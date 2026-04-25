Hội nghị toàn cầu đầu tiên về lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch: Tham vọng giữa "bão" an ninh năng lượng
Trọng Hoàng
25/04/2026, 11:15
Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu do xung đột địa chính trị và gián đoạn nguồn cung, hơn 50 quốc gia sẽ nhóm họp tại Colombia nhằm tìm kiếm lộ trình loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch - một mục tiêu đầy tham vọng nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức thực tiễn.
Cuộc họp diễn ra vào thời điểm thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu áp lực chưa từng có, khi giá nhiên liệu leo thang và chuỗi
cung ứng bị gián đoạn. Trong khi đó, các cam kết khí hậu quốc tế vẫn gặp nhiều
trở ngại trong triển khai thực tế, khiến nhu cầu về những cơ chế hợp tác linh
hoạt hơn trở nên cấp thiết.
Các chuyên gia nhận định, hội nghị
lần này không chỉ mang ý nghĩa môi trường, mà còn là phép thử đối với khả năng
cân bằng giữa an ninh năng lượng và mục tiêu giảm phát thải của các quốc gia
trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.
CÚ
SỐC NĂNG LƯỢNG LÀM NỔI BẬT SỰ PHỤ THUỘC VÀO NHIÊN LIỆU HÓA THẠCH
Tuần tới, hơn 50 quốc gia trên thế
giới sẽ tham dự một hội nghị mang tính lịch sử tại thành phố Santa Marta
(Colombia), đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế tổ chức một diễn đàn chuyên
biệt nhằm thảo luận về lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.
Sự kiện diễn ra
trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là xung đột liên quan đến
Iran, đang làm nổi bật một thực tế: thế giới vẫn phụ thuộc sâu sắc vào than đá,
dầu mỏ và khí đốt - những nguồn năng lượng chính gây ra biến đổi khí hậu.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh được xem là “cơn bão hoàn hảo” đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Các bộ trưởng và quan chức cấp cao đến Santa Marta khi thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, giá năng lượng leo thang và áp lực ngày càng lớn về đảm bảo an ninh năng lượng.
Theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng
Quốc tế (IEA), tình trạng gián đoạn nguồn cung hiện nay có thể được xem là “cú
sốc dầu mỏ lớn nhất từ trước đến nay”. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc
Iran kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển huyết mạch đối với
dầu và khí đốt từ khu vực Vịnh.
Diễn biến này không chỉ làm gián
đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu mà còn buộc nhiều quốc gia phải tìm kiếm các
giải pháp thay thế trong ngắn hạn, bao gồm việc quay trở lại sử dụng than -
loại nhiên liệu có mức phát thải cao nhất trong ba nguồn năng lượng hóa thạch
chính.
NỖ
LỰC PHÁ VỠ BẾ TẮC TRONG ĐÀM PHÁN KHÍ HẬU TOÀN CẦU
Hội nghị Santa Marta được hình thành
từ sự thất vọng ngày càng gia tăng đối với các cuộc đàm phán khí hậu của Liên
Hợp Quốc. Trong nhiều năm qua, tiến trình xây dựng một chiến lược toàn cầu nhằm
loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bị đình trệ do cơ chế đồng thuận, nơi chỉ cần
một số ít quốc gia phản đối cũng đủ để làm chậm hoặc chặn đứng tiến trình.
Trong bối cảnh đó, các quốc gia tham
gia hội nghị lần này kỳ vọng tạo ra một không gian linh hoạt hơn, nơi những
nước “có cùng chí hướng” có thể tiến xa hơn trong việc định hình các giải pháp
cụ thể.
Bộ trưởng Môi trường Colombia Irene
Velez Torres cho biết, dù hội nghị đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng cuộc
khủng hoảng năng lượng hiện nay đã khiến sự kiện trở nên “có ý nghĩa hơn bao
giờ hết”.
Đáng chú ý, bà nhấn mạnh rằng chính cú sốc năng lượng hiện tại
lại càng củng cố lập luận cho việc giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch,
thay vì trì hoãn quá trình chuyển đổi.
Danh sách các quốc gia tham dự phản
ánh một bức tranh đa dạng, bao gồm cả các nước sản xuất và tiêu thụ năng lượng.
Các quốc gia phát triển như Australia, Canada và Na Uy - những nhà sản xuất
nhiên liệu hóa thạch lớn - sẽ có mặt, cùng với các nền kinh tế mới nổi giàu tài
nguyên như Angola, Mexico và Brazil.
Ngoài ra, các quốc gia đang phát
triển phụ thuộc nhiều vào than như Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam cũng tham gia, bên
cạnh các quốc đảo nhỏ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và các nền kinh
tế lớn ở châu Âu như Đức, Pháp và Anh.
Tuy nhiên, đáng chú ý là sự vắng mặt
của các “siêu cường năng lượng” như Mỹ, Trung Quốc, Saudi Arabia và Nga - những
quốc gia chiếm tỷ trọng lớn nhất trong sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hóa
thạch toàn cầu.
