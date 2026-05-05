Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

05/05/2026, 15:25

UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng “xanh – sạch – sáng”.

Với lợi thế di sản và tài nguyên thiên nhiên, Huế định hướng du lịch xanh nhằm bảo vệ môi trường, gìn giữ giá trị và nâng tầm chất lượng, hình ảnh điểm đến

Theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND của UBND thành phố Huế, Bộ tiêu chí Du lịch xanh bao gồm hệ thống tiêu chuẩn, chỉ số và hướng dẫn áp dụng cho nhiều loại hình dịch vụ du lịch trên địa bàn, như cơ sở lưu trú, điểm tham quan và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đi kèm với đó là Bộ nhận diện Du lịch xanh, nhằm thống nhất hoạt động truyền thông, quảng bá và công nhận các đơn vị đạt chuẩn.

Việc xây dựng bộ tiêu chí được đặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, áp lực môi trường gia tăng và xu hướng du lịch bền vững trở thành lựa chọn chủ đạo trên thế giới. Với lợi thế là trung tâm du lịch giàu giá trị di sản và tài nguyên thiên nhiên, Huế xác định phát triển du lịch xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là hướng đi chiến lược nhằm bảo tồn di sản, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sức cạnh tranh điểm đến.

Bộ tiêu chí được thiết kế như một khung chuẩn thống nhất để đánh giá, phân loại và công nhận mức độ “xanh” của các cơ sở du lịch. Qua đó, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng giải pháp thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu chất thải và tăng cường trách nhiệm xã hội. Đây cũng là công cụ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác kiểm tra, giám sát và hoạch định chính sách phát triển du lịch bền vững.

Về cấu trúc, bộ tiêu chí tập trung vào các nhóm nội dung chính như môi trường tổng thể; sử dụng thiết bị, vật liệu thân thiện môi trường; quản lý chất thải và tái chế; kiểm soát chất lượng không khí, tiếng ồn; trách nhiệm xã hội và cộng đồng. Đối với các điểm tham quan, tiêu chí còn bổ sung nội dung phát triển sản phẩm du lịch theo hướng bền vững.

Việc tham gia đánh giá và công nhận được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Các cơ sở du lịch đăng ký với Sở Du lịch thành phố Huế, cung cấp minh chứng và được Hội đồng thẩm định đánh giá, chấm điểm theo quy định.

Kết quả phân thành ba mức: Cơ bản, Nâng cao và Xuất sắc. Các đơn vị đạt chuẩn sẽ được cấp Giấy chứng nhận có giá trị trong 3 năm và được sử dụng Bộ nhận diện Du lịch xanh của thành phố.

UBND thành phố Huế giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và hiệp hội liên quan tổ chức triển khai, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện; đồng thời tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định, định kỳ đánh giá và đề xuất điều chỉnh bộ tiêu chí phù hợp thực tiễn.

Việc ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển du lịch của Huế theo hướng bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và hài hòa với môi trường.

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

“Khóa vòi nước trước khi lau sàn”: Năng lượng tái tạo hiệu quả hơn thu CO₂ từ không khí

“Khóa vòi nước trước khi lau sàn”: Năng lượng tái tạo hiệu quả hơn thu CO₂ từ không khí

Công nghệ thu CO₂ trực tiếp từ không khí được coi là ‘thiết yếu’ cho mục tiêu khí hậu của EU, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy đầu tư vào điện gió và điện mặt trời mang lại lợi ích lớn hơn về khí hậu và sức khỏe cộng đồng trên mỗi đồng vốn…

Séc: Quốc gia nhỏ với tham vọng lớn về năng lượng hạt nhân

Séc: Quốc gia nhỏ với tham vọng lớn về năng lượng hạt nhân

Dù quy mô dân số và nền kinh tế không lớn, Cộng hòa Séc đang nổi lên như một trong những quốc gia tham vọng nhất châu Âu trong phát triển điện hạt nhân (với mục tiêu nâng tỷ trọng lên 68% vào năm 2040), hướng tới tự chủ năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch…

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Đồng bằng sông Cửu Long trước cơ hội vận hành thí điểm thị trường carbon

Đồng bằng sông Cửu Long nổi lên như khu vực có tiềm năng đặc biệt khi vừa là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, vừa sở hữu những hệ sinh thái có khả năng hấp thụ và giảm phát thải khí nhà kính...

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Đàm phán mua bán giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng

Việt Nam dự kiến chuyển nhượng cho Tổ chức Tăng cường tài chính lâm nghiệp Emergent 5,15 triệu tín chỉ carbon rừng vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với mức giá tối thiểu 10 USD/tín chỉ giai đoạn từ năm 2021- 2025 thông qua đàm phán, ký Hợp đồng mua bán giảm phát thải (ERPA)...

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản về đường sắt đô thị và phát triển xanh

Hai bên đã trao đổi về tiến độ triển khai Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2, đồng thời thảo luận về các cơ hội hợp tác trong phát triển đô thị thông minh và định hướng phát thải thấp mà Hà Nội đang hướng tới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

