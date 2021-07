HSBC: Chưa đến lúc bán cổ phiếu Việt Nam

Mới đây, ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam đã đánh giá: “Việt Nam đang là "thị trường cận biên" hàng đầu nhưng chúng tôi luôn tin tưởng vào tiềm năng to lớn của đất nước, nơi đang ngày càng vươn mình trở thành một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất thế giới”.

Mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam gần đây đã chứng kiến sự sụt giảm giá cổ phiếu khoảng 10% khi làn sóng Covid mới tấn công TP.HCM - trung tâm thương mại của cả nước, gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, nhưng Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế toàn cầu của HSBC vẫn cho rằng chưa đến lúc để bán cổ phiếu Việt Nam vì “lợi nhuận vẫn còn đó”.

Các động lực chính của Việt Nam được HSBC nhận định là tâm lý thị trường mới nổi và thanh khoản thị trường trong nước cao. Thêm vào đó, các yếu tố hỗ trợ khác cho thị trường chứng khoán như lợi suất trái phiếu Mỹ giảm với kỳ vọng đồng USD ổn định và giá cả hàng hóa cao; các biện pháp kiểm soát đại dịch và chính sách tiền tệ nới lỏng của Việt Nam.

Bên cạnh đó, dù vẫn còn những khó khăn kéo dài bởi dịch bệnh Covid-19, các chuyên gia kinh tế của HSBC vẫn rất lạc quan về Việt Nam. Nền kinh tế sẽ hưởng lợi từ rất nhiều các hiệp định thương mại tự do (FTA), nguồn vốn FDI ổn định và sự phục hồi nhờ công nghệ dẫn đường. Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 được HSBC dự đoán đạt mức 6,1%.

Theo HSBC, sự tăng trưởng này sẽ được thúc đẩy nhờ các yếu tố nội tại và ngoại cảnh, bao gồm dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh, những cải thiện trong phân khúc sản xuất và tiêu dùng gia tăng.

Theo báo cáo vào tháng 5/2021, Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế toàn cầu của Tập đoàn HSBC đã nhìn nhận Việt Nam là một “ngôi sao đang lên”, ca ngợi những nỗ lực to lớn của đất nước trong việc ngăn chặn sự lan rộng của Covid-19, điều này đã mang lại niềm tin ngày càng lớn hơn cho cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo thống kê, giá trị giao dịch bình quân phiên trong tháng 5 đã vượt 1 tỷ USD, tăng mạnh so với thời điểm kỷ lục năm 2020 đạt 430 triệu USD. Và trong tháng 5/2021, chỉ số VN-Index đã tăng 7,15% so với tháng trước và tăng 20,31% so với năm 2020.

Số lượng nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán cũng không ngừng tăng mạnh, với khoảng nửa triệu tài khoản giao dịch được mở trong 5 tháng đầu năm 2021, nâng tổng số tài khoản giao dịch lên hơn 3,2 triệu tài khoản và tăng 22% so với tổng số tài khoản mở mới trong cả năm 2020.

Kết quả hoạt động tài chính bền vững và tương đối khả quan của các công ty trên thị trường qua thời gian dịch bệnh gần đây được HSBC nhận định sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong những tháng tới.