Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát động Giải thưởng Bất động sản lần hai

Kế thừa thành công của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ nhất, chiều 28/8/2025, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức Lễ công bố và phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ hai.

Phát biểu tại Lễ công bố, ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch VNREA, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng bày tỏ: Năm 2025, đất nước ta đang đứng trước thời khắc chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới. Những bước tiến mới trong cải cách thể chế, sắp xếp đơn vị hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được đẩy mạnh đầu tư, cùng sự đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... đang mở ra triển vọng đưa nền kinh tế Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên năm 2025 và tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.

Trong dòng chảy đó, thị trường bất động sản Việt Nam với vai trò quan trọng trong nền kinh tế và khả năng đóng góp vào GDP ở mức hai con số, có sức lan toả lớn đến nhiều ngành nghề cũng đang đón nhận những động lực và cơ hội để bước vào một chu kỳ phát triển mới.

Theo Chủ tịch VNREA, các bộ luật quan trọng đối với thị trường bất động sản đã và đang tiếp tục được hoàn thiện, tạo nền tảng pháp lý mới vững chắc hơn để thị trường tự tin vận hành. Các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng; những nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho nhiều dự án bất động sản vướng mắc pháp lý trên cả nước; kết hợp với chính sách lãi suất "hạ nhiệt" được duy trì tương đối ổn định… là những trợ lực quan trọng giúp niềm tin nhà đầu tư dần quay trở lại với thị trường. Song, cơ hội lớn luôn đi kèm với những đòi hỏi khắt khe hơn.

Bởi vậy, bên cạnh việc tiếp tục nhận diện, đánh giá đúng tình hình, có những kiến giải kịp thời để đề ra giải pháp phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của thị trường trong bối cảnh mới, thì thị trường bất động sản hơn bao giờ hết, cũng cần một tầm nhìn chiến lược mới, hướng tới phát triển minh bạch, chuyên nghiệp và gắn liền với các mục tiêu quốc gia. Đây cũng chính là thời điểm mà bản lĩnh tiên phong, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp bất động sản cần được khơi dậy mạnh mẽ để tạo thế, tạo đà cho nền kinh tế vươn mình.

Do đó, kế thừa thành công của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ nhất, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ hai, nhằm khuyến khích, động viên và định hướng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; xây dựng và phát triển thương hiệu theo các chuẩn mực toàn cầu; đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy phát triển đô thị năng động, hiện đại và bền vững…

Thông tin rõ hơn về ý nghĩa của Giải thưởng, ông Phạm Nguyễn Toan, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng, Phó Chủ tịch VNREA, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, nhấn mạnh tới 5 mục đích quan trọng.

Thứ nhất là, khuyến khích, động viên và định hướng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; xây dựng và phát triển thương hiệu theo các chuẩn mực toàn cầu; đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy phát triển đô thị năng động, hiện đại và bền vững.

Thứ hai là, tôn vinh và quảng bá các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật vào sự phát triển chung của thị trường bất động sản Việt Nam, qua đó, lan tỏa xu hướng đầu tư xanh, nhân văn và bền vững; cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao; khai thác hiệu quả quỹ đất; góp phần vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Thứ ba, giải thưởng được xét trao tặng cho những thành tựu tiêu biểu của doanh nghiệp và doanh nhân trong phát triển thị trường bất động sản, tập trung vào các hạng mục nhà phát triển, dự án xuất sắc; sản phẩm - dịch vụ chất lượng cao; sáng kiến đổi mới, xanh - bền vững; đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Thứ tư, tạo lập trật tự và phân cấp thứ hạng trên thị trường, giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế, tầm vóc và uy tín; đồng thời hỗ trợ người dân có thêm căn cứ tin cậy khi lựa chọn, quyết định mua, đầu tư bất động sản.

Thứ năm, đề cao giá trị Việt Nam và lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức xã hội, đặc biệt đối với thanh niên, giới doanh nghiệp trẻ; cổ vũ tinh thần hội nhập quốc tế gắn với trách nhiệm xây dựng thị trường bất động sản Việt Nam phát triển bền vững và có tầm vóc khu vực, thế giới.

“Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ hai không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, dự án, sản phẩm - dịch vụ xuất sắc nhất của thị trường bất động sản Việt Nam, mà còn hướng tới mục tiêu định hình chuẩn mực minh bạch, nhân văn và bền vững cho toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, đây là thời điểm cần khẳng định thị trường bất động sản Việt Nam là một trụ cột chiến lược của phát triển, đồng hành cùng đất nước trong hành trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, ông Toan chia sẻ.