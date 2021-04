HTN duy trì đà tăng trưởng trong quý 1/2021 với kết quả khả quan

Ngày 27/4/2021, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons, mã chứng khoán: HTN) đã công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2021 ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng vững chắc.

Theo Báo cáo tài chính riêng vừa công bố, doanh thu thuần quý 1/2021 của HTN đạt hơn 1.157 tỷ đồng, tăng 189,76% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 ghi nhận mức tăng ấn tượng 442,77% so với quý 1/2020. Mức tăng trưởng này thể hiện sự phát triển mạnh của mảng kinh doanh cốt lõi của HTN (xây dựng dân dụng).

Báo cáo tài chính hợp nhất cũng ghi nhận kết thúc quý 1, doanh thu thuần của HTN đạt gần 1.160 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2021 ghi nhận ở mức 38 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ 2020 do lợi nhuận từ khoản đầu tư dự án Richmond City đã được ghi nhận trong năm 2020.

Tại thời điểm cuối quý 1, tổng tài sản ngắn hạn của HTN hơn 5.432 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn là khoản phải thu ngắn hạn 3.896 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh xây dựng. Khoản phải thu ngắn hạn khác của công ty tăng khoảng 330 tỷ đồng, ghi nhận ở mức 1.495 tỷ đồng, tập trung ở khoản phải thu tiền thu hộ bán các căn hộ dự án Richmond City 711 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động tài chính đạt 674 tỷ đồng nhờ tiền thu từ phát hành cổ phiếu hơn 279 tỷ đồng và tăng vay nợ. Tính đến ngày 31/3/2021, HTN đã phát hành hơn 49,5 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

Có thể nói, HTN đã khởi động quý đầu tiên của năm 2021 bằng những kết quả lạc quan, từ đó ngày càng khẳng định năng lực và bản lĩnh của một trong những công ty xây dựng uy tín trên thị trường.

Trong tháng 4/2021, HTN đã liên tiếp được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2021 (do Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương phối hợp các tổ chức quốc tế bình chọn) và đứng thứ hạng 33 trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam - FAST500 (do Vietnam Report và báo VietnamNet bình chọn).

Từ tháng 4/2021, HTN bắt đầu bàn giao dự án Lavita Charm (939 căn hộ ở thành phố Thủ Đức, Tp.HCM), đây là dự án đầu tiên mà HTN bàn giao trong năm nay. HTN cũng chuẩn bị bàn giao các dự án khác như: khu căn hộ quận 7 Boulevard (1.008 căn hộ ở quận 7, Tp.HCM) và khu biệt thự nghỉ dưỡng bên biển Cam Ranh Mystery Villas (tỉnh Khánh Hòa).

Nhờ ưu thế cạnh tranh nổi bật của HTN khi nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh, đảm bảo nguồn công việc cho HTN trong dài hạn. HTN đang thi công nhiều công trình lớn của Hưng Thịnh Land - hạt nhân cốt lõi phụ trách phát triển bất động sản của Tập đoàn Hưng Thịnh, như quận 7 Saigon Riverside Complex, Quy Nhon Melody, Grand Center Quy Nhon, New Galaxy, Ho Tram Complex… Hưng Thịnh Land dự kiến sẽ triển khai 10 dự án với hơn 10.000 sản phẩm trong năm nay. Đây chính là nguồn việc gối đầu cho những năm tiếp theo làm cơ sở để HTN tiếp tục nối dài đà tăng trưởng của mình.

Năm 2021 được dự báo sẽ vẫn là một năm đầy thách thức đối với các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp về xây dựng, bất động sản nói riêng. Thế nhưng, với thực lực và ưu thế hiện hữu, đặc biệt những kết quả đạt được trong quý 1 đang tạo đà cho HTN tiếp tục giữ vững nhịp tăng trưởng, duy trì hiệu quả hoạt động, vững tin tiến bước trên hành trình “Xây đắp những ước mơ”.