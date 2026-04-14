Thứ Ba, 14/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Chuyên gia: Phân bổ tài sản đa dạng chứng khoán và vàng để tận dụng trọn vẹn cơ hội

Thu Minh

14/04/2026, 11:09

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, chiến lược phân bổ tài sản dài hạn sẽ là yếu tố then chốt để nhà đầu tư có thể tận dụng trọn vẹn cơ hội phát triển của nền kinh tế trong 5 - 10 năm tới.

Ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS).

Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng tích cực và thị trường chứng khoán chính thức được FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026, đã tạo ra nhiều kỳ vọng tích cực trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ở bên ngoài vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động như xung đột Trung Đông, những sự kiện liên quan đến thuế quan hay thương mại…có thể ảnh hưởng nhất định đến Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính mới đây, ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) nhấn mạnh: Việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng chính là cột mốc đầu tiên trong một lộ trình dài, nơi chúng ta tiếp tục tái định vị thị trường vốn của mình trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Bước sang giai đoạn hiện tại, việc được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi được xem là viên gạch đầu tiên cho một chu kỳ phát triển mới. Trong vài năm tới, không chỉ dừng lại ở dòng vốn thụ động theo chỉ số của FTSE, mà xa hơn chúng ta sẽ hướng tới MSCI và các tiêu chuẩn thị trường mới nổi khác, qua đó mở rộng quy mô dòng vốn quốc tế vào Việt Nam.

Dòng vốn ngoại hiện nay mới chỉ chiếm khoảng 12 - 14% quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam, trong khi tại các thị trường mới nổi trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines hay Malaysia, tỷ lệ này có thể đạt 20 - 40%. Điều này cho thấy dư địa thu hút vốn ngoại của Việt Nam còn rất lớn trong 5 - 10 năm tới, đặc biệt khi các rào cản thị trường tiếp tục được cải thiện, mở ra cơ hội cho cả quỹ thụ động và quỹ chủ động.

Bên cạnh thị trường cổ phiếu, một trụ cột quan trọng khác là thị trường vốn nợ, đặc biệt là trái phiếu chính phủ, gắn liền với câu chuyện nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên Investment Grade trong thời gian tới.

Hiện Việt Nam đang ở mức cận Investment Grade (BB+). Khi được nâng lên mức BBB-, đây sẽ là một bước ngoặt lớn, mở ra khả năng tiếp cận dòng vốn từ các quỹ lớn trên thế giới như quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm và các quỹ đầu tư theo chuẩn Investment Grade.

Quan trọng hơn, việc nâng hạng tín nhiệm sẽ giúp giảm chi phí vốn đáng kể, với mức giảm khoảng 100–150 điểm cơ bản, tương đương khoảng 1 - 1,5%. Điều này sẽ giúp Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam giảm chi phí vay vốn khi tiếp cận thị trường quốc tế.

Hiện tại, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu chính phủ Việt Nam vẫn dưới 5%, trong khi tại nhiều quốc gia trong khu vực con số này có thể đạt 20 - 30%. Đây là dư địa rất lớn để mở rộng dòng vốn quốc tế vào thị trường trái phiếu Việt Nam. Kinh nghiệm từ Thái Lan và Ấn Độ cho thấy, khi dòng vốn ngoại tham gia mạnh vào thị trường vốn nợ, dự trữ ngoại hối của quốc gia có thể tăng từ 50 - 100%, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ.

"Việc nâng hạng cả thị trường chứng khoán và xếp hạng tín nhiệm quốc gia sẽ giúp Việt Nam tái định vị vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu trong vòng 5 năm tới", ông Hoàng Việt Anh nhấn mạnh.

Việt Nam cũng đang đồng thời phát triển nhiều cấu phần mới như trung tâm tài chính quốc tế, sàn giao dịch tín chỉ carbon, thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp và thị trường tài sản số. Đây đều là những xu hướng lớn trên thế giới. Ví dụ, thị trường carbon toàn cầu hiện có quy mô khoảng 500 - 800 tỷ USD/năm và có thể tăng lên 3.000 - 4.000 tỷ USD vào năm 2030, nhờ xu hướng chuyển dịch sang Net Zero.

Việc Việt Nam triển khai sàn giao dịch carbon là bước đi phù hợp để đón đầu dòng vốn xanh toàn cầu. Song song đó, thị trường tài sản số cũng đang trở thành xu hướng lớn, khi nhiều quốc gia và ngân hàng trung ương đều đang nghiên cứu và thử nghiệm. 

Tổng thể, sự kết nối giữa thị trường vốn trong nước, thị trường tài chính toàn cầu và các kênh tài sản mới sẽ giúp Việt Nam từng bước nâng tầm vị thế, hướng tới trở thành một trung tâm tài chính trong khu vực.

Tuy nhiên, để hấp thụ tốt dòng vốn quốc tế, thị trường trong nước cần tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung doanh nghiệp. Trong 5 năm tới, có thể xuất hiện làn sóng IPO mới ở các lĩnh vực như công nghiệp, hạ tầng, bán lẻ và tài chính. 

Đối với nhà đầu tư, cần có một chiến lược phân bổ tài sản tổng thể và dài hạn để tận dụng được cơ hội tăng trưởng của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Về dài hạn, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 8 - 10%/năm trong 10 năm tới. Với nền tảng này, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp ở mức 10 - 15%/năm là hoàn toàn khả thi. Đồng thời, khi thị trường được nâng hạng lên thị trường mới nổi, định giá có thể được mở rộng từ mức P/E 11 - 12 lần lên khoảng 14 - 15 lần, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, thị trường luôn mang tính chu kỳ cao. Nếu nhà đầu tư tập trung quá nhiều vào một loại tài sản tại từng thời điểm, sẽ dễ gặp rủi ro khi thị trường đảo chiều.

Do đó, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư giữa cổ phiếu, trái phiếu, vàng và các tài sản mới như crypto là rất quan trọng. Một danh mục cân bằng sẽ giúp vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa kiểm soát rủi ro trong dài hạn. 

Dòng tiền chưa bền vững, chứng khoán tiếp tục khó trong quý 2?

Nhà đầu tư Cá nhân mua ròng gần 1.300 tỷ đồng

Đàm phán đổ vỡ, eo Hormuz bị phong tỏa, thị trường mất động lực tăng

Từ khóa:

chiến lược đầu tư dài hạn công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank dòng vốn ngoại FTSE Russell nâng hạng nâng hạng thị trường chứng khoán việt nam sàn giao dịch carbon Tăng trưởng GDP Việt Nam thị trường tài sản số thị trường trái phiếu Việt Nam tín nhiệm quốc gia Investment Grade

Đọc thêm

Các quỹ cổ phiếu lớn thận trọng, tăng nắm giữ tiền mặt

Xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền tập trung chủ yếu ở các quỹ quy mô lớn (NAV khoảng 5-8 nghìn tỷ đồng), trong khi các quỹ giảm tỷ trọng tiền có quy mô nhỏ hơn.

Toàn bộ 82/82 quỹ cổ phiếu hiệu suất âm trong tháng 3 khi VN-Index "bay màu" với xung đột Iran

Mức giảm mạnh diễn ra trên diện rộng, với 82/82 quỹ cùng ghi nhận hiệu suất âm trong bối cảnh chỉ số VN-Index giảm -10,95% so với tháng trước đó.

Chuyên gia: Nhiều nhà đầu tư nhìn biểu đồ đánh T+ nhưng lại "mơ" về câu chuyện tăng trưởng dài hạn

Nhiều nhà đầu tư cá nhân nhìn biểu đồ, đánh T+ nhưng lại mơ về câu chuyện tăng trưởng dài hạn. Hai cái này hoàn toàn lệch nhau. Cũng có nhiều người đầu tư theo hệ thống tăng trưởng nhưng lại muốn bắt đáy cổ phiếu.

Dòng tiền toàn cầu vẫn đổ vào tài sản rủi ro ở Mỹ

Dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tại Mỹ quay trở lại trạng thái hút ròng 28,9 tỷ USD, khi các ETF trái phiếu đảo chiều được bơm ròng 11,7 tỷ USD sau khi bị rút ròng nhẹ tuần trước.

Sau cú sốc Trung Đông, hiệu suất VN-Index tụt hạng, đứng thứ 11 trong khu vực

Lũy kế từ đầu năm 2026, chỉ số VN-Index giảm 6,2%, tụt từ thứ 6/13 (cuối tháng 2) xuống thứ 11/13, chỉ trên Ấn Độ (–14,5%) và Indonesia (–18,5%). Hàn Quốc vẫn dẫn đầu với +19,9%, tiếp theo là Thái Lan (+15,0%) và Singapore (+5,1%).

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

