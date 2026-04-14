Chuyên gia: Phân bổ tài sản đa dạng chứng khoán và vàng để tận dụng trọn vẹn cơ hội

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, chiến lược phân bổ tài sản dài hạn sẽ là yếu tố then chốt để nhà đầu tư có thể tận dụng trọn vẹn cơ hội phát triển của nền kinh tế trong 5 - 10 năm tới.

Trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng tích cực và thị trường chứng khoán chính thức được FTSE Russell xác nhận lộ trình nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9/2026, đã tạo ra nhiều kỳ vọng tích cực trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ở bên ngoài vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động như xung đột Trung Đông, những sự kiện liên quan đến thuế quan hay thương mại…có thể ảnh hưởng nhất định đến Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính mới đây, ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) nhấn mạnh: Việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng chính là cột mốc đầu tiên trong một lộ trình dài, nơi chúng ta tiếp tục tái định vị thị trường vốn của mình trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Bước sang giai đoạn hiện tại, việc được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi được xem là viên gạch đầu tiên cho một chu kỳ phát triển mới. Trong vài năm tới, không chỉ dừng lại ở dòng vốn thụ động theo chỉ số của FTSE, mà xa hơn chúng ta sẽ hướng tới MSCI và các tiêu chuẩn thị trường mới nổi khác, qua đó mở rộng quy mô dòng vốn quốc tế vào Việt Nam.

Dòng vốn ngoại hiện nay mới chỉ chiếm khoảng 12 - 14% quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam, trong khi tại các thị trường mới nổi trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines hay Malaysia, tỷ lệ này có thể đạt 20 - 40%. Điều này cho thấy dư địa thu hút vốn ngoại của Việt Nam còn rất lớn trong 5 - 10 năm tới, đặc biệt khi các rào cản thị trường tiếp tục được cải thiện, mở ra cơ hội cho cả quỹ thụ động và quỹ chủ động.

Bên cạnh thị trường cổ phiếu, một trụ cột quan trọng khác là thị trường vốn nợ, đặc biệt là trái phiếu chính phủ, gắn liền với câu chuyện nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên Investment Grade trong thời gian tới.

Hiện Việt Nam đang ở mức cận Investment Grade (BB+). Khi được nâng lên mức BBB-, đây sẽ là một bước ngoặt lớn, mở ra khả năng tiếp cận dòng vốn từ các quỹ lớn trên thế giới như quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm và các quỹ đầu tư theo chuẩn Investment Grade.

Quan trọng hơn, việc nâng hạng tín nhiệm sẽ giúp giảm chi phí vốn đáng kể, với mức giảm khoảng 100–150 điểm cơ bản, tương đương khoảng 1 - 1,5%. Điều này sẽ giúp Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam giảm chi phí vay vốn khi tiếp cận thị trường quốc tế.

Hiện tại, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trái phiếu chính phủ Việt Nam vẫn dưới 5%, trong khi tại nhiều quốc gia trong khu vực con số này có thể đạt 20 - 30%. Đây là dư địa rất lớn để mở rộng dòng vốn quốc tế vào thị trường trái phiếu Việt Nam. Kinh nghiệm từ Thái Lan và Ấn Độ cho thấy, khi dòng vốn ngoại tham gia mạnh vào thị trường vốn nợ, dự trữ ngoại hối của quốc gia có thể tăng từ 50 - 100%, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ.

"Việc nâng hạng cả thị trường chứng khoán và xếp hạng tín nhiệm quốc gia sẽ giúp Việt Nam tái định vị vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu trong vòng 5 năm tới", ông Hoàng Việt Anh nhấn mạnh.

Việt Nam cũng đang đồng thời phát triển nhiều cấu phần mới như trung tâm tài chính quốc tế, sàn giao dịch tín chỉ carbon, thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp và thị trường tài sản số. Đây đều là những xu hướng lớn trên thế giới. Ví dụ, thị trường carbon toàn cầu hiện có quy mô khoảng 500 - 800 tỷ USD/năm và có thể tăng lên 3.000 - 4.000 tỷ USD vào năm 2030, nhờ xu hướng chuyển dịch sang Net Zero.

Việc Việt Nam triển khai sàn giao dịch carbon là bước đi phù hợp để đón đầu dòng vốn xanh toàn cầu. Song song đó, thị trường tài sản số cũng đang trở thành xu hướng lớn, khi nhiều quốc gia và ngân hàng trung ương đều đang nghiên cứu và thử nghiệm.

Tổng thể, sự kết nối giữa thị trường vốn trong nước, thị trường tài chính toàn cầu và các kênh tài sản mới sẽ giúp Việt Nam từng bước nâng tầm vị thế, hướng tới trở thành một trung tâm tài chính trong khu vực.

Tuy nhiên, để hấp thụ tốt dòng vốn quốc tế, thị trường trong nước cần tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung doanh nghiệp. Trong 5 năm tới, có thể xuất hiện làn sóng IPO mới ở các lĩnh vực như công nghiệp, hạ tầng, bán lẻ và tài chính.

Đối với nhà đầu tư, cần có một chiến lược phân bổ tài sản tổng thể và dài hạn để tận dụng được cơ hội tăng trưởng của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Về dài hạn, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 8 - 10%/năm trong 10 năm tới. Với nền tảng này, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp ở mức 10 - 15%/năm là hoàn toàn khả thi. Đồng thời, khi thị trường được nâng hạng lên thị trường mới nổi, định giá có thể được mở rộng từ mức P/E 11 - 12 lần lên khoảng 14 - 15 lần, tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, thị trường luôn mang tính chu kỳ cao. Nếu nhà đầu tư tập trung quá nhiều vào một loại tài sản tại từng thời điểm, sẽ dễ gặp rủi ro khi thị trường đảo chiều.

Do đó, việc đa dạng hóa danh mục đầu tư giữa cổ phiếu, trái phiếu, vàng và các tài sản mới như crypto là rất quan trọng. Một danh mục cân bằng sẽ giúp vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa kiểm soát rủi ro trong dài hạn.