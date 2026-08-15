Giới trẻ liên tục bị hấp dẫn bởi những trải nghiệm thể thao mới

Theo khảo sát mới đây của WIN International thực hiện tại 39 quốc gia, khoảng 47% người được hỏi cho biết thường xuyên dành thời gian giữa thiên nhiên. Đồng thời, giới trẻ có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến những môn thể thao giúp kết nối sức khỏe và cộng đồng...

Ảnh: RMIT Vietnam Ultimate Frisbee club

Trong vài năm qua, cả thế giới chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của pickleball, đến mức nhiều người gọi nó là “môn thể thao phát triển nhanh nhất nước Mỹ”. Dù vậy, padel đang âm thầm vươn lên vượt xa pickleball ở khía cạnh chuyên nghiệp, cấu trúc tổ chức, thu hút giới trẻ và khả năng chen chân vào những sự kiện thể thao đỉnh cao.

Bước ngoặt thực sự xuất hiện khi Hội đồng Olympic châu Á chính thức đưa padel vào chương trình thi đấu ASIAD 2026, đánh dấu cột mốc mà pickleball vẫn chưa thể đạt tới. Padel được mô tả như phiên bản thu nhỏ và “động” hơn của tennis, với sân được bao quanh bằng tường kính cho phép bóng bật lại như squash. Điều này tạo ra những pha bóng liên tục, nhanh, và đầy bất ngờ, thứ mà giới vận động viên rất thích để rèn phản xạ và sức bền.

Vì vậy không khó hiểu khi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, hay tay đua F1 Max Verstappen, võ sĩ quyền anh Anthony Joshua đều bị cuốn hút mạnh bởi padel. Hiện số câu lạc bộ padel trên thế giới đã tăng gấp ba lần chỉ trong bốn năm, phủ sóng từ châu Âu, Trung Đông đến châu Á. Những giải chuyên nghiệp như World Padel Tour (WPT) hay Premier Padel đều thu hút hàng triệu lượt xem trực tuyến.

Gen Z sẽ giúp padel trở thành môn thể thao hot tiếp theo. Ảnh: London Daily News

Bên ngoài sân đấu chuyên nghiệp, padel phong trào bùng nổ như một xu hướng mới. Nhiều sân padel được thiết kế theo mô hình câu lạc bộ giải trí với ánh sáng đẹp, nhạc nhẹ, không gian mở để giao lưu. Điều này khiến padel trở thành lựa chọn yêu thích của giới trẻ ở Madrid, Dubai, Paris, Tokyo… Không chỉ là môn thể thao, padel trở thành một môi trường kết nối xã hội, thúc đẩy kết nối hội nhóm theo hướng hiện đại.

Song song đó, giới trẻ cũng sẵn sàng chi hàng nghìn USD để đẩy cơ thể đến giới hạn chịu đựng cực đại. Trung tâm của cơn sốt này chính là Hyrox, bộ môn thể thao kết hợp đang phát triển với tốc độ vũ bão trên toàn cầu, đặc biệt là tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Ra đời tại Đức, Hyrox không dành riêng cho những vận động viên chuyên nghiệp mà được thiết kế cho bất kỳ ai có thói quen tập luyện hàng ngày. Cấu trúc bài thi bao gồm chạy bộ 1 km xen kẽ với một bài tập chức năng (functional workout) như đẩy xe trượt (Sled Push), kéo xe trượt (Sled Pull), nhảy xa gập bụng (Burpee Broad Jumps) hay ném bóng thể lực (Wall Balls). Chu trình này lặp lại liên tục đúng 8 lần.

Hyrox là bộ môn thể thao kết hợp đang phát triển với tốc độ vũ bão trên toàn cầu. Ảnh: Tatle Asia

Số liệu thống kê cho thấy, chỉ riêng trong năm 2025, đã có hơn 80 giải đấu Hyrox được tổ chức trên toàn cầu, thu hút hơn 550.000 vận động viên tham gia tranh tài cùng sự cổ vũ của hơn 350.000 khán giả trực tiếp.

Ông Gary Wan, Giám đốc điều hành của Hyrox khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định giới trẻ không còn thỏa mãn với việc chạy bộ đơn điệu trên máy hay nâng tạ một mình. Họ tìm kiếm một cột mốc rõ ràng, một mục tiêu có thể đo lường và một cộng đồng cùng chung chí hướng để chia sẻ áp lực lẫn vinh quang.

Không dừng lại ở mặt đất, trào lưu này thậm chí đã vươn ra đại dương với sự xuất hiện của hải trình "Hyrox Cruise 2026" dự kiến khởi hành từ Palma de Mallorca vào tháng 10 năm nay. Chuyến hải trình kéo dài bốn đêm được thiết kế theo mô hình "sống - tập luyện - phục hồi" khép kín trên một du thuyền sang trọng.

