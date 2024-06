Hợp tác xúc tiến du lịch quốc tế

Theo thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng, ngày 21/6/2024, ba địa phương gồm thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đã tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) với chủ đề “Miền Di sản Diệu kỳ - Amazing Central Vietnam Heritage”.

Tại Chương trình, ba địa phương Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam đã giới thiệu đến khách mời các sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh, thành phố, trong đó tập trung quảng bá chuyên sâu các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách Đài Loan (trung Quốc) như du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hoá, ẩm thực, mua sắm, spa, du lịch MICE, golf, du lịch cưới và các chương trình sự kiện của ba địa phương.

Theo ông Vũ Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón gần 530.000 lượt khách từ vùng lãnh thổ Đài Loan, tăng 110,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khoảng 45% du khách đến các điểm du lịch miền Trung như Huế, Hội An, Đà Nẵng… Lượng du khách Việt Nam lựa chọn vùng lãnh thổ Đài Loan làm điểm đến du lịch yêu thích cũng ngày càng tăng.

Ông Tiễn Dũng tin rằng số lượt du khách qua lại giữa hai bên trong năm nay sẽ vượt mức đỉnh cao của giai đoạn trước đại dịch.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp ba địa phương đã có dịp tiếp cận, trao đổi, giới thiệu thông tin và chào bán các sản phẩm, dịch vụ du lịch với các đối tác trong không gian B2B, thúc đẩy sự trao đổi khách song phương giữa các bên. Đồng thời, thông báo với các đối tác sự phục hồi và phát triển ấn tượng của ngành du lịch của ba địa phương trong những năm sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt là Du lịch Đà Nẵng đã có sự phát triển mạnh mẽ trong 5 tháng đầu năm 2024, theo đó lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ tại Đà Nẵng đạt gần 3,78 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2023, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng đối với thị trường Đài Loan (Trung Quốc), lượng khách đến Đà Nẵng chiếm 10,8% trong cơ cấu thị trường khách quốc tế và đứng vị trí thứ 2 trong tốp 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng trong 5 tháng đầu năm 2024.