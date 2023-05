Hơn 7.000 người tham dự ngày hội lao động, việc làm tại Hà Nội

Sáng 14/5, hơn 5.000 học sinh, sinh viên và 2.000 người lao động đã có mặt tại Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Long Biên (Hà Nội).

Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội phối hợp UBND quận Long Biên tổ chức. Sự kiện thu hút 51 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình diễn kỹ năng nghề tại 70 gian hàng; hơn 50 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng gần 2.000 chỉ tiêu lao động tham gia phiên giao dịch giới thiệu việc làm.

Đây là cơ hội gắn kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp nhằm định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên và người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố.

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính đến tháng 4 năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đã hợp tác với 1150 doanh nghiệp, tiếp nhận hơn 37.246 học sinh, sinh viên đến thực tập, 326 doanh nghiệp tham gia xây dựng, 81 doanh nghiệp hỗ trợ giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, nhất là công nghệ kỹ thuật hiện đại, 493 doanh nghiệp đặt hàng đào tạo với hơn 135.480 người, 519 doanh nghiệp tuyển dụng 65.381 học sinh, sinh viên vào làm việc sau khi tốt nghiệp với mức lương bình quân từ 8-15 triệu đồng, 31.207 học sinh, sinh viên mà doanh nghiệp đặt hàng đào tạo đến thực hành thực tập được trả lương từ 4 - 7 triệu đồng/tháng.

Ông Vũ Quang Thành - Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội chia sẻ: “Trong 4 tháng đầu năm 2023, chúng tôi đã tổ chức thành công 78 phiên giao dịch việc làm, thực hiện tư vấn về việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp và chính sách pháp luật lao động cho 16.481 lượt người lao động với 2.318 lượt đơn vị, các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng đã giải quyết việc làm cho trên 64.000 lao động đạt 39,8%”.

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khánh – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức, cho biết: “Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023 tạo mối quan hệ hữu cơ gắn bó giữa cung - cầu nhân lực, giữa nhà tuyển dụng và thị trường lao động, sự hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Với thực trạng “thừa thầy thiếu thợ” như hiện nay, đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo và cung cấp những cơ hội việc làm tốt cho học sinh, sinh viên trong tương lai, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, xứng tầm quốc tế.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam Lee Sang Cheol đánh giá cao việc ký kết hợp tác giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Theo ông Lee Sang Cheol, việc ký kết hợp tác với trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được tham gia trải nghiệm thực tế trong giai đoạn học tập, được rèn luyện thêm những kỹ năng thực hành, có thêm thu nhập để theo đuổi việc học tập. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể tuyển dụng được những nhân sự chất lượng, phù hợp với yêu cầu của công việc, tiết kiệm chi phí và thời gian đào tạo lại.

Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2023 đã thu hút khoảng 7.000 học sinh các trường, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người lao động; 51 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp; gần 100 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với gần 6.000 chỉ tiêu lao động.

Nhiều doanh nghiệp, nhãn hàng có uy tín tham gia tuyển dụng với đa dạng các ngành nghề: Tiếp viên hàng không, kế toán – thu ngân, bán hàng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phát triển thị trường, nhân viên hành chính, kỹ sư xây dựng, công nhân, bếp – phụ bếp, may mặc…

Các doanh nghiệp, nhãn hàng cùng những chế độ đãi ngộ và mức thu nhập thỏa đáng từ 5 đến trên 15 triệu đồng/tháng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chưa có việc làm tìm kiếm việc làm phù hợp, học viên, sinh viên chuẩn bị ra trường, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động.

Thủ đô Hà Nội hiện có 307 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: 69 trường cao đẳng, 59 trường trung cấp, 54 trung tâm giáo dục nghề nghiệp/dạy nghề và 125 doanh nghiệp, loại hình khác.

Năm 2022, Thành phố đã tuyển sinh đào tạo cho 252.286 lượt người, đạt 112,4% kế hoạch, tăng 13,58% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,23%, vượt 0,03% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng 1,13% so với năm 2021; tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt 52,5%, vượt 1,3% so với kế hoạch đề ra, tăng 2,3% so với năm 2021. Chỉ số đào tạo lao động trong đánh giá “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI” trong những năm gần đây luôn đứng TOP 5 trong toàn quốc.