Tại Trung Quốc, trong giai đoạn 2024-2026, Hyrox đã thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn với hơn 600 phòng gym tại các thành phố lớn. Ngoài học phí dao động từ 800 - 1.000 Nhân dân tệ/người/tháng, người tập sẵn sàng chi hàng chục nghìn Nhân dân tệ thuê huấn luyện viên, mua giày chuyên dụng, sắm trang phục thi đấu... hay chi phí đi lại và lưu trú để tham gia các giải đấu ở những thành phố khác.

Hyrox đã thiết lập quan hệ hợp tác dài hạn với hơn 600 phòng gym Trung Quốc. Ảnh: Jing Daily và SCMP

Theo ông Yuan Fang, Giám đốc Hyrox Trung Quốc, Hyrox đáp ứng đúng nhu cầu thể hiện bản thân và gu thẩm mỹ của giới trẻ. "Tại sự kiện có âm nhạc, đồ ăn và nhiều hoạt động tương tác. Khoảnh khắc băng qua vạch đích, tiếng reo hò của khán giả cùng những bức ảnh ghi lại thành quả luyện tập đều rất phù hợp để chia sẻ trên mạng xã hội", ông cho biết. Trên nền tảng Rednote, hashtag Hyrox đã thu hút hơn 130 triệu lượt xem.

Còn theo báo cáo về xu hướng tiêu dùng thể thao ngoài trời năm 2025 được công bố tại Đại hội Cắm trại Quốc tế Trung Quốc ở tỉnh Chiết Giang, số người tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời tại Trung Quốc đã vượt 800 triệu người trong năm 2025, với tổng chi tiêu hơn 1 nghìn tỉ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 147 tỉ USD.

Những môn phát triển nhanh nhất hiện nay gồm ném đĩa frisbee, lướt sóng trên cạn, đạp xe đô thị, chèo ván đứng, cắm trại, leo núi, bóng bầu dục cờ, leo núi đá và pickleball. Theo ông Jiang Yiyi, Trưởng khoa Thể thao giải trí và du lịch thuộc Đại học Thể thao Bắc Kinh, sức hút của các bộ môn này đến từ chi phí gia nhập thấp, không cần thiết bị quá phức tạp hay địa điểm chuyên nghiệp. Người trẻ có thể dễ dàng tham gia sau giờ làm hoặc vào cuối tu

Số người tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời tại Trung Quốc đã vượt 800 triệu người trong năm 2025. Ảnh: Xiaohongshu

Tại Việt Nam, ném đĩa là môn thể thao có tính đối kháng nhưng thân thiện, ít va chạm nên đang thu hút khá nhiều bạn trẻ tại Hà Nội, TP.HCM tham gia trải nghiệm. Một số CLB đang hoạt động khá sôi nổi như: Saigon Ultimate Club, RMIT Ultimate Club, Big Eye tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Hanoi Ultimate Club... tại Hà Nội.

Ném đĩa hấp dẫn nhiều người bởi tính đồng đội cao, rèn luyện sự nhanh nhạy. Do tính chất ít va chạm mạnh, chỉ đòi hỏi người chơi di chuyển nhanh để bắt đĩa nên nhiều bạn trẻ lựa chọn môn thể thao này với mục đích giữ vóc dáng và nâng cao khả năng tổ chức, phối hợp cùng đồng đội. Các trận thi đấu ném đĩa không chỉ được tổ chức trên sân cỏ, người chơi còn có thể thi đấu trên bãi biển hoặc những nơi có không gian rộng, miễn là đảm bảo đầy đủ dụng cụ cho một trận đấu.

Tại Việt Nam, ném đĩa là môn thể thao đang thu hút khá nhiều bạn trẻ. Ảnh: Hanoi Ultimate Club

Tại SEA Games 33 vừa qua, nội dung golf đĩa đã được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Đây được coi là cột mốc quan trọng, tạo động lực lớn cho sự phát triển của bộ môn này.

Cộng đồng ném đĩa trong nước cũng đang tích cực số hóa và Việt hóa các tài liệu hướng dẫn, từ luật chơi, thuật ngữ đến cách đọc thông số trên đĩa (Flight Ratings) thông qua các Learning Hub. Đồng thời, sự hỗ trợ từ Liên đoàn Đĩa bay Thế giới (WFDF) thông qua việc xuất bản sổ tay hướng dẫn và cung cấp thiết bị cũng góp phần chuẩn hóa phong trào tại Việt Nam.