HOSE lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với DRH Holdings

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần DRH Holdings (mã DRH-HOSE).

Cụ thể: HOSE cho biết giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DRH theo quyết định số 201/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2025 của Tổng Giám đốc Giao dịch chứng khoán TP.HCM do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2025 là số âm (âm hơn 131 tỷ đồng), căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 36 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu DRH theo Quyết định số 203/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2025 của Tổng Giám đốc Giao dịch chứng khoán TP.HCM do lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 06 tháng năm 2025 là số âm (âm hơn 50,36 tỷ đồng), căn cứ Báo cáo tài chính họp nhất soát xét bán niên năm 2025, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/04/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cuối cùng, cổ phiếu DRH tiếp tục dược theo dõi ở diện kiểm soát theo Quyết định số 202/QĐ-SGDHCM ngày 08/04/2025 của Tổng Giám đốc Giao dịch chứng khoán TP.HCM do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (2023, 2024).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 đã soát xét, DRH ghi nhận lỗ hơn 50,38 tỷ đồng, giảm hơn 39 tỷ, tương ứng giảm 43,91% so với mức lỗ cùng kỳ năm trước (âm 89,84 tỷ đồng). Nguyên nhân là do chi phí tài chính giảm 36,6% (giảm 38,77 tỷ đồng) và phần lãi trong công ty liên kết tăng 213,66% (tăng 9,7 tỷ).

Giải trình vấn đề nhấn mạnh ý kiến của kiểm toán được trình bày trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025, DRH cho biết cụ thể:

- Vấn đề ngoại trừ: về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị Quyết số 57/2020/DRH/NQ-HĐQT ngày 22/10/2020; Nghị Quyết số 02/2022/DRH/NQ-HĐQT ngày 21/02/2022 và Nghị Quyết số 05/2022/DRH/NQ-HĐQT ngày 16/03/2022.

Hiện tại, công ty vẫn đang tìm công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu. Công ty đã cung cấp đầy đủ các bằng chứng về khoản cho vay, lãi phải thu về cho vay, hợp tác kinh doanh và khoản phải thu về ủy thác đầu tư và với các khoản thu trên công ty có kế hoạch thu hồi trong thời gian sớm nhất.

Vấn đề nhấn mạnh: Công ty cho biết đang tiếp tục triển khai và xây dựng kế hoạch kinh doanh để đảm bảo dòng tiền thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với trái chủ cũng như hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, cụ thể như kinh doanh các dự án bất động sản mà Nhóm Công ty đang triển khai; Thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính; Thu hồi kịp thời các khoản nợ phải thu đến hạn.

Giải trình về lộ trình khắc phục vấn để nhấn mạnh ý kiến của kiểm toán trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2025, DRH cho biết công ty tiếp tục duy trì hoạt động thi công xây dựng dự án Chung cư cao tầng Aurora, đẩy mạnh thi công xây dựng dự án từ tháng 4/2025 để đảm bảo tiến độ dự án, duy trì thu tiền khách hàng theo tiến độ thi công xây dựng và bàn giao dự án vào quý 4/2025.

Bên cạnh đó là xử lý tài sản bảo đảm của các gói trái phiếu. Công ty cho biết các gói trái phiếu của công ty phát hành đều đã quá hạn thanh toán và được chủ sở hữu trái phiếu thông qua phương án xử lý tài sản bảo đảm bằng Nghị quyết chủ sở hữu trái phiếu;

Theo đó, dự kiến các tài sản bảo đảm là cổ phiếu KSB của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương và quyền sử dụng đất tại Phường Tăng Nhơn Phú sẽ bắt đầu thực hiện các thủ tục xử lý tài sản, thu hồi nguồn tiền thanh toán nghĩa vụ trái phiếu chậm nhất đến 30/11/2025.

Ngoài ra, công ty đang thực hiện chuyền nhượng 01 dự án thuộc sở hữu của công ty, dự kiến thu về nguồn tiền thanh toán gốc và lãi cho trái chủ và thu hồi kịp thời các khoản nợ phải thu đến hạn, trong quý 4/2025.