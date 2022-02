HTN: Quý 4/2021 doanh thu gấp 2,6 lần, vượt kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hưng Thịnh Incons, mã chứng khoán: HTN) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ, đóng góp vào kết quả cả năm vượt kế hoạch đề ra. Năm 2022, Hưng Thịnh Incons tiếp tục đề ra mục tiêu tăng trưởng so với năm nay.

Trong quý 4/2021, doanh thu hợp nhất HTN đạt hơn 2.655 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 98,3 tỷ đồng, lần lượt tăng mạnh 2,6 lần và 1,7 lần so với cùng kỳ nhờ giá trị nghiệm thu công trình tăng mạnh so với các quý trước. Cụ thể, đóng góp chính đến từ đại dự án du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí đẳng cấp quốc tế tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, Q7 Saigon Riverside Complex, Lavita Charm và các dự án khác. Biên lãi gộp đạt 7% thấp hơn so với cùng kỳ do không có ghi nhận doanh thu bất động sản trong kỳ và biến động giá vốn.

Năm 2021, dù dịch bệnh khiến các doanh nghiệp ngưng trệ hoạt động gần 6 tháng, Hưng Thịnh Incons vẫn nỗ lực hoàn thành tiến độ thi công các dự án theo đúng kế hoạch và có một năm ngược dòng thành công. Doanh thu hợp nhất cả năm đạt 6.164 tỷ đồng và 241 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt lần lượt 107% và 103% kế năm 2021.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của HTN đạt 7.584 tỷ đồng, tăng 2.042 tỷ đồng so với đầu năm.

Cấu trúc tài chính của HTN được duy trì an toàn, hiệu quả và luôn đảm bảo khả năng thanh khoản tốt. Khoản mục tiền và tương đương tiền tại 31/12/2021 tăng 3,5 lần so với đầu năm, tỷ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh ở mức 1,16 và 0,99. Để gia tăng năng lực thi công và nâng cao năng lực tài chính, HTN tăng vốn điều lệ lên 891 tỷ đồng thông qua phát hành thành công bao gồm hai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 80% cổ phiếu để chi trả cổ tức cho năm 2020.

Đây là mức cổ tức cao nhất được chi trả kể từ khi HTN niêm yết trên sàn HOSE từ cuối năm 2018. Theo đại diện HTN, việc tăng vốn điều lệ lần này không chỉ thể hiện thành quả kinh doanh vững vàng trong thời gian qua mà còn nhằm nâng cao năng lực về vốn để kịp thời thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã đặt ra của Công ty như hợp tác phát triển với các chủ đầu tư dự án bất động sản và chuẩn bị tiềm lực mở rộng sang lĩnh vực thi công hạ tầng.

Trên thị trường, Hưng Thịnh Incons được biết đến với lợi thế cạnh tranh nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh. Hưng Thịnh Incons có nguồn lực tài chính, kinh nghiệm và công nghệ để làm tổng thầu xây dựng các dự án quy mô lớn, áp dụng công nghệ xây dựng giúp tối ưu quản lý thi công và hợp tác các trung tâm R&D trong mảng vật liệu xây dựng mới, xanh và tiết kiệm hơn, từ đó đặt ra những kế hoạch tăng trưởng vượt trội.

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Incons cũng tích cực mở rộng thị trường thi công xây dựng công trình với các đối tác chủ đầu tư ngoài Tập đoàn Hưng Thịnh, từng bước tham gia vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng nhằm đa dạng hóa sản phẩm và đón sóng đầu tư công.

Tính chung cả năm 2021, Hưng Thịnh Incons liên tục hoàn thành và bàn giao nhiều dự án, cụ thể, công ty đã hoàn thiện và bàn giao khu căn hộ Lavita Charm (thành phố Thủ Đức, Tp.HCM), khu căn hộ Q7 Boulevard (quận 7, Tp.HCM), khu biệt thự nghỉ dưỡng bên biển Cam Ranh Mystery Villas (tỉnh Khánh Hòa).

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Incons đã ký hợp đồng xây dựng mới từ các dự án Bien Hoa Universe Complex (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Moonlight Centre Point (quận Bình Tân, Tp.HCM), New Galaxy Nha Trang (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và các dự án trọng điểm tại tỉnh Bình Định như Richmond Quy Nhon, góp phần đảm bảo nguồn thu của Công ty trong trung hạn. Bằng tiềm lực hiện hữu về tài chính, nhân sự, quản lý, công nghệ thi công… cùng kinh nghiệm triển khai hàng loạt dự án lớn, Hưng Thịnh Incons đã và đang khẳng định vị thế, thương hiệu hàng đầu trong ngành xây dựng Việt Nam.

Được biết, mới đây, nhờ trúng thầu dự án mới (Moonlight Centre Point tại quận Bình Tân, Tp.HCM) với tổng giá trị tạm tính đạt gần 1.700 tỷ đồng, đã giúp Hưng Thịnh Incons nâng tổng giá trị trúng thầu lũy kế cả năm 2021 lên hơn 14.000 tỷ đồng.

HTN cũng đã đưa ra phương án trình kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 8.068 tỷ đồng và 286 tỷ đồng, tương ứng tăng so với kết quả năm 2021 lần lượt là 31% và 19%. Các giá trị doanh thu và lợi nhuận năm 2022 được HTN tính toán kỹ lưỡng dựa trên giá trị xây dựng (backlog) ước tính công ty đã ký hợp đồng tổng thầu và dự kiến xúc tiến đấu thầu thi công các dự án bên ngoài Tập đoàn Hưng Thịnh trong thời gian tới.

Chốt phiên giao dịch ngày 26/1/2022, cổ phiếu HTN đạt mức giá 43,700 đồng/cổ phiếu, tăng gấp 2,36 lần so với thời điểm đầu năm 2021; giá trị vốn hóa thị trường đạt 3.894 tỷ đồng, phần nào thể hiện sự tin tưởng và đồng hành của nhà đầu tư với công ty.

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt qua các năm, duy trì hiệu quả sinh lời tốt, vừa qua, Hưng Thịnh Incons đã được vinh danh Top 5 trong bảng xếp hạng 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2021 - sự kiện thường niên do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp Công ty chứng khoán Thiên Việt tổ chức tại Tp.HCM với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế đến từ Harvard và tham chiếu từ các bảng xếp hạng Bloomberg Businessweek, Fortune, Forbes toàn cầu. Bảng xếp hạng dựa trên kết quả đo lường kết quả kinh doanh công ty liên tiếp 3 năm, dựa vào 3 chỉ số tăng trưởng: Doanh thu, lợi nhuận trên vốn sở hữu (ROE) và lợi nhuận cổ phiếu.