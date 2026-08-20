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Huế đấu giá khu đất hơn 2.000 m2 giữa trung tâm

N Nguyễn Thuấn

Nằm tại khu vực trung tâm phía Nam thành phố Huế, khu đất 28 Lê Quý Đôn có diện tích 2.059,9 m2, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được quy hoạch để triển khai một dự án khách sạn quy mô gần 200 phòng.

Phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Văn Dinh
Phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ảnh: Văn Dinh

UBND thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 2753/QĐ-UBND, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê thực hiện dự án khách sạn tại khu đất số 28 Lê Quý Đôn, phường Thuận Hóa.

Khu đất đấu giá có diện tích 2.059,9 m2, thuộc thửa đất số 140, tờ bản đồ số 45. Đây là khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, tài sản trên đất cũng đã được thanh lý theo quyết định của UBND thành phố Huế trước đây.

Nằm tại khu vực trung tâm phía Nam thành phố Huế, khu đất có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh, gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước và thông tin liên lạc được kết nối với hệ thống chung của khu vực.

Theo phương án được phê duyệt, khu đất được sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ để đầu tư dự án khách sạn. Nhà nước sẽ cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của UBND thành phố Huế.

Dự án được thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được UBND thành phố Huế chấp thuận tại Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 17/12/2025.

Theo đó, dự án khách sạn tại số 28 Lê Quý Đôn có quy mô gần 200 phòng, chiều cao tối đa 9 tầng. Công trình được định hướng phát triển theo mô hình khách sạn kết hợp nhiều dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, hội nghị, spa và chăm sóc sức khỏe. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 227 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 7/2026, UBND thành phố Huế đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu nhà, đất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện trong năm 2026. Khu đất số 28 Lê Quý Đôn nằm trong danh mục này. Theo kế hoạch, việc đấu giá khu đất dự kiến mang về khoảng 123,59 tỷ đồng cho ngân sách.

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