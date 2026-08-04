178 loại thực vật và sản phẩm thực vật Việt Nam được phép nhập khẩu vào Đài Loan

Nhiều mặt hàng quen thuộc như: thanh long, sầu riêng, dừa, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, các loại rau gia vị, rau ăn lá cùng nhiều giống hoa và cây cảnh của Việt Nam đã hiện diện ngày càng sâu tại thị trường Đài Loan...

Sầu riêng Việt Nam nằm trong danh mục được phép nhập khẩu vào thị trường Đài Loan. Ảnh: Đoàn Kiên.

Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) cho biết theo danh mục tổng hợp trên hệ thống kiểm dịch của Cơ quan quản lý Nông nghiệp Đài Loan, hiện có 178 loại thực vật và sản phẩm thực vật của Việt Nam đã được phép nhập khẩu dưới nhiều hình thức như quả tươi, hạt giống, rau củ, cây giống, hoa cắt cành, cây cảnh và vật liệu nhân giống.

Sự hiện diện ngày càng sâu của nông sản Việt tại thị trường Đài Loan đến từ nhiều yếu tố thuận lợi. Theo Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Việt Nam và Đài Loan có lợi thế về khoảng cách địa lý gần, thời gian vận chuyển ngắn, đồng thời có nhiều nét tương đồng trong văn hóa ẩm thực.

Bên cạnh đó, diện tích đất nông nghiệp của Đài Loan (Trung Quốc) tương đối hạn chế và thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, khiến nguồn cung một số loại rau củ không ổn định. Đây là những yếu tố tạo điều kiện để nhiều loại rau, gia vị và nông sản của Việt Nam từng bước xây dựng chỗ đứng tại thị trường này.

Tuy dư địa mở rộng xuất khẩu vẫn còn rất lớn, song nhiều loại trái cây tươi là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như xoài, nhãn, vải, bưởi, chôm chôm và chuối hiện vẫn chưa được phép xuất khẩu vào thị trường Đài Loan do chưa hoàn tất quá trình đánh giá nguy cơ dịch hại và các thủ tục mở cửa thị trường.

Bên cạnh đó, do thói quen canh tác và điều kiện khí hậu khác nhau, không ít lô hàng nông sản của Việt Nam vẫn bị thị trường Đài Loan cảnh báo hoặc yêu cầu xử lý do vi phạm quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng kim loại nặng hoặc không đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật.

Mới đây, Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành (Đồng Nai) đề nghị Thương vụ hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục xuất khẩu chuối tươi vào Đài Loan. Trước đó, Công ty TNHH Chế biến và Thương mại Nông sản Sơn Vỹ (Lâm Đồng) cũng đã làm việc với Thương vụ về hồ sơ xin cấp phép xuất khẩu đậu ngự trắng (đậu hoàng đế) vào thị trường này.

Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, nhận định đây là những trường hợp cho thấy nhu cầu tìm hiểu và khai thác thị trường Đài Loan đối với các sản phẩm thực vật của doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng đa dạng.

Để khai thác hiệu quả hơn thị trường Đài Loan, đối với nhóm sản phẩm đã được mở cửa thị trường, Thương vụ cho rằng doanh nghiệp cần chủ động xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, tăng cường truy xuất nguồn gốc, đồng thời thường xuyên cập nhật các quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của Đài Loan nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với nhóm sản phẩm chưa được mở cửa thị trường, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý chuyên ngành trong nước (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kỹ thuật phục vụ quá trình đánh giá nguy cơ dịch hại (PRA), xây dựng vùng trồng và cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của thị trường Đài Loan.

Đồng thời, các cơ quan chức năng hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi kỹ thuật, đẩy nhanh quá trình đánh giá rủi ro và đàm phán mở cửa thị trường đối với các mặt hàng trái cây có thế mạnh của Việt Nam như xoài, nhãn, vải, bưởi, chôm chôm và chuối, qua đó tạo thêm động lực cho xuất khẩu nông sản và đa dạng hóa nguồn cung cho thị trường Đài Loan trong thời gian tới.