HFIC bán thành công 116,3 triệu quyền mua cổ phiếu HCM

Sau 2 lần đăng ký, HFIC đã bán hết toàn bộ số quyền mua cổ phiếu HCM và sau đợt chào bán này, HFIC vẫn giữ nguyên 121,6 triệu cổ phiếu, chiếm 16,88% vốn điều lệ tại HCM.

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE).

Theo đó, HFIC công bố đã bán thành công 116,3 triệu quyền mua cổ phiếu HCM, theo phương thức thỏa thuận trực tiếp trong thời gian từ ngày 27/8-4/9 với giá trị giao dịch là hơn 799 tỷ đồng.

Được biết, HSC sẽ thực hiện chào bán 359,98 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua là 25/6.

Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho đối tượng khác trong thời gian quy định. Cổ đông hiện hữu là nhà đầu tư trong nước không được chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu hoàn thành đợt chào bán, HSC dự kiến thu về xấp xỉ 3.599,8 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Qua đó, HSC sẽ nâng vốn điều lệ từ 7.208 tỷ đồng lên 10.808 tỷ đồng.

Do đó, HFIC đã thông báo chào bán 121,6 triệu quyền cổ phiếu với giá khởi điểm 6.875 đồng/quyền mua. Số tiền dự thu tối thiểu 836 tỷ đồng.

Tuy nhiên, HFIC thông báo chỉ bán được 5.370.200 quyền mua, tương đương gần 2,7 triệu cổ phiếu HCM và thu về gần 37 tỷ đồng (giá 6.875 đồng/quyền mua) vào ngày 22/8. Đáng chú ý, số lượng này chỉ đạt 4,4% so với mong muốn của HFIC, với lý do các nhà đầu tư đăng ký mua không hết số lượng quyền được bán đấu giá.

Về kết quả kinh doanh, HSC ghi nhận doanh thu quý 2/2025 đạt 845 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ. Lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.708 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và lãi trước thuế đạt 523 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

Còn HIFC ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng đạt hơn 219 tỷ đồng, tăng 65% so với nửa đầu năm 2024 (133 tỷ đồng) và thực hiện 60% kế hoạch năm (363 tỷ đồng). Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.715 tỷ lên 1.925 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, quy mô tổng tài sản HFIC đạt trên 11.973 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (11.835 tỷ).

Trong kỳ, HFIC đã đầu tư hơn 6.399 tỷ đồng - bao gồm hơn 2.619 tỷ đồng vào công ty con, hơn 1.917 tỷ đồng vào công ty liên doanh, liên kết và gần 1,863 tỷ đồng vào đơn vị khác. Tuy nhiên, công ty đang phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư gần 449 tỷ đồng.

Trong danh mục, HFIC ghi nhận có các khoản đầu tư có quy mô ngàn tỷ - trong đó gồm: đầu tư vào Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM là gần 1.297 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Quản lý Kinh doanh nhà TPHCM là gần 1.178 tỷ đồng; gần 1.011 tỷ đồng vào HCM - trong khi giá trị hợp lý hơn 2.345 tỷ đồng, tăng 2,3 lần giá gốc.