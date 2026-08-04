Đà tăng chững lại tại ngưỡng cản kỹ thuật, khối ngoại tiếp tục mua ròng

Thị trường chuyển trạng thái dao động rất hẹp trong phiên sáng nay khi cung cầu đạt đến ngưỡng cân bằng tạm thời tại vùng kháng cự tương đương đường trung bình 200 ngày. Thanh khoản sụt giảm khoảng 12% trên HoSE xuống mức thấp nhất 4 phiên nhưng gần 60% số cổ phiếu dao động với biên độ rất nhỏ.

VIC và VHM đang neo giữ VN-Index.

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,35% tương đương +6,2 điểm với độ rộng nghiêng về phía giảm khi có 132 mã xanh và 152 mã đỏ. Diễn biến của độ rộng cho thấy có sự tranh chấp về giá rõ ràng: Lúc 9h30 vẫn có 126 mã tăng/82 mã giảm thì đến 10h là 122 mã tăng/121 mã giảm. Tới 10h30 cầu mạnh hơn đẩy giá hồi lên với 159 mã tăng/114 mã giảm, tới 11h áp lực giảm lại vượt trội với 127 mã tăng/152 mã giảm.

Sự giằng co này phản ánh đúng giao dịch trên thị trường hơn là biến động điểm số. VN-Index giảm rất ít ngay cả khi độ rộng co lại nhờ cặp trụ VIC và VHM vẫn tăng tốt. Chốt phiên sáng VIC tăng 2,58% và VHM tăng 2,97% đem về tới hơn 13 điểm, nhiều gấp đôi mức tăng hiện có của chỉ số. Bản thân rổ VN30 cũng đang khá kém với 6 mã tăng và 21 mã đỏ.

Hầu hết các trụ lớn nhất ngoài nhóm Vin đều đang giảm, may mắn là cũng mới có VCB giảm 1,32%, TCB giảm 1,17%, HPG giảm 1,77% và GAS giảm 2,25% là thuộc nhóm vốn hóa lớn. Tuy cả rổ vẫn đang có 14 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị nhưng phần lớn thuộc nhóm trung bình.

Thanh khoản rổ VN30 sáng nay giảm khoảng 10% so với sáng hôm qua, chỉ đạt hơn 3.951 tỷ đồng. Sự chững lại của thanh khoản không có gì bất thường vì cả nhịp phục hồi hiện tại dòng tiền vẫn chưa vận động mạnh. Hiện VN-Index đã quay lại sát ngưỡng kháng cự kỹ thuật quanh đường trung bình 200 ngày nên tâm lý thận trọng càng tiết chế thanh khoản.

Áp lực chốt lời đang phản ánh khá rõ ở vùng giá hiện tại, thống kê rổ VN30 có 22 cổ phiếu đã lùi giá quá 1% so với mức cao nhất. Thời điểm tốt nhất, toàn rổ VN30 chỉ duy nhất MCH, SSB đỏ và 4 mã khác tham chiếu còn lại đều tăng. Thanh khoản rất thấp cho thấy áp lực bán không lớn và biên độ lùi giá khá rộng phản ánh sự chững lại của bên mua. Ngay cả những cổ phiếu còn xanh cho đến trước giờ nghỉ cũng đã trượt giảm nhất định. VIC thậm chí lùi tới 1,35% so với đỉnh, VRE lùi 3,01%, MBB lùi 1,02%...

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại, độ rộng thay đổi cũng thể hiện sự tranh chấp cung cầu đang diễn ra phổ biến. Nhịp tăng ngắn hạn đang đem lại lợi nhuận khá tốt cho nhà đầu tư, nếu chưa bán trong phiên rung lắc ngày 31/7 thì đến nay lợi nhuận càng tốt hơn nữa. Khi VN-Index phục hồi tới ngưỡng kháng cự kỹ thuật phổ thông, nhà đầu tư sẽ đứng trước lựa chọn giữ lại hay chốt lời ngắn hạn để đảm bảo an toàn. Bên mua càng có lý do để chậm lại.

Trong 152 cổ phiếu đang đỏ của VN-Index mới có 74 cổ phiếu giảm quá 1% nhưng thanh khoản tổng thể là nhỏ. Những giao dịch lớn nhất đều tập trung vào các mã thuộc rổ VN30. Số ít các mã khác đáng chú ý là POW giảm 1,08% với 27,3 tỷ đồng, PLX giảm 3,31% với 24,2 tỷ, CTS giảm 1,79% với 19,1 tỷ, PVT giảm 1,08% với 14,4 tỷ, VPX giảm 2,1% với 10,9 tỷ. Tính chung thanh khoản của 74 cổ phiếu yếu nhất này chiếm 27,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Tuy nhiên nếu loại trừ giao dịch của các cổ phiếu thuộc VN30 (14 mã), phần còn lại chỉ chiếm 3,3%.

Ở nhóm tăng, 68 mã tăng hơn 1% cũng trong trạng thái tương tự: thanh khoản thấp và tập trung chủ yếu vào blue-chips. VIC, VHM, VRE, HDB, STB là những cổ phiếu giao dịch lớn nhất. Số còn lại chỉ thêm chừng 13 cổ phiếu khác có giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. VSC tăng 1,06%, DCL tăng 6,89%, PDR tăng 2,54%, FRT tăng 1,2%, BAF tăng 1,47%, DPG tăng 6,9% là những cổ phiếu đáng chú ý nhất.

Điểm sáng trong phiên giằng co sáng nay là dòng vốn ngoại tiếp tục mua vào ròng sau phiên đột biến hôm qua. HoSE nhận được thêm 321,5 tỷ đồng vốn ròng nhưng giao dịch khá đặc thù. VIC +266,5 tỷ, VHM +123,2 tỷ, MBB +83,3 tỷ, FPT +75,3 tỷ là những cổ phiếu chiếm hầu hết mức vốn ròng. Phía bán ròng có VNM -73,3 tỷ, TCB -40,2 tỷ, HPG -30,7 tỷ, VPB -29,5 tỷ.