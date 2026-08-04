Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 4/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể “Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Nhân Dân

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội cùng khoảng 500 đại biểu.

Về phía Bộ Ngoại giao có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo Bộ và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bắt tay các đại biểu tham dự phiên toàn thể. Ảnh: Nhân Dân

Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tập trung thảo luận vai trò của đối ngoại, ngoại giao kinh tế trong hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển; tăng cường phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện với bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc và nêu dẫn đề, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc các khuôn khổ quan hệ đối ngoại đã được thiết lập và nâng cấp phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động, dự án và kết quả có thể đo đếm.

Theo Bộ trưởng, hiệu quả quan hệ đối ngoại không chỉ nằm ở tần suất tiếp xúc hoặc tên gọi khuôn khổ hợp tác, mà phải được đánh giá bằng việc môi trường hòa bình được củng cố, lợi ích quốc gia được bảo vệ, thị trường được mở rộng, dự án được triển khai, trình độ công nghệ và nguồn nhân lực được nâng cao, người dân được hưởng lợi.

Phiên toàn thể Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới với chủ đề “Tư duy đột phá-Hành động quyết liệt-Kết quả thực chất” nằm trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Nhân Dân

Bộ trưởng cũng quán triệt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về khẩn trương thể chế hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV thành các nghị quyết, đề án, chương trình hành động và giải pháp cụ thể; đồng thời đôn đốc, giám sát việc triển khai kết quả các chuyến thăm cấp cao và cam kết quốc tế.

Ngoại giao phục vụ phát triển thời gian qua đã đóng góp ngày càng thực chất vào tăng trưởng, bảo đảm an ninh kinh tế và ứng phó với các tình huống khủng hoảng.

Ngoại giao vaccine, ngoại giao năng lượng và ngoại giao khoa học - công nghệ góp phần huy động nguồn lực, tạo điều kiện để các viện nghiên cứu, trường đại học, địa phương và doanh nghiệp tiếp cận công nghệ hiện đại.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc phiên toàn thể. Ảnh: Nhân Dân

Từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 150 cam kết, thỏa thuận hợp tác về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo được ký kết trong các hoạt động đối ngoại cấp cao. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng kết nối hơn 50 địa phương, tổ chức trong nước với các đối tác quốc tế, trong đó có 12 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng công tác ngoại giao phục vụ phát triển cần tiếp tục đổi mới, nhất là nâng cao hiệu quả chuyển hóa các khuôn khổ quan hệ đối ngoại thành dự án hợp tác và lợi ích phát triển cụ thể; hoàn thiện cơ chế phối hợp; phát huy vai trò cầu nối của các cơ quan đại diện, đồng thời nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.

Các đồng chí chủ tọa điều hành phiên làm việc. Ảnh: Nhân Dân

Về định hướng thời gian tới, ngành ngoại giao xác định ba nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần đổi mới tư duy từ hỗ trợ sang kiến tạo năng lực phát triển, từ hội nhập thị trường sang kiến tạo thị trường và từng bước tham gia định hình luật chơi.

Ngành ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng thị trường, kết nối chiến lược với các đối tác, chuyển hóa uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam thành nguồn lực phục vụ phát triển đất nước.

Nhiệm vụ thứ hai là bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm phục vụ.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện sẽ phối hợp với bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong xác định thị trường, đối tác, công nghệ; theo dõi việc triển khai các cam kết cho đến khi tạo ra kết quả cụ thể.

Nhiệm vụ thứ ba là đổi mới công cụ, cơ chế và năng lực tổ chức thực thi; xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao có tư duy kinh tế hiện đại, am hiểu thị trường và có khả năng kết nối.

Bộ Ngoại giao sẽ hoàn thiện cơ chế theo dõi, đôn đốc thực hiện cam kết quốc tế; xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện và đơn vị thuộc Bộ theo hướng lấy kết quả làm thước đo.

Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và phản hồi nhanh với bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cũng sẽ được hoàn thiện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các thỏa thuận và cam kết quốc tế.

Tại phiên họp, đại diện các bộ, ngành, địa phương trao đổi về những ưu tiên hợp tác quốc tế phục vụ tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển. Đại diện các tập đoàn kinh tế lớn chia sẻ kinh nghiệm mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, đồng thời đề xuất phát huy mạnh hơn mạng lưới cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Mạng lưới này được kỳ vọng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác, khai thác cơ hội đầu tư, kinh doanh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các nội dung thảo luận tại phiên toàn thể làm rõ yêu cầu đổi mới cách thức triển khai công tác đối ngoại theo hướng phục vụ trực tiếp mục tiêu tăng trưởng, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.