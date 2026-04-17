Lai Châu định hình nông nghiệp xanh, lấy sâm làm sản phẩm chủ lực
Chu Khôi
17/04/2026, 06:52
Lai Châu được đánh giá có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu nhờ hệ sinh thái đa dạng, khí hậu đặc thù và nhiều sản phẩm đặc hữu giá trị cao. Trong bối cảnh đó, Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” sẽ diễn ra trong 2 ngày 23-24/4/2026, nhằm thảo luận định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững tại địa phương...
Chiều 16/4/2026, tại Hà Nội diễn ra buổi họp báo cung cấp
thông tin về hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng
kinh tế xanh” do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và
Môi trường tỉnh Lai Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức.
SÂM LAI CHÂU ĐƯỢC KỲ VỌNG THÀNH SẢN PHẨM CHIẾN LƯỢC
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và
Môi trường, cho biết trong những năm gần đây, phát triển nông nghiệp theo hướng
hàng hóa, bền vững và thân thiện môi trường đang trở thành xu thế tất yếu, đồng
thời là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh
của ngành nông nghiệp.
"Đối với các tỉnh miền núi, trong đó có Lai Châu, đây không chỉ là định hướng phát triển kinh tế mà còn là giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu, đa dạng sinh học, góp phần nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao. Tuy nhiên, quá trình phát triển của tỉnh Lai Châu vẫn gặp không ít khó khăn như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chuỗi liên kết chưa bền vững, năng lực chế biến còn hạn chế và thị trường tiêu thụ chưa ổn định".
Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Thành Đồng, Phó Giám đốc
Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu, nhấn mạnh: Tỉnh xác định phát triển nông
nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh là một trong những khâu đột
phá trong giai đoạn 2025 - 2030.
Lai Châu sở hữu hệ sinh thái đa dạng, khí hậu phân hóa
theo độ cao, tạo nên nhiều tiểu vùng sinh thái đặc thù. Đây là điều kiện thuận
lợi để phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao như chè, mắc ca, quế,
lúa đặc sản, cá nước lạnh và đặc biệt là dược liệu. Dù quy mô sản xuất chưa lớn,
nhưng các sản phẩm đều có giá trị riêng biệt, gắn với lợi thế bản địa.
Định hướng phát triển của tỉnh là đi theo chiều sâu, tập
trung vào tăng trưởng xanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và khai thác
tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng các sản phẩm tiêu biểu.
Không chỉ dừng lại ở sản xuất, Lai Châu còn hướng tới mô hình nông nghiệp đa
giá trị, kết hợp với du lịch và bảo tồn văn hóa.
Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn là địa hình
chia cắt, khoảng cách xa các trung tâm kinh tế, khiến chi phí vận chuyển cao,
khó hình thành vùng sản xuất quy mô lớn và hạn chế thu hút đầu tư. Hiện Chính
phủ đã có chủ trương đầu tư tuyến cao tốc kết nối, được kỳ vọng tạo động lực mới
cho phát triển.
"Sâm Lai Châu là loài dược liệu quý, có nguồn gene đặc biệt với hàm lượng saponin cao, tiềm năng kinh tế lớn và được định hướng phát triển bài bản, trở thành sản phẩm tạo dấu ấn của địa phương. Việc nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình và định hình thương hiệu được xem là yếu tố quan trọng để sản phẩm có thể vươn ra thị trường quốc tế”.
Đối với lĩnh vực dược liệu, ông Đồng cho biết Lai Châu xác định sâm là sản phẩm chủ lực. Trong chương trình phát triển sâm Việt
Nam, Chính phủ xác định hai sản phẩm trọng tâm là sâm Ngọc Linh và sâm Lai
Châu. Tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề, triển khai đánh giá vùng sinh
thái, xây dựng cơ chế bảo tồn, nhân giống và phát triển cây sâm.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Lai Châu kiến nghị tăng cường
phối hợp giữa các bộ, ngành như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi
trường, Bộ Y tế nhằm xây dựng tiêu chuẩn, định hình thương hiệu và nâng cao vị
thế sâm Lai Châu trên bản đồ dược liệu Việt Nam và thế giới.
BÀN HƯỚNG ĐI CHO NÔNG NGHIỆP XANH TẠI LAI CHÂU
Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo
hướng kinh tế xanh” sẽ diễn ra vào ngày 23-24/4/2026, tại Lai Châu. Chương trình do
Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh
Lai Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức theo chỉ đạo của
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Lai Châu.
Hội nghị dự kiến có khoảng 250–300 đại biểu tham dự trực tiếp và 300–400 đại biểu trực
tuyến. Thành phần tham dự gồm đại diện các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa
phương, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã
và cơ quan báo chí.
Theo Ban Tổ chức, hội nghị tập trung vào định hướng phát
triển nông nghiệp bền vững gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm
phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, hội nghị tìm giải pháp nâng
cao giá trị gia tăng cho nông sản chủ lực và dược liệu của địa phương, từ sản
xuất, chế biến đến tiêu thụ.
Nội dung thảo luận tập trung vào ba nhóm vấn đề chính:
phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu theo hướng kinh tế xanh; nâng cao
chuỗi giá trị sản phẩm thông qua phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu,
thương mại, logistics, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu; tăng cường
liên kết, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Trong khuôn khổ hội nghị, sẽ có khoảng 50 gian hàng trưng
bày, giới thiệu sản phẩm OCOP (3–5 sao), nông sản chủ lực, sản phẩm chế biến
sâu, sản phẩm thân thiện môi trường, bao bì xanh và có truy xuất nguồn gốc. Đây
là không gian kết nối giữa nhà sản xuất, doanh nghiệp và thị trường, góp phần
quảng bá nông sản của Lai Châu và khu vực Tây Bắc.
Bên cạnh đó, hội nghị sẽ tổ chức ký kết các biên bản ghi
nhớ hợp tác (MOU) giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, hợp
tác xã và đối tác nhằm thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu, chuyển giao công
nghệ, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Hội nghị cũng dự kiến mời một số tổ chức quốc tế tham dự,
qua đó mở rộng hợp tác và quảng bá sản phẩm ra thị trường toàn cầu. Đây là dịp
để Lai Châu kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học và cơ quan quản lý,
góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản và dược liệu của địa phương.
