Thứ Bảy, 04/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Đà Nẵng thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại

N Ngô Anh Văn

Tối 3/7, tại Quảng trường Sông Hoài, Hội An, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương, tổ chức khai mạc Phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống vùng miền Đà Nẵng 2026...

Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn, phát biểu khai mạc Phiên chợ.
Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn, phát biểu khai mạc Phiên chợ.

Theo Ban tổ chức, Phiên chợ được diễn ra từ ngày 3 - 5/7, nhằm hướng đến mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh mở rộng thị trường thông qua các nền tảng thương mại điện tử; đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn nhấn mạnh: Phiên chợ thương mại điện tử kết nối sản phẩm truyền thống vùng miền Đà Nẵng 2026, không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là cầu nối đưa các sản phẩm truyền thống lên các nền tảng thương mại điện tử. Từ đó góp phần quảng bá đặc sản vùng miền, mở rộng thị trường tiêu thụ và đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Thực hiện nghi thức khai mạc Phiên chợ.
Thực hiện nghi thức khai mạc Phiên chợ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, phiên chợ còn tổ chức các phiên livestream bán hàng; workshop tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tối ưu hoạt động trên sàn thương mại điện tử Shopee, kỹ năng thiết kế nội dung phục vụ truyền thông và bán hàng trực tuyến...

Đồng thời, phiên chợ giới thiệu các giải pháp thanh toán không tiền mặt, thanh toán qua mã QR và thanh toán xuyên biên giới. Từ đó cũng góp phần phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước trong chuỗi sự kiện thu hút du lịch của Đà Nẵng; tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ, giải pháp mới, thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng hiệu quả livestream trong quảng bá sản phẩm.

Phiên chợ có quy mô hơn 60 gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước, cùng gần 20 không gian trải nghiệm công nghệ số. Bên cạnh đó là hoạt động trưng bày và giới thiệu sản phẩm, các phiên livestream bán hàng, workshop tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, ứng dụng AI, TikTok Shop, Shopee; thiết kế nội dung số phục vụ truyền thông và bán hàng trực tuyến; giới thiệu các giải pháp thanh toán không tiền mặt, OneQR và thanh toán xuyên biên giới.

Thông qua chương trình, ngành Công Thương Đà Nẵng mong muốn tạo môi trường để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận trực tiếp các giải pháp số, nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đồng thời, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mua sắm các sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, mang đậm bản sắc văn hóa của nhiều địa phương trên cả nước.

Ký kết hợp tác giữa Sở Công Thương Đà Nẵng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và chuyển đổi số.
Ký kết hợp tác giữa Sở Công Thương Đà Nẵng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức triển khai Chương trình "Xã, phường thương mại điện tử năm 2026" và tổ chức lễ ký kết hợp tác giữa Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và chuyển đổi số gồm Shopee Việt Nam, TikTok Việt Nam, Vietcombank và Sapo nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn thành phố.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

đặc sản vùng miền Đà Nẵng VnEconomy livestream bán hàng VnEconomy thanh toán không tiền mặt VnEconomy tiêu dùng VnEconomy Vneconomy VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Những chiến lược truyền thông “ăn theo” các ngôi sao World Cup

Những chiến lược truyền thông “ăn theo” các ngôi sao World Cup

Không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, World Cup 2026 được kỳ vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến du lịch, thương mại và đầu tư. Sức hút của giải đấu cũng giúp gia tăng giá trị thương mại cho các đơn vị sở hữu bản quyền cũng như các thương hiệu tài trợ…

Khi chợ truyền thống vận hành theo hướng công nghệ

Khi chợ truyền thống vận hành theo hướng công nghệ

Không chỉ là câu chuyện nâng cấp hạ tầng, xu hướng hiện nay là thay đổi toàn diện phương thức quản lý, kinh doanh và tiêu dùng trong các chợ truyền thống – nơi vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống thương mại của nhiều thành phố…

VnEconomy Xem thêm
Du lịch Sức khỏe Thị trường Sự kiện Đẹp + Giải trí Nhà Ẩm thực

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Hành trình 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026): Hướng tới mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện

VnEconomy Hành trình 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026): Hướng tới mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy