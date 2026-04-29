Trang chủ Tài chính

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng chưa bắt buộc dùng hóa đơn điện tử

Mỹ Văn

29/04/2026, 19:14

Theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP vừa ban hành, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, trong khi nhóm vượt ngưỡng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế...

Hiện có khoảng 2,56 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng.

Ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Theo đó, Nghị định 141 nâng mức doanh thu từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng mỗi năm làm căn cứ áp dụng chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Cùng với việc nâng ngưỡng, quy định về hóa đơn điện tử cũng được sửa đổi. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm mới phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ kinh doanh có nhiều địa điểm, các cơ sở phải sử dụng chung mã số thuế và thể hiện mã địa điểm trên hóa đơn. Với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống, việc sử dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo nhu cầu nếu đáp ứng điều kiện.

Đáng chú ý, hộ kinh doanh mới thành lập hoặc trước đó có doanh thu dưới ngưỡng nhưng trong năm phát sinh doanh thu vượt 1 tỷ đồng phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm doanh thu lũy kế vượt mức quy định.

Đối với doanh nghiệp, Nghị định bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức có tổng doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng. Chính sách này không áp dụng với doanh nghiệp có quan hệ liên kết không đáp ứng điều kiện.

Doanh nghiệp mới thành lập, nếu dự kiến doanh thu không vượt mức này, không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm. Trường hợp doanh thu thực tế vượt ngưỡng, doanh nghiệp thực hiện kê khai, quyết toán theo quy định nhưng không bị tính tiền chậm nộp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế nhưng thuộc diện điều chỉnh theo ngưỡng mới, số thuế đã nộp được bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định.

Theo số liệu cơ quan thuế, hiện có khoảng 2,56 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Việc nâng ngưỡng được cơ quan quản lý lý giải nhằm hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, sức mua suy yếu, đồng thời góp phần đơn giản hóa chính sách và giảm động cơ trốn, tránh thuế.

Với khu vực doanh nghiệp, quy định mới được kỳ vọng khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 2 triệu doanh nghiệp đến năm 2030.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tín dụng bất động sản theo loại hình, áp hạn mức phù hợp

