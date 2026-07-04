Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại

Tối 3/7, tại Quảng trường Sông Hoài, Hội An, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương, tổ chức khai mạc Phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống vùng miền Đà Nẵng 2026...

Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn, phát biểu khai mạc Phiên chợ.

Theo Ban tổ chức, Phiên chợ được diễn ra từ ngày 3 - 5/7, nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng thị trường thông qua các nền tảng thương mại điện tử; đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn nhấn mạnh: Phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống vùng miền Đà Nẵng 2026, không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là cầu nối đưa các sản phẩm truyền thống lên các nền tảng thương mại điện tử. Từ đó góp phần quảng bá đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường tiêu thụ và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Thực hiện nghi thức khai mạc Phiên chợ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, phiên chợ còn tổ chức các phiên livestream bán hàng; workshop tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tối ưu hoạt động trên sàn thương mại điện tử Shopee, kỹ năng thiết kế nội dung phục vụ truyền thông và bán hàng trực tuyến...

Đồng thời, phiên chợ giới thiệu các giải pháp thanh toán không tiền mặt, thanh toán qua mã QR và thanh toán xuyên biên giới. Từ đó cũng góp phần phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước trong chuỗi sự kiện thu hút du lịch của Đà Nẵng; tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ, giải pháp mới, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng hiệu quả livestream trong quảng bá sản phẩm.

Phiên chợ có quy mô hơn 60 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước, cùng gần 20 không gian trải nghiệm công nghệ số. Bên cạnh đó là hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm, các phiên livestream bán hàng, workshop tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, ứng dụng AI, TikTok Shop, Shopee; thiết kế nội dung số phục vụ truyền thông và bán hàng trực tuyến; giới thiệu các giải pháp thanh toán không tiền mặt, OneQR và thanh toán xuyên biên giới.

Thông qua chương trình, ngành Công Thương Đà Nẵng mong muốn tạo môi trường để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp các giải pháp số, nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đồng thời, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mua sắm các sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, mang đậm bản sắc văn hóa của nhiều địa phương trên cả nước.

Ký kết hợp tác giữa Sở Công Thương Đà Nẵng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức triển khai Chương trình "Xã, phường thương mại điện tử năm 2026" và tổ chức lễ ký kết hợp tác giữa Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và chuyển đổi số gồm Shopee Việt Nam, TikTok Việt Nam, Vietcombank và Sapo nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố.