Hoàn thành cập nhật, rà soát, phân loại các dự án tồn đọng kéo dài trước 30/11/2025

Thứ Năm, 27/11/2025
Hoàng Bách
27/11/2025, 18:03
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện số 230/CĐ-TTg ngày 26/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thành cập nhật, rà soát và phân loại kết quả thanh tra chuyên đề các dự án tồn đọng kéo dài.
Theo Công điện, ngày 22/10/2025, tại Thông báo số 569/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình – Trưởng ban Ban chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban chỉ đạo 751) giao “Các bộ, cơ quan và địa phương liên quan chủ động rà soát, phân loại, cập nhật đầy đủ thông tin những dự án đã có kết quả thanh tra chuyên đề theo Kế hoạch thanh tra số 1505/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ tại bộ, cơ quan, địa phương mình, nêu rõ phương hướng, giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc theo kết luận thanh tra, cập nhật dữ liệu đầy đủ trên Hệ thống 751 và chịu trách nhiệm về nội dung cập nhật”.
Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Tài chính (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751) cho biết tính đến ngày 17/11/2025, Hệ thống 751 chỉ ghi nhận kết quả rà soát, phân loại 616/898 dự án của 25 địa phương và 7 bộ ngành, trong đó 7 địa phương và 3 Bộ chưa thực hiện thao tác rà soát, cập nhật kết quả thanh tra và phân loại nhóm xử lý trên Hệ thống 751. Đồng thời, tại Thông báo số 384/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ đã giao “Thanh tra Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, bảo đảm hoàn thành việc thanh tra trước ngày 20/9/2025”. Song, hiện nay, một số dự án tại các Bộ ngành địa phương vẫn chưa có kết luận thanh tra, nên làm ảnh hưởng đến tiến độ rà soát, báo cáo kết quả thanh tra và phân loại trên Hệ thống 751.
Ngoài ra, tại Báo cáo số 2554/BC-TTCP của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố Đà Nẵng rà soát, báo cáo có 215 dự án, cơ sở nhà đất có tình huống pháp lý tương tự như trong Đề án 153, Kết luận số 77-KL/TW và Nghị quyết số 170/2024/QH15. Đến nay, UBND Thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện việc rà soát, báo cáo trên Hệ thống 751 theo hướng dẫn tại Văn bản số 16495/BTC-PTHT, số 13021/BTC-PTHT của Bộ Tài chính.
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về giải quyết toàn diện các dự án tồn đọng khó khăn, vướng mắc đã được tổng hợp trên Hệ thống 751, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan thanh tra khẩn trương hoàn thành việc thanh tra và ban hành kết luận theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch thanh tra số 1505/KH-TTCP.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan thanh tra khẩn trương hoàn thành việc cập nhật, rà soát và phân loại các dự án theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 16495/BTC-PTHT, số 13021/BTC-PTHT; UBND Thành phố Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xác định rõ những dự án có tình huống pháp lý tương tự Đề án 153, Kết luận số 77-KL/TW và Nghị quyết số 170/2024/QH15 trên Hệ thống 751. Thời hạn hoàn thành: trước ngày 30/11/2025.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan thanh tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai hiệu quả những nhiệm vụ nêu trên, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về việc chậm trễ triển khai làm ảnh hưởng tới tiến độ xử lý, tháo gỡ chung cho các dự án của Ban Chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn.
