiều nghệ sĩ và tín đồ làm đẹp — và có vẻ như Taylor Swift cũng không ngoại lệ. Dù sản phẩm này không trực tiếp xuất hiện trong trailer, các tín đồ làm đẹp cũng phỏng đoán đây là sản phẩm được Taylor Swift sử dụng.

VnEconomy

SỮA RỬA MẶT TẨY TẾ BÀO CHẾT TATA HARPER REGENERATING BHA EXFOLIATING CLEANSER

VnEconomy

Đây là sản phẩm làm sạch kiêm tẩy tế bào chết cao cấp, dịu nhẹ, có thể sử dụng hằng ngày để loại bỏ lớp da chết và cải thiện bề mặt da. Với thành phần BHA tự nhiên (chiết xuất từ vỏ cây liễu trắng) cùng vi hạt thực vật siêu mịn, Tata Harper Regenerating BHA Exfoliating Cleanser giúp rửa sạch bụi bẩn trên mặt làm thông thoáng lỗ chân lông, làm mịn da và hỗ trợ làm sáng tông da theo thời gian.

Sản phẩm nổi bật với 100% thành phần tự nhiên, không chứa chất tẩy rửa mạnh, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm. Mùi hương thảo mộc đặc trưng của Tata Harper mang lại cảm giác thư giãn, như một nghi thức spa tại nhà.

KEM RỬA MẶT CHỐNG LÃO HÓA DR. BARBARA STURM SUPER ANTI-AGING CLEANSING CREAM

VnEconomy

Đây là sản phẩm làm sạch cao cấp được thiết kế để sử dụng ở bước thứ hai trong quy trình double cleansing (làm sạch kép) — lý tưởng sau khi tẩy trang. Với kết cấu dạng kem mịn, sản phẩm giúp nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tạp chất còn sót lại, đồng thời duy trì độ ẩm tự nhiên của da mà không gây khô căng.

Thành phần nổi bật gồm chiết xuất purslane (rau sam) – “ngôi sao” trong công thức của Dr. Barbara Sturm, giàu chất chống oxy hóa giúp chống viêm, làm dịu da và giảm thiểu dấu hiệu lão hóa sớm. Bên cạnh đó, acid hyaluronic phân tử thấp giúp cấp ẩm sâu, giúp cho làn da mềm mại và đàn hồi.

BỘ DẦU GỘI VÀ XẢ CHRISTOPHE ROBIN DELICATE VOLUMISING SHAMPOO & CONDITIONER WITH ROSE EXTRACTS

VnEconomy

Dành cho tóc mỏng, yếu hoặc dễ bết, bộ đôi chăm sóc tóc từ Christophe Robin là giải pháp hoàn hảo để tăng độ phồng tự nhiên và mang lại cảm giác tóc dày khỏe hơn.

Dầu gội có kết cấu gel trong nhẹ nhàng, giúp làm sạch da đầu mà không làm mất đi lớp dầu tự nhiên cần thiết. Thành phần chính là chiết xuất hoa hồng Provence, nổi tiếng với khả năng làm dịu, dưỡng ẩm và bảo vệ màu nhuộm, kết hợp cùng nước hoa hồng và chiết xuất quả lý chua đen (blackcurrant) giúp tóc mềm mượt, tỏa hương thơm tinh tế, nhẹ nhàng.

Dầu xả đi kèm có kết cấu kem mỏng nhẹ, giúp dưỡng ẩm sâu, làm mềm sợi tóc mà không gây nặng hay bết. Khi sử dụng cùng nhau, bộ đôi này không chỉ tăng độ bồng bềnh, mà còn giúp tóc trông dày dặn và khỏe mạnh hơn theo thời gian. Đây chính là bí quyết để Taylor Swift luôn giữ được mái tóc óng mượt, đầy sức sống dù phải thay đổi tạo kiểu liên tục trong tour diễn kéo dài.

SỮA TẮM OUAI ST. BARTS GENTLE BODY WASH

VnEconomy

OUAI St. Barts Gentle Body Wash mang đến trải nghiệm tắm gội như đang ở resort bên bờ biển Caribbean, với mùi hương ngọt dịu của thanh long, hoa cam và hổ phách ấm áp, gợi nhớ đến làn da rám nắng và gió biển mằn mặn.

Công thức dạng kem mịn, chứa dầu jojoba và dầu hạt chia, giúp làm sạch nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ lại độ ẩm tự nhiên của da, không gây khô căng sau khi tắm. Sản phẩm còn có probiotic chiết xuất thực vật, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh tự nhiên của da, phù hợp cho cả da nhạy cảm.

Kẹp ẩm: Phương pháp dưỡng da lý tưởng cho mùa thu

19:21, 07/10/2025

Kẹp ẩm: Phương pháp dưỡng da lý tưởng cho mùa thu

Các thiết bị làm đẹp hiện đại có thể "đem spa về nhà"?

16:09, 03/10/2025

Các thiết bị làm đẹp hiện đại có thể

Nam giới chăm sóc da: Chỉ cần đủ và đơn giản

20:08, 02/10/2025

Nam giới chăm sóc da: Chỉ cần đủ và đơn giản

Thời trang Việt có thể vươn ra toàn cầu thông qua phát triển bền vững

Thời trang Việt có thể vươn ra toàn cầu thông qua phát triển bền vững

Trong bối cảnh toàn cầu, ngành thời trang vốn được xem là “công nghiệp sáng tạo” đang chịu áp lực lớn từ những yêu cầu bền vững như giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên và bảo đảm quyền lợi người lao động...

Các thương hiệu chuẩn bị đón khách hàng Thế hệ Beta

Các thương hiệu chuẩn bị đón khách hàng Thế hệ Beta

Rõ ràng, sẽ còn rất lâu nữa trước khi thế hệ Thế hệ Beta có thể tạo ra tác động thực sự. Tuy nhiên, những em bé này đã kịp thổi bùng những cuộc thảo luận sôi nổi ngay từ khi vừa xuất hiện…

Khủng hoảng niềm tin về kết quả thử nghiệm mỹ phẩm

Khủng hoảng niềm tin về kết quả thử nghiệm mỹ phẩm

Từ điểm số SPF cho đến các tuyên bố về khả năng giảm nếp nhăn, kết quả thử nghiệm mỹ phẩm từ phòng thí nghiệm độc lập đã trở thành nền tảng của ngành công nghiệp làm đẹp hiện đại...

“Đòn bẩy” mới của ngành hàng làm đẹp

“Đòn bẩy” mới của ngành hàng làm đẹp

Khi Hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe răng miệng (Oral Health Summit 2025) đang đến gần, ngành chăm sóc răng miệng đang chứng kiến một kỷ nguyên đổi mới chưa từng có, nơi những tiến bộ không chỉ hướng đến sức khỏe toàn diện mà còn tập trung vào yếu tố thẩm mỹ...

Doanh thu của LVMH tăng trưởng trở lại

Doanh thu của LVMH tăng trưởng trở lại

Cổ phiếu LVMH đã tăng mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ, nhờ tín hiệu phục hồi nhu cầu tại Trung Quốc...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy