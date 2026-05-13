HSBC: Việt Nam duy trì lợi thế tăng trưởng từ thương mại và FDI

Minh Huy

13/05/2026, 09:49

Dù kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều biến động, các chuyên gia của HSBC cho rằng Việt Nam vẫn duy trì nhiều lợi thế tăng trưởng nhờ FDI, xuất khẩu điện tử, tiêu dùng nội địa và vị thế ngày càng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu...

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu liên tục đối mặt với các cú sốc địa chính trị, năng lượng và thương mại, các chuyên gia tại Ngân hàng HSBC cho rằng Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tăng trưởng tích cực nhờ khả năng thu hút FDI, đà mở rộng xuất khẩu điện tử và vị thế ngày càng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, tiêu dùng nội địa và mạng lưới FTA rộng lớn cũng được xem là những động lực quan trọng giúp kinh tế Việt Nam duy trì sức chống chịu trước các biến động bên ngoài.

ĐỘNG LỰC TỪ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC VÀ TIẾN SÂU VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

Theo TS. Frederic Neumann, Chuyên gia Kinh tế trưởng Khối nghiên cứu khu vực châu Á, Ngân hàng HSBC, cú sốc năng lượng đang tạo thêm áp lực lên triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế châu Á. Tại Việt Nam, tác động bước đầu đã phản ánh qua lạm phát khi chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 3 và tháng 4 đều vượt ngưỡng mục tiêu.

“Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều biến động, đây cũng được xem là thời điểm để Việt Nam nhìn lại chiến lược năng lượng và điều hành kinh tế, nhằm nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc toàn cầu ngày càng khó lường”, TS. Frederic Neumann nhận định.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng thị trường hiện vẫn đang tập trung quá nhiều vào các rủi ro năng lượng trong ngắn hạn, trong khi nhiều yếu tố nền tảng của kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tích cực.

Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn nhiều biến động khi các chính sách thuế quan toàn cầu liên tục thay đổi. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng GDP khoảng 8%, trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á, chỉ sau Đài Loan.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu nhiều sức ép, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn lập kỷ lục mới. Theo các chuyên gia, ngoài yếu tố đẩy nhanh đơn hàng, kết quả này còn phản ánh vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và thương mại điện tử toàn cầu.

Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi quá trình thu hút dòng vốn FDI chất lượng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng dần vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bà Yun Liu, Chuyên gia Kinh tế cấp cao Khu vực ASEAN tại HSBC, nhận định nếu trước đây dệt may và giày dép giá trị thấp giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu xuất khẩu, thì hiện nay điện tử đã trở thành động lực tăng trưởng mới của thương mại Việt Nam. Hiện hơn một phần ba kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến từ nhóm hàng điện tử.

Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi lắp ráp điện tử toàn cầu, đặc biệt ở phân khúc thiết bị điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh, nhờ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ lớn như Samsung.

TS. Frederic Neumann, Chuyên gia Kinh tế trưởng Khối nghiên cứu khu vực châu Á HSBC.

“Trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động, chính sách thuế quan thiếu ổn định có thể khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, về dài hạn, Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ khả năng thu hút FDI, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế”.

Trong khoảng 15 năm qua, thị phần xuất khẩu điện tử tiêu dùng của Việt Nam, gồm điện thoại thông minh, máy tính và máy in, đã tăng mạnh từ gần như bằng 0 lên khoảng 8 - 15%. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang từng bước mở rộng sang các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn như mạch tích hợp và linh kiện bán dẫn.

“Đáng chú ý, Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng thị phần tại thị trường Mỹ ở một số nhóm hàng điện tử tiêu dùng, bất chấp những rủi ro liên quan đến chính sách thuế quan toàn cầu”, chuyên gia tại HSBC nhấn mạnh..

Từ vị thế dựa nhiều vào dệt may và giày dép giá trị thấp, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam đã thay đổi mạnh trong những năm gần đây khi điện tử trở thành nhóm hàng chủ lực, hiện chiếm hơn một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu.

