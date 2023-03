Hơn 100 golfer tham gia tranh tài tại giải giao hữu quốc tế

Giải golf giao hữu quốc tế Vietnam Italy Golf Tournament có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Ý tại Việt Nam, đại diện Ban tổ chức giải Ryder Cup 2023, các nhà ngoại giao, các tổ chức, doanh nghiệp... Cùng với đó là các doanh nhân trong và ngoài nước như Giám đốc Tiếp thị và xúc tiến toàn cầu của ENIT, Giám đốc Điều hành của Golf Tour Experience, Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam…

Giải chia làm 4 bảng đấu: bảng A (HCP 0-10), B (HCP 10-20), C (HCP từ 20 trở lên) và bảng Nữ. Giải thi đấu theo thể thức Stroke-Play (Đấu gậy) 18 hố, tính điểm Best Net các bảng, người có số gậy tốt nhất sẽ dành Best Gross.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Ông Bùi Đức Long, Chủ tịch HĐQT VGS Group cho biết: “Vietnam Italy Golf Tournament rất ý nghĩa khi diễn ra vào đúng thời điểm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ý. Trong thời gian tới, VGS Group sẽ tổ chức nhiều sự kiện ngoại giao thể thao để góp phần thúc đẩy quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Thông qua đó, đưa hình ảnh của ngành du lịch thể thao Việt Nam đến với đông đảo bạn bè quốc tế”.

Vietnam Italy Golf Tournament có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Ý tại Việt Nam, đại diện BTC Ryder Cup 2023, đại diện Hiệp hội Golf Việt Nam cùng hơn 100 golfer là các nhà ngoại giao, khách mời trong ngước và quốc tế.

Giải Vietnam Italy Golf Tournament thuộc hệ thống giải đấu giao hữu quốc tế Vietnam International Golf League Tournament (VIG League Cup) được phát triển và triển khai bởi VGS Group. Hệ thống bao gồm nhiều giải đấu ngoại giao golf giữa Việt Nam và các quốc gia khác, thông qua đó thiết lập mối quan hệ ngoại giao thể thao và góp phần đưa Việt Nam từng bước trở thành điểm đến thể thao trung tâm của khu vực Đông Nam Á.

Ngành du lịch thể thao Việt Nam được đánh giá có rất nhiều tiềm năng để phát triển khi sở hữu nhiều lợi thế về địa lý, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên… Việt Nam đã 5 năm liên tiếp (2017 - 2021) được vinh danh là Điểm đến golf tốt nhất Châu Á và 2 năm (2019 – 2021) được vinh danh là Điểm đến du lịch golf tốt nhất Thế giới. Việc liên tiếp nhận được những giải thưởng danh giá đã khẳng định sức hút và tiềm năng của ngành du lịch thể thao nói chung và du lịch golf tại Việt Nam nói riêng.