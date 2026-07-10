Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Sáng 10/7, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC), Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - Việt Nam, Hiệp hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức tọa đàm “Kết nối kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ”. Buổi tọa đàm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động khai thác dòng vốn và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng thảo luận các giải pháp thực thi giúp doanh nghiệp hai nước mang lại hiệu quả kinh tế, phát triển bền vững.
Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC, nhận định doanh nghiệp cần linh hoạt thích ứng trước bối cảnh chính sách thuế quan có nhiều điều chỉnh. Bà cho biết kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2025 đạt mốc 170 tỷ USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 86,5 tỷ USD, khẳng định Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất.
Đối với TP. Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế có GRDP năm 2025 đạt hơn 123 tỷ USD, dòng vốn từ Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng ổn định khi ghi nhận hơn 80 triệu USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm trong 6 tháng đầu năm 2026. Sự tăng trưởng này phần nào phản ánh sức bật nội tại của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thương mại quốc tế đang có nhiều biến động.
Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ là sự đa dạng hóa sản phẩm. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may, điện tử, nông sản và thủy sản đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt, ngành dệt may và điện tử đã tận dụng tốt các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do, giúp gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, không thể không nhắc đến những thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt. Chính sách thương mại của Hoa Kỳ có nhiều điều chỉnh, đặc biệt về thuế quan nhập khẩu, đã tạo ra áp lực không nhỏ đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Bên cạnh đó, các biện pháp phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ đang có xu hướng gia tăng, tập trung vào nhiều nhóm hàng như thép, gỗ, nông sản và thủy sản. Ngành gỗ, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đã chịu tác động nhất định, khiến kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong 5 tháng đầu năm 2026 giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước.
Dưới góc độ phân tích chuỗi giá trị, ông Huỳnh Thế Du, Giảng viên Đại học Indiana (Hoa Kỳ), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hiệp hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, chỉ ra những triển vọng của Việt Nam trong việc đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng, đặc biệt là trong kỷ nguyên kinh tế số và bán dẫn.
Trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Việt Nam đang khẳng định vị thế là mắt xích chiến lược thu hút các dự án công nghệ lớn từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như Intel, Apple, Boeing hay Nvidia, ông Du nhấn mạnh cơ hội bứt phá này đồng hành chặt chẽ với mục tiêu chiến lược của quốc gia trong việc tập trung đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn chất lượng cao từ nay đến năm 2030, tạo động lực mạnh mẽ để chuyển dịch sang các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.
Đóng góp giải pháp thực thi cho lộ trình thâm nhập thị trường, bà Ionah Hang Nguyen, Giám đốc Mạng lưới tư vấn Việt Mỹ, Hiệp hội Chuyên gia và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, lưu ý doanh nghiệp cần tránh việc đầu tư lớn khi chưa kiểm chứng nhu cầu và nên ưu tiên tiếp cận qua các phân khúc ngách hoặc thông qua mạng lưới kiều bào tại Mỹ.
Bên cạnh đó, mô hình thiết lập nhân sự nội địa không cần thành lập công ty - EOR (Employer of Record), được giới thiệu như một phương thức hiệu quả giúp doanh nghiệp tuyển dụng nhân sự nội địa, giảm thiểu rủi ro vận hành và tối ưu hóa chi phí trong giai đoạn đầu.
Chia sẻ trực tuyến từ Hoa Kỳ, bà Henan Li, Đại diện Thương mại Á Châu thuộc Văn phòng Thống đốc bang California, giới thiệu các tiềm năng kinh tế của California. Bang này hiện thu hút mạnh dòng vốn đầu tư khi chiếm tới 62% tổng vốn đầu tư mạo hiểm toàn nước Mỹ và sở hữu lực lượng lao động công nghệ quy mô 1,5 triệu người.
Đặc biệt, California là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Mỹ với giá trị song phương đạt gần 60 tỷ USD, đồng thời là nơi tập trung 36% cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chính quyền bang luôn hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường thông qua các chương trình ưu đãi lớn, tiêu biểu là gói Tín dụng Thuế Cạnh tranh California dự kiến mở đợt xét duyệt mới vào tháng 7/2026 với ngân sách hơn 920 triệu USD.
Nhằm khơi thông và hỗ trợ dòng vốn xuyên biên giới, đại diện Vietcombank tại TP. Hồ Chí Minh cũng giới thiệu các giải pháp tài chính và quản lý ngoại hối chuyên biệt cho doanh nghiệp phù hợp với Luật Đầu tư năm 2026 và các quy định của Ngân hàng Nhà nước…
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều biến động, Hoa Kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Điều này không chỉ phản ánh mối quan hệ thương mại bền vững giữa hai quốc gia mà còn mở ra nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp.
Với sự chuẩn bị nghiêm túc và hiểu biết sâu sắc, các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng tốt các cơ hội từ thị trường Hoa Kỳ, đồng thời vượt qua những thách thức để phát triển bền vững. Hoa Kỳ không chỉ là thị trường xuất khẩu lớn nhất mà còn là đối tác chiến lược quan trọng, mở ra nhiều triển vọng cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
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