Kiến trúc và nội thất có tác động trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của con người
Lan Vy
08/04/2026, 15:55
Kiến trúc không chỉ góp phần cải thiện sức khỏe thể chất thông qua các yếu tố công thái học, mà còn tác động trực tiếp đến cảm xúc và mức độ thoải mái tinh thần của con người.
Các chuyên gia trong lĩnh vực kiến trúc vốn đã quen thuộc với những chiến lược thiết kế hướng tới môi trường sống lành mạnh — như tối ưu thông gió và ánh sáng tự nhiên, kiểm soát tiếng ồn, hay lựa chọn vật liệu và nội thất phù hợp. Tuy nhiên, vẫn còn tương đối ít người có sự hiểu biết sâu sắc về cách kiến trúc ảnh hưởng đến hành vi và sức khỏe tinh thần của con người.
MỐI LIÊN KẾT GIỮA SỨC KHỎE TINH THẦN VÀ KHÔNG GIAN
Mối liên hệ giữa kiến trúc và sức khỏe tinh thần được thể hiện thông qua bầu không khí, điều kiện cảm nhận và trình tự không gian. Các yếu tố như ánh sáng, vật liệu, tỷ lệ không gian và khả năng tiếp cận thiên nhiên đóng vai trò quan trọng trong cách con người cảm nhận và sử dụng không gian, từ đó ảnh hưởng đến phản ứng cảm xúc và nhận thức.
Bên cạnh đó, những yếu tố như âm học, sự chuyển tiếp giữa các không gian, cũng như mức độ mở hay khép kín tiếp tục định hình trải nghiệm về sự thoải mái, khả năng tập trung và định hướng. Ngày càng nhiều cách tiếp cận thiết kế đang dựa trên các hiểu biết từ khoa học thần kinh và tâm lý học, nhằm tạo ra những môi trường có khả năng giảm căng thẳng, hỗ trợ sự chú ý và nâng cao cảm giác hạnh phúc tổng thể.
Kiến trúc có ảnh hưởng sâu sắc đến trạng thái tinh thần khi định hình cảm xúc, hiệu suất làm việc và mức độ căng thẳng thông qua cách tổ chức ánh sáng, không gian và vật liệu. Những không gian được thiết kế hợp lý, tràn ngập ánh sáng và gắn kết với thiên nhiên theo hướng tiếp cận “biophilic design” có thể giúp giảm hormone căng thẳng như cortisol, đồng thời cải thiện tâm trạng. Ngược lại, môi trường chật hẹp, thiếu sáng hoặc ô nhiễm tiếng ồn thường khiến cảm giác lo âu và mệt mỏi gia tăng.
Trong bối cảnh đó, việc bố trí mặt bằng khoa học, lựa chọn màu sắc phù hợp và kiểm soát âm thanh hiệu quả trở thành những công cụ quan trọng, góp phần kiến tạo không gian sống cân bằng, dễ chịu và hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Qua đó, không chỉ cải thiện trải nghiệm không gian mà còn góp phần nâng cao tâm trạng và sức khỏe tổng thể của con người.
NHỮNG TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA KIẾN TRÚC ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TINH THẦN
Ánh sáng tự nhiên & sức khỏe tinh thần: Việc tiếp cận ánh sáng mặt trời giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và điều hòa nhịp sinh học của cơ thể, trong khi các không gian thiếu cửa sổ có thể gây ra những tác động tiêu cực về tâm lý.
Thiết kế gắn kết với thiên nhiên (Biophilic): Việc tích hợp các yếu tố tự nhiên như gỗ, cây xanh hay tầm nhìn ra mặt nước góp phần làm giảm nồng độ cortisol trong cơ thể, từ đó thúc đẩy trạng thái thư giãn và tăng khả năng tập trung.
Bố cục không gian & sự thoải mái: Không gian có trần cao thường kích thích tư duy sáng tạo, trong khi trần thấp có thể làm gia tăng cảm giác bí bách, lo âu. Đồng thời, việc cân bằng giữa các khu vực mở tương tác và những không gian riêng tư, yên tĩnh là yếu tố then chốt để hạn chế tình trạng “quá tải xã hội” và duy trì sự thoải mái về tinh thần.
Màu sắc & vật liệu bề mặt: Các gam màu ấm có thể giúp gia tăng năng lượng và cảm giác hứng khởi, trong khi những tông màu lạnh, trung tính thường mang lại sự thư thái và cân bằng.
Âm học & tính riêng tư: Những không gian được thiết kế kém, với mức độ tiếng ồn cao, có thể gây ra căng thẳng kéo dài. Ngược lại, các khu vực yên tĩnh và đảm bảo tính riêng tư đóng vai trò như “khoảng trú ẩn” cần thiết, giúp phục hồi trạng thái cảm xúc.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
