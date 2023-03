Hóa chất Đức Giang lập kế hoạch kinh doanh thụt lùi vì giá bán vàng photpho giảm mạnh

Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 29/3 tại TP. HCM.

Cụ thể, sang năm 2023, Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 10.875 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.000 tỷ đồng lần lượt giảm 25% và 50% so với thực hiện năm 2022. DGC dự kiến chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông với tỷ lệ 30%, bằng với mức cổ tức 2022.

Kế hoạch này được dựa trên giá xuất khẩu phốt pho vàng còn 115 triệu đồng/tấn, giảm mạnh so với mức giá khoảng 150-156 triệu đồng/tấn năm 2022.

Về kế hoạch xây dựng trong năm nay, DGC sẽ đầu tư 50 tỷ đồng để hoàn thành nhà máy NPK Đắk Nông và 500 tỷ đồng khởi công tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn.

DGC được biết đến là nhà sản xuất và xuất khẩu hàng đầu về phốt pho vàng (P4), axit photphoric, phân lân tại Việt Nam. Trong đó, phốt pho vàng và axit photphoric điện tử - sản phẩm từ phốt pho vàng hiện cũng là nguyên liệu thô quan trọng trong quá trình sản xuất chất bán dẫn (phục vụ cho thiết bị 5G) và xu hướng sản xuất xe điện (phục vụ cho pin).

Trong giai đoạn từ tháng 5/2022 – 01/2023 việc Trung Quốc duy trì chính sách zero-covid đã kéo theo nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm bán dẫn suy giảm, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ P4 của công ty.

Kết quả kinh doanh theo quý của DGC cũng giảm nhanh sau khi tạo đạt đỉnh vào Q2/2022. Trong quý 4/2022, DGC báo lãi quý 1.032 tỷ đồng, là mức thấp nhất trong 5 quý (từ Q3/2021). So với đỉnh vào Q2/2022, lợi nhuận sau thuế của công ty đã giảm liên tục trong 2 quý và để mất 42,1% so với mức đỉnh. Quý 1/2023, DGC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế ở mức 700 tỷ đồng, tiếp tục giảm 32,1% so với mức quý trước.

Trong báo cáo cập nhật triển vọng DGC mới đây, Chứng khoán Bảo Việt quan ngại về những thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trong 2023 khiến kết quả kinh doanh khó bức phát mạnh mẽ: Mảng phốt pho vàng (đóng góp hơn 50% tổng doanh thu) có thể ghi nhận mức tăng trưởng âm do suy thoái kinh tế đang diễn ra, nhu cầu điện tử có thể sụt giảm mạnh trong 2023.

Công ty dự kiến sẽ giảm giá bán, đồng thời giảm sản lượng xuất khẩu phốt pho vàng trong năm 2023. Giá bán dự kiến neo ở 4.500 – 6.000 USD/tấn, giảm 10-30% so với 2022.

Dự án Nghi Sơn đi vào hoạt động chậm hơn so với kế hoạch; và Giá phân bón khó tăng mạnh do tồn kho từ nửa đầu năm, nông dân lo ngại mở rộng diện tích canh tác khi chi phí trồng trọt tăng và giá nông sản có xu hướng quay đầu giảm trong bối cảnh lạm phát kéo dài và khủng hoảng năng lượng.

Với những thách thức nêu trên, BVSC nhận định giá cổ phiếu DGC khó tăng mạnh trong ngắn hạn.

Nhận định về thị trường Phốt pho vàng trong năm 2023, nan lãnh đạo DGC cho biết trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang diễn ra, nhu cầu điện tử có thể sụt giảm mạnh trong 2023. Cụ thể, nhiều nhà sản xuất chips và chất bán dẫn (Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ) lên kế hoạch giảm sản lượng do lo ngại tồn kho lớn và rủi ro dư cung Q4/2022-1H2023. DGC dự kiến sẽ giảm giá bán, đồng thời giảm sản lượng xuất khẩu phốt pho vàng trong năm 2023. Giá bán dự kiến neo ở 4.500 – 6.000 USD/tấn, giảm 10-30% so với 2022.

Dự án Nghi Sơn chậm tiến độ so với dự kiến. Dự kiến chậm nhất tháng 6/2023 sẽ khởi công giai đoạn 1 và tầm một năm sau sẽ đi vào hoạt động. Sản lượng sản xuất giai đoạn 1 của Nghi Sơn ~ 50 nghìn tấn PVC. Nguồn vốn cho dự án Nghi Sơn chủ yếu đến từ vốn tự có khi DGC gần 8.000 tỷ tiền gửi tiết kiệm. Ban lãnh đạo DGC cho biết Công ty đang cân nhắc có nên sử dụng hợp đồng vay với HSBC (vay USD) hay không trong bối cảnh tỷ giá USD/VND đang neo ở mức cao.

Trong báo cáo mới đây, Mirae Asset cũng đưa ra dự báo doanh thu trong kịch bản thận trọng ở mức 9.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 2.500 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận sau thuế trên EPS của DGC ở mức 6.584 đồng/cổ phiếu, P/E dự phóng ở mức 7,69.