HPG, MSN vượt đỉnh, tiền bắt đáy lãi lớn

Những lo lắng của hiện tượng kéo trụ hôm qua đã "dí" thị trường thêm nửa phiên sáng nay. VN-Index sụt sâu nhất tới -1,23% so với tham chiếu, nhưng đó là lúc dòng tiền bắt đáy nhập cuộc.



Nỗi lo lắng nhất của nhà đầu tư là hiện tượng tăng nóng của VIC có thể đảo chiều giảm, dẫn đến tác động mạnh hơn tới VN-Index và tạo sự lan tỏa xấu. Hôm nay VIC thật sự giảm và tất cả các mã trong nhóm VN30 cũng giảm giá. Chỉ số của rổ blue-chips này rơi sâu nhất tới 1,05% so với tham chiếu.

Đợt giảm đầu tiên rất nhiều cổ phiếu lớn giảm sâu. VIC giảm khoảng 1,85%, VNM giảm 1,1%, BID giảm 1,5%, TCB giảm 1,68%, CTG giảm 1,3%... Đặc biệt VHM đột ngột giảm cực mạnh 4,49%....

Năng lượng của đợt giảm này khá lớn, tới hơn 10h mà riêng rổ VN30 đã khớp lệnh trên 3.300 tỷ đồng. Điều đó cho thấy áp lực tháo chạy là rất mạnh, chưa kể độ rộng chung của sàn HSX cũng rất hẹp. Chỉ số VNSmallcap cùng tạo đáy với VN-Index và giảm sâu nhất 1,42%, Midcap giảm 1,55%.

Tuy nhiên dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện khá kịp thời. Trong khi VIC, VHM và VNM vẫn chịu sức ép lớn và hồi rất yếu thì hàng loạt cổ phiếu khác lại mạnh lên. Diễn biến gây sốc nhất là tại HPG và MSN.

MSN khi thị trường chung giảm thì cũng điều chỉnh nhẹ 0,53% nhưng từ gần 10h30 trở đi bắt đầu bùng nổ. Cổ phiếu này nhận được lực cầu mạnh mẽ kéo giá đi lên liên tục. Đến khoảng 11h giá MSN đã chạm 99.900 đồng. Đến chiều cổ phiếu này còn tăng kịch trần và vượt qua đỉnh cao nhất hồi tháng 1/2021 và cũng là đỉnh cao nhất kể từ tháng 5/2018. Thanh khoản cả phiên của MSN đạt gần 6,64 triệu cổ trị giá 652,2 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 6 tháng.

HPG tuy không tăng dữ dội như MSN, nhưng cũng có diễn biến đảo chiều ngoạn mục. Cổ phiếu này từ đáy giảm 0,4% cùng thời điểm với chỉ số, quay đầu tăng liên tục tới tận cuối phiên. HPG cũng đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử mới và thanh khoản cao nhất thị trường, đạt 28,75 triệu cổ trị giá 1.475,8 tỷ đồng.

Cũng phải nhấn mạnh là HPG và MSN chưa phải hai trụ lớn nhất thị trường. HPG đứng thứ 11 và MSN đứng thứ 13 trong VN-Index nhưng trong VN30-Index, HPG đứng thứ 3 và MSN đứng thứ 11. Do vậy hai mã này chỉ cộng cho VN-Index gần 5 điểm nhưng cộng cho VN30-Index gần 7 điểm. Mức tăng giá cực mạnh đã bù được cho vốn hóa, ảnh hưởng của HPG và MSN vượt trội các mã ngân hàng như VCB, CTG, BID.

MSN (màu đỏ) bật tăng mạnh mẽ ngược chiều so với VN-Index (màu xanh) trong phiên hôm nay.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,05% so với tham chiếu, VN-Index tăng 0,6% là do cơ cấu các cổ phiếu thành phần nói trên. Tuy vậy thực tế nhóm blue-chips cũng đảo chiều hàng loạt, kết phiên với 20 mã tăng (MSN kịch trần) và 9 mã giảm. Có tới 17 cổ phiếu trong rổ này đảo chiều trong phiên với biên độ vượt quá 2% - một mức lãi cực kỳ hấp dẫn cho những người bắt đáy. Cá biệt như HPG đảo chiều hơn 6,2%, MSN đảo chiều 7,47%, NVL đảo chiều 4,8%, STB đảo chiều 3,15%, CTG đảo chiều 3%.

Hiện tượng đảo chiều rất nhanh ở giá cổ phiếu lẫn các chỉ số trong điều kiện một số mã trụ vẫn giảm cho thấy thị trường đã thu hút được dòng tiền tích cực. VHM đảo chiều khá nhiều so với đáy (khoảng 2,6%) nhưng đóng cửa vẫn giảm 1,95% so với tham chiếu. VIC vẫn giảm 0,5%, VNM giảm 0,7%, VRE giảm 0,85%. Độ rộng cuối ngày đã nghiêng mạnh trở lại phía tăng giá, với số mã tăng nhiều gấp rưỡi số giảm. Như vậy đảo chiều là diễn biến rộng rãi, không chỉ riêng ở nhóm trụ.

Thanh khoản thị trường cũng cho thấy diễn biến tâm lý của nhà đầu tư thay đổi mạnh mẽ. Buổi sáng khi thị trường điều chỉnh, giá trị khớp lệnh trên HSX co lại chỉ còn 11.781 tỷ đồng, giảm tới 30% so với sáng hôm qua. Sang chiều, thị trường mạnh mẽ hơn về giá đã đẩy thanh khoản thêm 5.966 tỷ đồng nữa, tăng 65% so với phiên chiều hôm qua. Như vậy tổng giá trị khớp cả ngày của HSX giảm khoảng 13% là do phiên sáng thanh khoản kém.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng bất ngờ xả ròng rất lớn nhưng tập trung vào VHM. Mã này bị bán ròng tới trên 610 tỷ đồng và lực bán của khối ngoại chiếm 84% thanh khoản cũng là nguyên nhân chính khiến giá không tăng được. Nếu nhìn từ tỷ trọng giao dịch này thì việc VHM phục hồi được hơn 2,6% kể từ giá thấp nhất lại là một thành công.

VHM chiếm phần lớn trong tổng giá trị bán ròng sàn HSX tới 1025,6 tỷ đồng của khối ngoại hôm nay. Rổ VN30 bị bán ròng khoảng 765 tỷ đồng. VNM, VIC, CRE, CTG, VRE, VPB, KBC là các mã bị bán rất nhiều. Phía mua có NVL, HPG, MSN và chứng chỉ quỹ FUESSVFL.