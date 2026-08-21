Huế chuẩn bị làm đại lộ 6 làn xe, vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng

Chiều 20/8, Hội đồng nhân dân thành phố Huế thông qua nghị quyết về danh mục các dự án hạ tầng giao thông đầu tư theo phương thức đối tác công tư, trong đó có dự án đại lộ Bắc Nam phía Đông với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng.
Theo nghị quyết, đại lộ Bắc Nam phía Đông có điểm đầu giao đường tỉnh 9, kết nối quốc lộ 49F tại Khu công nghiệp Phong Điền. Tuyến đi song song và hai bên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua thành phố Huế, điểm cuối giao với đường trục chính Khu đô thị Chân Mây.
Tuyến có chiều dài khoảng 75km, quy mô 6 làn xe, mỗi bên 3 làn, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị.
Trong quá trình nghiên cứu, thành phố Huế dự kiến bổ sung đoạn tuyến từ La Sơn băng qua phá Tam Giang, đi theo tỉnh lộ 14A và kết nối vào đường trục chính Khu đô thị Chân Mây. Đoạn tuyến bổ sung dài khoảng 20km.
Dự án đi qua các địa bàn gồm phường Phong Thái, xã Đan Điền, xã Quảng Điền, phường Hóa Châu, phường Dương Nỗ, phường Mỹ Thượng, xã Phú Hồ, xã Phú Vang, xã Vinh Lộc, xã Phú Lộc và xã Chân Mây - Lăng Cô.
Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng. Thành phố Huế định hướng lựa chọn hợp đồng xây dựng - chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất hoặc ngân sách nhà nước. Quỹ đất dự kiến để thanh toán hợp đồng tại các khu vực lân cận có quy mô khoảng 500-600ha.
Trước đó, ngày 17/8/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã thống nhất chủ trương bổ sung dự án đại lộ Bắc Nam phía Đông vào danh mục dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Sau đó, Ủy ban nhân dân thành phố Huế trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Theo Ủy ban nhân dân thành phố Huế, việc đưa dự án vào danh mục đối tác công tư tạo cơ sở để thành phố chủ động lựa chọn, kêu gọi và triển khai dự án, qua đó huy động thêm nguồn vốn ngoài nhà nước để phát triển hạ tầng giao thông trong điều kiện ngân sách còn hạn chế.
Khi hoàn thành, đại lộ Bắc Nam phía Đông được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố Huế theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng khả năng kết nối nội vùng và liên vùng.
Đặc biệt, tuyến đường sẽ kết nối các khu công nghiệp phía Bắc thành phố, ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và các khu vực trung tâm thương mại, dịch vụ mới với Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và cảng Chân Mây.
Ngoài phục vụ sản xuất, công nghiệp, logistics, vận tải và dân sinh, dự án còn được định hướng hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra mưa lũ hoặc các tình huống khẩn cấp. Với quy mô lớn và vị trí kết nối nhiều khu vực kinh tế trọng điểm, đại lộ Bắc Nam phía Đông được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển mới cho thành phố Huế.
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