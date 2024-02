HPG chốt danh sách họp đại hội cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Theo đó, ngày 19/2, HĐQT HPG công bố thông tin về việc phê duyệt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, dự kiến vào 8h30 ngày 11/4/2024 tại Hội trường lớn Grand Ballroom, tầng 1 - Khách sạn Melia Hanoi, số 44B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 11/3/2024. Nội dung họp sẽ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2023: HPG đã có một quý hồi phục ấn tượng với doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của HPG lần lượt đạt là 34,4 nghìn tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ) và 2,97 nghìn tỷ đồng (tăng 48% so với quý trước và đánh dấu kết quả kinh doanh tốt nhất trong 6 quý gần đây).

Bên cạnh việc giá thép tăng nhẹ, sản lượng tiêu thụ tăng đáng kể là các động lực chính giúp lợi nhuận phục hồi mạnh mẽ. Tổng sản lượng thép xây dựng, HRC và phôi thép lần lượt đạt 2,1 triệu tấn (tăng 41% so với cùng kỳ và 23,1% so với quý trước), tương đương với 99% công suất hoạt động và là mức sản lượng cao thứ ba trong lịch sử.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 120,36 nghìn tỷ đồng (giảm 15,9% so với cùng kỳ) và 6,8 nghìn tỷ đồng (giảm 19,4% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 79% và 85% kế hoạch của công ty.

Trong báo cáo triển vọng mới nhất, SSI Research kỳ vọng trong năm 2024 trở đi, giá thép sẽ tăng nhẹ do áp lực từ nguồn cung toàn cầu giảm nhẹ do sản lượng thép tại Trung Quốc giảm đáng kể trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, giá thép sẽ khó tăng mạnh trong năm 2024 do sự phục hồi của thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn còn chậm, đồng thời việc giá thép và biên lợi nhuận so với chi phí nguyên liệu tăng có thể thúc đẩy hoạt động sản xuất ở Trung Quốc quay trở lại.

SSI Research duy trì dự báo lợi nhuận ròng năm 2024 ở mức 11,2 nghìn tỷ đồng, tương ứng mức tăng 64% so với cùng kỳ, nhờ sự phục hồi cả về sản lượng tiêu thụ và giá thép. Chúng tôi giả định rằng sản lượng thép xây dựng và HRC của công ty sẽ lần lượt đạt 4,5 triệu tấn (tăng 17,8% so với cùng kỳ) và 3 triệu tấn (tăng 8,3% so với cùng kỳ) trong năm 2024.

Về dài hạn, SSI Research kỳ vọng lợi nhuận của công ty sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình trên 30%/năm trong giai đoạn 2025 đến 2027. Điều này được thúc đẩy bởi dự án Dung Quất 2, giúp sản lượng tiêu thụ HRC tăng hơn gấp đôi từ 2,8 triệu tấn trong năm 2023 lên 7,5 triệu tấn vào năm 2027. Sự thiếu hụt nguồn cung trong nước hiện tại khoảng 4-5 triệu tấn/năm, cùng với việc đẩy mạnh xuất khẩu gần đây sẽ giúp công ty đẩy mạnh mảng kinh doanh HRC sau khi dự án đi vào hoạt động.

Qua đó, SSI Research đã có duy trì khuyến nghị "khả quan" đối với cổ phiếu HPG và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 31.200 đồng/cổ phiếu (từ 30.000 đồng/cổ phiếu), dựa trên dự báo năm 2024F với hệ số P/E mục tiêu và EV/EBITDA tương ứng là 16x và 9x (lần lượt từ 15,5x và 8x).



Theo SSI do giá cổ phiếu mới chỉ phản ánh một phần triển vọng lợi nhuận năm 2024, nhà đầu tư có thể chờ các nhịp điều chỉnh để mua vào cổ phiếu với tầm nhìn dài hạn với việc giá thép đã chạm đáy và kỳ vọng sự đóng góp của dự án Dung Quất mở rộng từ năm 2025.

SSI Research cho biết yếu tố hỗ trợ ngắn hạn là tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong năm 2024, đặc biệt là trong nửa đầu năm nhờ mức nền so sánh thấp trong nửa đầu năm 2023.