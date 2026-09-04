Sản xuất nông nghiệp 8 tháng năm 2026: Chăn nuôi, thủy sản duy trì đà tăng trưởng

Trong 8 tháng năm 2026, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Trong khi diện tích gieo trồng một số vụ lúa giảm do chuyển đổi đất và điều kiện thời tiết bất lợi...

Thu hoạch lúa hè thu chậm do các địa phương điều chỉnh lịch thời vụ. Ảnh: Chu Khôi.

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 20/8/2026, cả nước cơ bản hoàn thành gieo trồng vụ lúa hè thu với diện tích 1,87 triệu ha, giảm 29,1 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 167,5 nghìn ha, giảm 4,9 nghìn ha; phía Nam đạt 1,702 triệu ha, giảm 24,2 nghìn ha.

THU HOẠCH LÚA HÈ THU CHẬM

Diện tích lúa hè thu giảm chủ yếu do một số địa phương chuyển một phần đất trồng lúa sang các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn hoặc thu hồi đất phục vụ các dự án, công trình công cộng. Bên cạnh đó, tình trạng nắng nóng kéo dài tại một số địa phương gây thiếu nước tưới, khiến một phần diện tích không thể gieo trồng.

Đến ngày 20/8, cả nước đã thu hoạch 723,7 nghìn ha lúa hè thu, tương đương 38,7% diện tích xuống giống và bằng 77,5% cùng kỳ năm 2025. Tiến độ thu hoạch chậm hơn năm trước chủ yếu do các địa phương điều chỉnh lịch thời vụ, lùi thời điểm xuống giống để chủ động ứng phó với khô hạn, thiếu nước.

Tại các địa phương có diện tích lúa lớn như An Giang đã thu hoạch 240,5 nghìn ha, Cần Thơ 159,2 nghìn ha và Đồng Tháp 145,4 nghìn ha. Đối với diện tích còn lại, các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, sâu bệnh và tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch nhanh diện tích lúa đã chín, hạn chế thiệt hại.

Đối với lúa mùa, đến ngày 20/8, cả nước gieo cấy 1.312,5 nghìn ha, giảm 50,7 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích phía Bắc đạt 938,5 nghìn ha, giảm 38,2 nghìn ha; phía Nam đạt 374 nghìn ha, giảm 12,5 nghìn ha. Nguyên nhân chủ yếu do chuyển đổi một phần diện tích lúa kém hiệu quả sang cây trồng, nuôi thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn hoặc phục vụ xây dựng công trình, khu công nghiệp.

Trong khi đó, các tỉnh phía Nam đã gieo sạ 292,3 nghìn ha lúa thu đông, bằng 64,2% cùng kỳ năm trước. Tiến độ chậm chủ yếu do thu hoạch lúa hè thu muộn. Hiện các trà lúa thu đông đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Diện tích cây rau màu. Nguồn: Cục Thống kê.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, Cục Thống kê cho biết chăn nuôi trâu, bò tiếp tục có xu hướng giảm do hiệu quả kinh tế chưa cao, diện tích chăn thả tự nhiên thu hẹp, nguồn thức ăn thô xanh giảm và giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao. Trong khi đó, chăn nuôi lợn đạt kết quả tích cực, đặc biệt tại khu vực doanh nghiệp và trang trại quy mô lớn. Việc chủ động con giống, nguồn thức ăn, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín và tăng cường an toàn sinh học giúp hoạt động sản xuất ổn định hơn.

Một số địa phương có đàn lợn tăng cao như Cao Bằng tăng 32,6%, Gia Lai tăng 17,3%, Phú Thọ tăng 10,9%, Quảng Ngãi tăng 6,8% và Đà Nẵng tăng 6,1%.

Tăng trưởng các đàn vật nuôi. Nguồn: Cục Thống kê.

Chăn nuôi gia cầm cũng tăng khá nhờ chu kỳ nuôi ngắn, khả năng quay vòng vốn nhanh và nhu cầu tiêu dùng thịt, trứng tương đối ổn định. Mô hình trang trại, chăn nuôi khép kín và liên kết với doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng, góp phần kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, chi phí thức ăn và các yếu tố đầu vào tăng trở lại đang gây áp lực lên hiệu quả sản xuất, nhất là với các hộ quy mô nhỏ.

KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG TĂNG

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, số liệu của Cục Thống kê cho thấy, trong tháng 8/2026, cả nước trồng mới tập trung khoảng 21,3 nghìn ha rừng, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6 triệu cây, giảm 4,8%. Tính chung 8 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 180,8 nghìn ha, giảm 3,4%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 63,9 triệu cây, tăng 1,6%.

Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác tiếp tục tăng. Tháng 8/2026 đạt 2.372,3 nghìn m3, tăng 4,4%. Lũy kế 8 tháng đạt 16.662,9 nghìn m3, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu nguyên liệu của các cơ sở chế biến gỗ được đánh giá là yếu tố hỗ trợ sản lượng khai thác.

Đáng chú ý, diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 8/2026 tăng mạnh, lên 240,6 ha, gấp 7,6 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, rừng bị chặt, phá 37,4 ha, tăng 64,8%; diện tích rừng bị cháy 203,2 ha, gấp 23,1 lần.

Tính chung 8 tháng năm 2026, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.086 ha, tăng 13,1%. Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá giảm 42,8%, còn diện tích rừng bị cháy tăng 2,3 lần. Thời tiết nắng nóng, khô hanh tại một số khu vực là nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng nguy cơ cháy rừng.

THUỶ SẢN TIẾP TỤC LÀ ĐIỂM SÁNG

Sản xuất thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tháng 8/2026, sản lượng thủy sản ước đạt 991,3 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá đạt 680,4 nghìn tấn, tăng 2,8%; tôm đạt 176,2 nghìn tấn, tăng 6,6%.

Đáng chú ý, thủy sản nuôi trồng tiếp tục giữ vai trò động lực. 8 tháng năm 2026, sản lượng nuôi trồng đạt 4.253,9 nghìn tấn, tăng 6%. Sản lượng cá đạt 2.716,6 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm đạt 1.097,4 nghìn tấn, tăng 7,9%.

Sản lượng cá tra tháng 8/2026 ước đạt 160,6 nghìn tấn, tăng 4,5%; lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt 1.250,7 nghìn tấn, tăng 4,8%. Giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long duy trì khoảng 29.000-30.000 đồng/kg, góp phần ổn định hoạt động sản xuất và cung ứng nguyên liệu cho chế biến, xuất khẩu.

Đối với tôm, sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 8/2026 đạt khoảng 119 nghìn tấn, tăng 6,6%; tôm sú đạt 29,8 nghìn tấn, tăng 4,9%. Tính chung 8 tháng năm 2026, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 806 nghìn tấn, tăng 8,7%; tôm sú đạt 230,2 nghìn tấn, tăng 4,2%.

Sản lượng khai thác thủy sản tháng 8/2026 đạt 362 nghìn tấn, tăng 0,7%. Lũy kế 8 tháng năm 2026 đạt 2.695,5 nghìn tấn, tăng 0,7%. Riêng khai thác biển đạt 2.581,1 nghìn tấn, tăng 0,8%.

Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 6.949,4 nghìn tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cá đạt 4.816,3 nghìn tấn, tăng 2,6%; tôm đạt 1.184,2 nghìn tấn, tăng 7,4%; thủy sản khác đạt 948,9 nghìn tấn, tăng 5,8%.