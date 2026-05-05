Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng “xanh – sạch – sáng”.

Theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND của UBND thành phố Huế, Bộ tiêu chí Du lịch xanh bao gồm hệ thống tiêu chuẩn, chỉ số và hướng dẫn áp dụng cho nhiều loại hình dịch vụ du lịch trên địa bàn, như cơ sở lưu trú, điểm tham quan và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đi kèm với đó là Bộ nhận diện Du lịch xanh, nhằm thống nhất hoạt động truyền thông, quảng bá và công nhận các đơn vị đạt chuẩn.

Việc xây dựng bộ tiêu chí được đặt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, áp lực môi trường gia tăng và xu hướng du lịch bền vững trở thành lựa chọn chủ đạo trên thế giới. Với lợi thế là trung tâm du lịch giàu giá trị di sản và tài nguyên thiên nhiên, Huế xác định phát triển du lịch xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là hướng đi chiến lược nhằm bảo tồn di sản, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sức cạnh tranh điểm đến.

Bộ tiêu chí được thiết kế như một khung chuẩn thống nhất để đánh giá, phân loại và công nhận mức độ “xanh” của các cơ sở du lịch. Qua đó, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng giải pháp thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu chất thải và tăng cường trách nhiệm xã hội. Đây cũng là công cụ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác kiểm tra, giám sát và hoạch định chính sách phát triển du lịch bền vững.

Về cấu trúc, bộ tiêu chí tập trung vào các nhóm nội dung chính như môi trường tổng thể; sử dụng thiết bị, vật liệu thân thiện môi trường; quản lý chất thải và tái chế; kiểm soát chất lượng không khí, tiếng ồn; trách nhiệm xã hội và cộng đồng. Đối với các điểm tham quan, tiêu chí còn bổ sung nội dung phát triển sản phẩm du lịch theo hướng bền vững.

Việc tham gia đánh giá và công nhận được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Các cơ sở du lịch đăng ký với Sở Du lịch thành phố Huế, cung cấp minh chứng và được Hội đồng thẩm định đánh giá, chấm điểm theo quy định.

Kết quả phân thành ba mức: Cơ bản, Nâng cao và Xuất sắc. Các đơn vị đạt chuẩn sẽ được cấp Giấy chứng nhận có giá trị trong 3 năm và được sử dụng Bộ nhận diện Du lịch xanh của thành phố.

UBND thành phố Huế giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và hiệp hội liên quan tổ chức triển khai, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện; đồng thời tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định, định kỳ đánh giá và đề xuất điều chỉnh bộ tiêu chí phù hợp thực tiễn.

Việc ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng trong hành trình phát triển du lịch của Huế theo hướng bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và hài hòa với môi trường.