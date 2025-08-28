Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát động Giải thưởng Bất động sản lần hai
Phan Nam
28/08/2025, 20:53
Kế thừa thành công của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ nhất, chiều 28/8/2025, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức Lễ công bố và phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ hai.
Phát biểu tại Lễ công bố, ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch VNREA, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng bày tỏ: Năm 2025, đất nước ta đang đứng trước thời khắc chuyển mình mạnh mẽ để bước vào kỷ nguyên mới. Những bước tiến mới trong cải cách thể chế, sắp xếp đơn vị hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được đẩy mạnh đầu tư, cùng sự đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... đang mở ra triển vọng đưa nền kinh tế Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên năm 2025 và tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 - 2030.
Trong dòng chảy đó, thị trường bất động sản Việt Nam với vai trò quan trọng trong nền kinh tế và khả năng đóng góp vào GDP ở mức hai con số, có sức lan toả lớn đến nhiều ngành nghề cũng đang đón nhận những động lực và cơ hội để bước vào một chu kỳ phát triển mới.
Theo Chủ tịch VNREA, các bộ luật quan trọng đối với thị trường bất động sản đã và đang tiếp tục được hoàn thiện, tạo nền tảng pháp lý mới vững chắc hơn để thị trường tự tin vận hành. Các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng; những nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho nhiều dự án bất động sản vướng mắc pháp lý trên cả nước; kết hợp với chính sách lãi suất "hạ nhiệt" được duy trì tương đối ổn định… là những trợ lực quan trọng giúp niềm tin nhà đầu tư dần quay trở lại với thị trường. Song, cơ hội lớn luôn đi kèm với những đòi hỏi khắt khe hơn.
Bởi vậy, bên cạnh việc tiếp tục nhận diện, đánh giá đúng tình hình, có những kiến giải kịp thời để đề ra giải pháp phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của thị trường trong bối cảnh mới, thì thị trường bất động sản hơn bao giờ hết, cũng cần một tầm nhìn chiến lược mới, hướng tới phát triển minh bạch, chuyên nghiệp và gắn liền với các mục tiêu quốc gia. Đây cũng chính là thời điểm mà bản lĩnh tiên phong, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp bất động sản cần được khơi dậy mạnh mẽ để tạo thế, tạo đà cho nền kinh tế vươn mình.
Do đó, kế thừa thành công của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ nhất, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ hai, nhằm khuyến khích, động viên và định hướng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; xây dựng và phát triển thương hiệu theo các chuẩn mực toàn cầu; đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy phát triển đô thị năng động, hiện đại và bền vững…
Thông tin rõ hơn về ý nghĩa của Giải thưởng, ông Phạm Nguyễn Toan, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng, Phó Chủ tịch VNREA, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, nhấn mạnh tới 5 mục đích quan trọng.
Thứ nhất là, khuyến khích, động viên và định hướng các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; xây dựng và phát triển thương hiệu theo các chuẩn mực toàn cầu; đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy phát triển đô thị năng động, hiện đại và bền vững.
Thứ hai là, tôn vinh và quảng bá các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật vào sự phát triển chung của thị trường bất động sản Việt Nam, qua đó, lan tỏa xu hướng đầu tư xanh, nhân văn và bền vững; cung cấp cho thị trường những sản phẩm chất lượng cao; khai thác hiệu quả quỹ đất; góp phần vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Thứ ba, giải thưởng được xét trao tặng cho những thành tựu tiêu biểu của doanh nghiệp và doanh nhân trong phát triển thị trường bất động sản, tập trung vào các hạng mục nhà phát triển, dự án xuất sắc; sản phẩm - dịch vụ chất lượng cao; sáng kiến đổi mới, xanh - bền vững; đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Thứ tư, tạo lập trật tự và phân cấp thứ hạng trên thị trường, giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế, tầm vóc và uy tín; đồng thời hỗ trợ người dân có thêm căn cứ tin cậy khi lựa chọn, quyết định mua, đầu tư bất động sản.
Thứ năm, đề cao giá trị Việt Nam và lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức xã hội, đặc biệt đối với thanh niên, giới doanh nghiệp trẻ; cổ vũ tinh thần hội nhập quốc tế gắn với trách nhiệm xây dựng thị trường bất động sản Việt Nam phát triển bền vững và có tầm vóc khu vực, thế giới.
“Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ hai không chỉ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, dự án, sản phẩm - dịch vụ xuất sắc nhất của thị trường bất động sản Việt Nam, mà còn hướng tới mục tiêu định hình chuẩn mực minh bạch, nhân văn và bền vững cho toàn ngành trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, đây là thời điểm cần khẳng định thị trường bất động sản Việt Nam là một trụ cột chiến lược của phát triển, đồng hành cùng đất nước trong hành trình hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, ông Toan chia sẻ.
Quý 2/2025: Giá đất nền Hà Nội tăng, phía Nam nguồn cung nhà ở mở rộng
15:51, 28/08/2025
Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ
14:42, 28/08/2025
Đà Nẵng: Thông tin giá đất ở tăng gấp 10 lần là chưa chính xác
14:08, 27/08/2025
Đọc thêm
Quý 2/2025: Giá đất nền Hà Nội tăng, phía Nam nguồn cung nhà ở mở rộng
Thị trường bất động sản quý 2/2025 phục hồi rõ nét nhưng không đồng đều. Hà Nội ghi nhận biến động mạnh ở đất nền, trong khi phía Nam bứt phá về nguồn cung và thị trường cho thuê xuất hiện những điểm sáng tại các tỉnh vệ tinh…
Nhiều dự án phục vụ APEC đang rất chậm tiến độ
Thông báo số 444/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp triển khai các dự án hạ tầng phục vụ Hội nghị APEC 2027 mới đây cho biết việc triển khai các dự án đang rất chậm.
Đồng Nai chấp thuận đề xuất nghiên cứu kéo dài metro TP.HCM với sân bay Long Thành
UBND tỉnh Đồng Nai vừa chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư muốn nghiên cứu dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến phường Trấn Biên và sân bay Long Thành…
Đề xuất mượn tạm đất để tăng tốc mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành
UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành; đồng thời, nghiên cứu phương án mượn tạm đất để thi công dự án…
Sun Group với dự án nâng tầm Bà Nà thành Siêu đô thị du lịch nghỉ dưỡng
Ngày 27/8/2025, tại khu vực núi Bà Nà, Tập đoàn Sun Group và UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khởi công tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Bà Nà - Suối Mơ với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 trị giá 52 ngàn tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: