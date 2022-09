Hơn 9.700 tỷ đồng vốn đầu tư công nâng cấp hạ tầng giao thông tại Bình Định

Ngày 8/9, Bộ Giao thông vận tải ban hành Văn bản số 9184/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, cử tri tỉnh Bình Định nêu rõ thực tế hiện nay, Quốc lộ 19C đoạn qua huyện Vân Canh đang xuống cấp, lòng, lề đường hẹp, lưu lượng xe tải qua lại quá nhiều và thường hay xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm thực hiện nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 19C nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Căn cứ Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021, Bộ Giao thông vận tải, cho biết tuyến Quốc lộ 19C có chiều dài 206km, đoạn qua tỉnh Bình Định dài khoảng 39,38km, quy mô quy hoạch cấp III-IV, 2-4 làn xe.

Tuyến đường đang được khai thác với quy mô đường cấp VI đồng bằng, bề rộng nền 6,5-15m, mặt đường thảm bê tông nhựa.

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định về nhu cầu đầu tư mở rộng tuyến Quốc lộ 19C đoạn qua tỉnh Bình Định theo quy mô quy hoạch nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phát huy hiệu quả tuyến đường, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa khu vực.

Tuy nhiên, "do Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Giao thông vận tải được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 rất hạn hẹp, nguồn lực tập trung chủ yếu cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo các nguyên tắc, tiêu chí của Quốc hội, Chính phủ nên chưa thể cân đối bố trí cho dự án này", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ khó khăn.

Bộ Giao thông vận tải ghi nhận kiến nghị về đầu tư Quốc lộ 19C và sẽ nghiên cứu đầu tư vào thời điểm thích hợp khi cân đối được nguồn vốn. Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tăng cường duy tu, cải tạo mặt đường để đảm bảo nhu cầu đi lại trên tuyến.

Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh đối với tỉnh Bình Định mặc dù nguồn lực hạn hẹp, Chính phủ ưu tiên bố trí khoảng 9.711 tỷ đồng để đầu tư 3 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước và khởi công mới 6 dự án.

Cụ thể, 3 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước gồm dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, tuyến đường sắt thiết yếu đoạn Vinh - Nha Trang, cải tạo cầu yếu và gia cố trụ chống va xô trên tuyến đường sắt Thống Nhất.

Cùng với đó, khởi công mới 6 dự án gồm 3 đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Quốc lộ 19, mở rộng Quốc lộ 1, cải tạo nâng cấp đường sắt đoạn Vinh - Nha Trang.

Được biết, dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định có tổng chiều dài khoảng 118,8 km; chia làm 3 phân đoạn.

Phân đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, có điểm đầu tại cột mốc Km60+300 thuộc thôn An Hội Bắc, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn đi qua các xã: Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc, Hoài Châu, Hoài Phú; các phường Hoài Hảo, Hoài Thanh Tây, Hoài Tân, Bồng Sơn; dài 27,7 km.

Phân đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn: Điểm đầu Km0+00 thuộc phường Bồng Sơn đến điểm cuối nút giao Quốc lộ 19 ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn; dài 69 km.

Phân đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh (tỉnh Phú Yên) điểm đầu tại Km0+00, giao cắt Quốc lộ 19 thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn đến điểm cuối tại Km67+100, giao cắt đường kết nối thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; dài 67,1 km; riêng phần thuộc tỉnh Bình Định dài 22,1km - tính từ đầu phân đoạn đến điểm kết nối với hầm xuyên qua đèo Cù Mông - đi qua thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và TP. Quy Nhơn...

Còn tuyến đường sắt đoạn Vinh - Nha Trang sẽ được nâng cấp với kinh phí 1.190 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại ga Vinh, điểm cuối tại ga Nha Trang với tổng chiều dài khoảng 996 km.

Dự án sẽ cải tạo, nâng cấp 15 cầu yếu; nâng cấp kiến trúc tầng trên (thay ray, tà vẹt, đá ba lát...) 6 đoạn, tổng chiều dài hơn 57 km; sửa chữa nền đường yếu 2 đoạn, chiều dài khoảng 2,9 km. Cùng với đó, sẽ sửa chữa, cải tạo 4 ga hành khách gồm Đồng Lê, Đông Hà, Huế, Nha Trang; 4 ga hàng hóa gồm Hương Phố, Kim Liên, Quảng Ngãi, Diêu Trì.