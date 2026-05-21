Hơn 100 thiết bị công nghệ xanh được "trình diễn" tại Techmart 2026

Hồng Vinh

21/05/2026, 20:32

Trong hai ngày 21-22/5, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) 2026 với sự góp mặt của hơn 100 thiết bị công nghệ “xanh”, hướng đến phát triển bền vững tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh (SIHUB)…

Nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ và thiết bị đã được ký kết tại Techmart 2026, sáng 21/5.

Trong bối cảnh toàn cầu đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, sự kiện Techmart 2026 đã nổi lên như một điểm sáng trong việc thúc đẩy công nghệ xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Techmart 2026 không chỉ là nơi trưng bày các công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối quan trọng giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cộng đồng trong hành trình đổi mới sáng tạo vì môi trường.

Ngoài ra, Techmart 2026 đã thu hút sự tham gia của hơn 100 thiết bị công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự kiện này không chỉ giới thiệu các giải pháp công nghệ xanh, công nghệ tuần hoàn mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.

Điểm nhấn của Techmart năm nay là khu triển lãm với 50 gian hàng trực tiếp, tạo nên một hệ sinh thái công nghệ toàn diện phục vụ nền sản xuất bền vững. Các lĩnh vực trọng điểm được tập trung bao gồm công nghệ năng lượng xanh, xử lý môi trường, giám sát và quản trị ESG, cùng với công nghệ vật liệu xanh.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Techmart 2026 còn tổ chức 15 hội thảo chuyên đề nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cập nhật xu hướng mới. Các chuyên đề này không chỉ mang lại kiến thức sâu rộng về vật liệu phân hủy sinh học, giải pháp in 3D tiết kiệm năng lượng, mà còn giới thiệu các ứng dụng AIoT trong quản trị nhà máy thông minh và các giải pháp năng lượng mặt trời hướng tới Net Zero.

Đặc biệt, khu vực tư vấn chuyên gia với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ các viện, trường đã sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các bài toán thực tiễn trong sản xuất và kinh doanh theo hướng tối ưu tài nguyên và giảm phát thải.

Một trong những điểm nổi bật của Techmart 2026 là lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh với các Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau, Đắk Lắk và Đồng Nai. Thỏa thuận này nhằm tăng cường liên kết và phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động của Sàn Giao dịch công nghệ, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và kết nối các nguồn lực khoa học, công nghệ giữa các địa phương. 

Bên cạnh đó, nhiều hợp đồng chuyển giao công nghệ và thiết bị đã được ký kết… Techmart 2026 hứa hẹn tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững.