LỢI THẾ FDI VÀ TIÊU DÙNG NỘI ĐỊA

Không chỉ mở rộng ở các thị trường truyền thống, Việt Nam còn tận dụng mạng lưới FTA rộng lớn để đa dạng hóa thương mại, trong đó nổi bật là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Tuy nhiên, các chuyên gia tại HSBC cho rằng dư địa cải thiện vẫn còn lớn, đặc biệt trong việc xử lý các rào cản phi thuế quan như thủ tục hải quan hay giấy phép nhập khẩu.

“Trong khu vực ASEAN, thương mại nội khối của Việt Nam hiện vẫn ở mức tương đối thấp dù phần lớn thuế quan đã được xóa bỏ. Việc tiếp tục giảm rào cản phi thuế quan được kỳ vọng sẽ mở thêm dư địa tăng trưởng thương mại nội khối. Ngoài ra, các thị trường mới nổi như Nam Mỹ và Trung Đông cũng được xem là hướng mở rộng tiềm năng cho hàng hóa Việt Nam”, bà Yun Liu cho biết.

Dù môi trường thương mại toàn cầu còn nhiều biến động và chính sách thuế quan khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong ngắn hạn, Việt Nam vẫn duy trì nhiều lợi thế cạnh tranh về thu hút FDI, từ độ mở của nền kinh tế, chi phí lao động, hạ tầng đến hệ sinh thái sản xuất hiện hữu. Dòng vốn FDI tiếp tục phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn của Việt Nam.

Bên cạnh xuất khẩu và FDI, tiêu dùng nội địa cũng được xem là động lực tăng trưởng quan trọng. Sự cải thiện của thị trường lao động, quá trình đô thị hóa, tầng lớp trung lưu gia tăng cùng sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và thế hệ Gen Z đang tạo thêm dư địa cho tăng trưởng tiêu dùng trong nước.

“Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định, cơ hội tăng trưởng của Việt Nam vẫn rất lớn nếu tận dụng hiệu quả các lợi thế sẵn có”, TS. Frederic Neumann nhấn mạnh.

Sắp diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026

CEO HSBC: Đa dạng hóa nguồn vốn, tiếp sức hành trình tăng trưởng của Việt Nam

Dòng vốn FDI vào Việt Nam vượt mốc 18 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Liên kết FDI và doanh nghiệp nội: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng mới

Liên kết FDI và doanh nghiệp nội: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng mới

Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển 2026, TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy thu hút FDI nhằm tạo liên kết, cộng hưởng thực chất với doanh nghiệp trong nước...

[Phóng sự ảnh]: Gắn kết FDI với doanh nghiệp Việt, nâng sức cạnh tranh cho nền kinh tế

[Phóng sự ảnh]: Gắn kết FDI với doanh nghiệp Việt, nâng sức cạnh tranh cho nền kinh tế

Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng thảo luận các giải pháp thu hút FDI chất lượng cao, tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, qua đó tạo sức bật cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới...

Việt Nam cần định hình chiến lược FDI hiệu quả cho giai đoạn phát triển mới

Việt Nam cần định hình chiến lược FDI hiệu quả cho giai đoạn phát triển mới

Tại chương trình làm việc với ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, qua đó nâng cao khả năng thu hút dòng vốn FDI và góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao của quốc gia....

Kết nối và hợp lực giữa đầu tư nước ngoài và trong nước: Chìa khóa cho “FDI thế hệ mới”

Kết nối và hợp lực giữa đầu tư nước ngoài và trong nước: Chìa khóa cho “FDI thế hệ mới”

Trong bối cảnh dòng chảy vốn toàn cầu đang có nhiều biến động, việc định vị lại vai trò của nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và mối liên kết với khu vực kinh tế tư nhân trong nước đang trở thành yêu cầu bắt buộc đối với Việt Nam…

UOB: Kênh vốn xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng

UOB: Kênh vốn xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng

Tại Diễn đàn Vietnam Connect Forum 2026, đại diện UOB Việt Nam nhận định Việt Nam đang nổi bật trong thu hút FDI so với khu vực, đồng thời chỉ ra dư địa lớn của các kênh dẫn vốn xuyên biên giới và thị trường trái phiếu trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tăng trưởng giai đoạn tới ngày càng gia tăng…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

