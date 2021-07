“Soi” danh mục của những công ty chứng khoán lãi kỷ lục mảng tự doanh

Dưới tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 khiến kinh doanh sản xuất bị đình trệ, dòng tiền đổ vào các kênh như chứng khoán tìm kiếm cơ hội sinh lời thổi Vn-Index liên tiếp cán từng mốc lịch sử, thanh khoản có những phiên cá biệt lên đến 30.000 tỷ đồng. Nhiều cổ phiếu lên một mặt bằng giá mới nhờ đó các công ty chứng khoán cũng kiếm bẫm từ nghiệp vụ tự doanh trong khi cùng kỳ năm ngoái còn phải chịu lỗ.

TỰ DOANH THẮNG LỚN

Theo thống kê của VnEconomy, những công ty chứng khoán đến thời điểm hiện tại công bố kết quả kinh doanh đều ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính EVTPL tăng mạnh trong khi mục lỗ tài sản tài chính EVTPL giảm so với cùng kỳ.

Chẳng hạn, Chứng khoán VnDirect lãi từ nghiệp vụ tự doanh ghi nhận 327,8 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với quý 2/2021. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, VnDirect lãi 751 tỷ đồng, tăng 3 lần ở mảng tự doanh.

Tại Chứng khoán Rồng Việt, lãi từ mảng tự doanh ghi nhận 143 tỷ đồng trong quý 2/2021, tăng 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 38% cơ cấu doanh thu hoạt động. Luỹ kế 6 tháng đầu năm lãi 195 tỷ đồng, tăng 13 lần.

Kiếm đậm nhất nhờ dòng tiền F0 trên thị trường cũng không thể không nhắc đến Chứng khoán KIS. Trong quý 2/2021, công ty lãi 569 tỷ đồng từ mảng tự doanh tăng gần 14 lần so với quý 1/2020 và gấp 3-4 lần nghiệp vụ môi giới chứng khoán và cho vay margin. Luỹ kế 6 tháng đầu năm lãi 960 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái vỏn vẹn 58 tỷ đồng.

Chứng khoán TCBS cũng kiếm bẫm từ mảng tự doanh với khoản lãi 413 tỷ đồng trong quý 2/2021, tăng so với 118 tỷ đồng quý 2/2020. Luỹ kế 6 tháng đầu năm TCBS lãi từ nghiệp vụ này 713 tỷ đồng, tăng 3 lần.

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) cũng lãi lớn từ mảng tự doanh đạt gần 321 tỷ đồng, luỹ kế 6 tháng 600 tỷ đồng, tăng lần lượt 89% và 148%. Chứng khoán Everest ghi nhận lãi từ mảng này 118 tỷ đồng trong quý 2, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Chứng khoán SHS cũng ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ FVTPL 252,8 tỷ đồng, tăng 41,5% so với quý 2/2020. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, SHS lãi từ tự doanh 576 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020.

DANH MỤC TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÓ GÌ?

Danh mục các tài sản tài chính FVTPL của VnDirect hiện tại gồm các mã cổ phiếu niêm yết như PTI, VHM, HPG, TCB, VIC, MWG. Trong đó, phần lớn ghi nhận lãi lớn từ các cổ phiếu này. Riêng VIC bị lỗ gần 5 tỷ đồng và MWG lỗ . Trong kỳ, VnDirect đã nâng sở hữu VHM, VIC, MWG và giảm sở hữu HPG, TCB.

Ngoài ra, VnDirect còn nắm giữ nhiều cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chưa niêm yết như LTG, C4G, CTR, VNDAF, VNDBF.

Danh mục tự doanh của VnDirect.

Danh mục tự doanh của Chứng khoán Rồng Việt gồm có các mã chứng khoán như OCB, MSN, HSG, NKG, CTG, PC1, PHR, hiện tại, hầu hết đều ghi nhận lãi lớn so với giá thời điểm mua vào. Giá trị thị trường của nhóm này hiện tại 749 tỷ đồng, tăng so mạnh so với giá thời điểm mua là 671 tỷ đồng.

VDSC cũng sở hữu cổ phiếu chưa niêm yết của QNS, PDR, danh mục AFS hiện tại còn có mã DBC với giá trị 68,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, Chứng khoán Everest đang nắm giữ hàng loạt cổ phiếu như NVB, GMA, GEX, VCB, PTB, VHM, PHR, VSC, riêng cổ phiếu GEX khiến Everest lỗ 7,65 tỷ đồng, hầu hết còn lại đều có lãi.

Danh mục tự doanh của Everest.

Tại SHS, danh mục tự doanh hiện tại gồm có cổ phiếu BID, VGP, DGC, VCB và VTV giá trị danh mục hiện tại là 1.536 tỷ đồng. Ngoài ra, danh mục tài sản sẵn sàng để bán AFS của SHS còn có cổ phiếu SHB, TCB, STB với tổng giá trị 1.909 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với giá thời điểm mua vào.

Đến thời điểm hiện tại, trong số 20 công ty chứng khoán lớn nhất thị trường mới chỉ có 6-7 công ty chứng khoán công bố kết quả kinh doanh nhưng hầu hết đều báo lãi lớn từ nghiệp vụ tự doanh so với năm ngoái và trở thành mảng mang lại doanh thu lớn nhất cho công ty, vượt nghiệp vụ môi giới và cho vay margin. Với những công ty chứng khoán còn lại, dự kiến khi hé lộ bức tranh tài chính cũng sẽ ghi nhận mảng tự doanh lãi lớn nhờ dòng tiền của F0 ồ ạt đổ vào 6 tháng đầu năm 2021.