Sự thiếu vắng này đặt ra câu hỏi về
mức độ ảnh hưởng thực tế của hội nghị, dù Colombia cho biết các quốc gia tham
gia hiện vẫn chiếm khoảng 20% sản lượng và gần 1/3 mức tiêu thụ nhiên liệu hóa
thạch toàn cầu.
CÂN
BẰNG GIỮA AN NINH NĂNG LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU KHÍ HẬU
Theo các nhà phân tích, một trong
những chủ đề xuyên suốt hội nghị sẽ là cách cân bằng giữa mục tiêu khí hậu và
yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng - hai yếu tố ngày càng trở nên xung đột
trong bối cảnh hiện nay.
Thực tế cho thấy, dù đầu tư vào năng
lượng sạch hiện đã cao gấp đôi so với nhiên liệu hóa thạch, nhưng lượng phát
thải từ việc đốt than, dầu và khí đốt vẫn tiếp tục tăng, thậm chí đạt mức kỷ
lục vào năm 2025.
Trong khi đó, để ứng phó với tình
trạng thiếu hụt nguồn cung, một số quốc gia đang xem xét tăng cường sử dụng
than trong ngắn hạn - một bước đi mang tính “ngược chiều” với các cam kết giảm
phát thải.
Điều này cho thấy quá trình chuyển
đổi năng lượng không chỉ là vấn đề công nghệ hay tài chính, mà còn là bài toán
chính trị và an ninh.
Một điểm gây tranh cãi khác liên
quan đến sự tham gia của các quốc gia sản xuất nhiên liệu hóa thạch trong hội
nghị. Một số nhà hoạt động và chuyên gia lo ngại rằng lợi ích kinh tế có thể
khiến các quốc gia này làm chậm tiến trình đạt được các cam kết mạnh mẽ.
Nhà khoa học khí hậu Bill Hare,
người sáng lập tổ chức Climate Analytics, nhận định rằng càng nhiều quốc gia
tham gia, lợi ích càng phân tán, từ đó làm giảm khả năng đạt được kết quả rõ
ràng.
Tuy nhiên, phía Colombia lại có quan
điểm ngược lại. Bộ trưởng Irene Velez Torres cho rằng việc có sự hiện diện của
các quốc gia sản xuất là một “bước tiến lớn”, bởi vấn đề từ bỏ nhiên liệu hóa
thạch từ lâu vẫn được xem là “nhạy cảm”.
Đối với các quốc gia nhỏ và dễ bị
tổn thương bởi biến đổi khí hậu, hội nghị Santa Marta mang ý nghĩa đặc biệt. Bộ
trưởng Khí hậu Tuvalu, Maina Talia, cho rằng đây là một sáng kiến “đáng lẽ phải
được thực hiện từ lâu”, trong khi đại diện Vanuatu nhấn mạnh rằng cuộc khủng
hoảng hiện tại là “lời cảnh báo rõ ràng” về sự cần thiết phải giảm phụ thuộc
vào nhiên liệu hóa thạch.
Các quốc đảo Thái Bình Dương - vốn
phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng - đang thể hiện mong muốn trở thành
những quốc gia tiên phong trong quá trình chuyển đổi.
KỲ VỌNG TẠO RA ĐỘNG LỰC RIÊNG CHO QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU
Tại Hội nghị COP28 năm 2023, gần 200
quốc gia đã lần đầu tiên đạt được đồng thuận về việc “chuyển dịch khỏi nhiên
liệu hóa thạch”. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, tiến trình hiện thực hóa cam kết
này vẫn gặp nhiều trở ngại.
Căng thẳng đã bùng phát tại COP30 ở
Brazil khi các quốc gia thậm chí không thể thống nhất việc đưa nội dung đề cập
trực tiếp đến nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện cuối cùng.
Theo chuyên gia Beth Walker từ tổ
chức E3G, mục tiêu của hội nghị không phải là cạnh tranh với tiến trình đa
phương, mà là tạo điều kiện để các quốc gia sẵn sàng hành động có thể tiến
nhanh hơn.
Dù không kỳ vọng vào những tuyên bố
mang tính đột phá, giới quan sát cho rằng hội nghị vẫn có thể tạo ra những tác
động quan trọng về mặt chính trị và định hướng chính sách.
Các khuyến nghị từ hội nghị sẽ được
đưa vào một “lộ trình tự nguyện” về việc từ bỏ nhiên liệu hóa thạch do Brazil
dẫn dắt – một sáng kiến nhằm thúc đẩy hành động cụ thể trong bối cảnh các cơ chế
toàn cầu đang gặp bế tắc.
Về dài hạn, hội nghị Santa Marta có
thể góp phần hình thành một liên minh mới giữa các quốc gia sản xuất và tiêu
thụ năng lượng, từ đó tạo ra động lực riêng cho quá trình chuyển đổi năng lượng
toàn cầu.
Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn
còn nhiều thách thức. Khi các cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp tục diễn ra và
nhu cầu đảm bảo nguồn cung vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia, việc cân
bằng giữa tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng và mục tiêu khí hậu sẽ tiếp
tục là bài toán khó giải trong nhiều năm tới.
Khí thải nhiên liệu hóa thạch tiếp tục cao kỷ lục và thế giới đang trên đà tăng nhiệt tới mức 2,6 độ C
