TP.Hồ Chí Minh tăng cường vận tải hành khách công cộng và siết kiểm soát xe cơ giới cá nhân

TP.Hồ Chí Minh sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng đồng thời từng bước kiểm soát việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Qua đó, hướng tới một trong các chỉ tiêu đạt tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng đến năm 2030 từ 15 - 20% nhu cầu đi lại...

TP.Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng đồng thời từng bước kiểm soát việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Ảnh: Minh Quân

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 4617/QĐ-UBND ngày 24/7/2026 phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trên toàn địa bàn giai đoạn 2026 - 2030.

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Theo Quyết định, Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai 27 nhóm nhiệm vụ, từ đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, phát triển các loại hình vận tải mới đến nghiên cứu các giải pháp quản lý phương tiện cơ giới cá nhân, phù hợp với điều kiện phát triển đô thị của TP.Hồ Chí Minh.

Kế hoạch bao gồm phát triển hệ thống xe buýt, metro, xe đạp công cộng, không gian đi bộ và thúc đẩy chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh trong giai đoạn 2026 - 2030.

TP.Hồ Chí Minh hiện đang đối mặt với áp lực lớn về giao thông đô thị. Theo số liệu của Sở Xây dựng, Thành phố đang quản lý hơn 10 triệu xe cộ các loại gồm ô tô và xe máy. Trong khi đó, tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng vẫn còn ở mức khiêm tốn, dù đã có nhiều chuyển biến tích cực sau khi tuyến metro số 1 đi vào vận hành thương mại.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của kế hoạch là nâng cao khả năng tiếp cận và sức hấp dẫn của hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Cụ thể, TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng mạng lưới xe buýt, đẩy nhanh phát triển hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời bổ sung các tiện ích phục vụ tiếp cận giao thông công cộng. Sở Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng hệ thống mái che kết nối từ các điểm dừng, nhà ga đến văn phòng, trung tâm thương mại và các khu vực tập trung đông người.

Thành phố huyến khích và tạo điều kiện để xã hội hóa các phương tiện xe đạp, xe gắn máy điện công cộng; triển khai làn đường dành riêng cho xe đạp và phát triển hệ thống trạm xe đạp công cộng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Không gian đi bộ tại khu vực trung tâm Thành phố cũng sẽ tiếp tục được mở rộng. Trong đó, Sở Xây dựng được giao phối hợp với Công an Thành phố và UBND cấp xã triển khai tổ chức các tuyến phố đi bộ trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, kết nối giữa đi bộ và vận tải hành khách công cộng.

Sở Nội vụ chụ trách nhiệm chủ trì phát động phong trào thi đua, vận động công chức, viên chức, người lao động sử dụng phương tiện giao thông công cộng tối thiểu 2 lần/tuần; đồng thời đưa tiêu chí sử dụng giao thông công cộng vào nội dung đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Thành phố sẽ đẩy mạnh xã hội hóa công tác truyền thông, quảng bá và triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mãi nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động sử dụng giao thông công cộng.

TỪNG BƯỚC KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI CÁ NHÂN

Song song với việc phát triển vận tải hành khách công cộng, TP.Hồ Chí Minh cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân thông qua nhiều giải pháp đồng bộ.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ triển khai các giải pháp bảo đảm vỉa hè, hệ thống hạ tầng phục vụ xe buýt thông thoáng, không bị lấn chiếm, bảo đảm vệ sinh và an toàn cho người đi bộ. Công an Thành phố và UBND cấp xã được giao thực hiện thường xuyên, liên tục công tác kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, buôn bán trái phép và các vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động của giao thông công cộng.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, triển khai các phương thức giao thông và mô hình kinh doanh vận tải mới chưa được quy định trong pháp luật hiện hành, hoàn thành trong quý 4-2026.

Để phục vụ quá trình chuyển đổi sang các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, Thành phố sẽ triển khai hỗ trợ phát triển hệ thống trạm sạc điện và tủ đổi pin trên địa bàn trong giai đoạn 2026 - 2030. Đây là một trong những hạ tầng quan trọng để thúc đẩy việc sử dụng xe điện trong thời gian tới.

Theo thống kê, số lượng xe cá nhân tại TP.Hồ Chí Minh tiếp tục gia tăng qua từng năm, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông đô thị, đặc biệt sau khi hợp nhất đơn vị hành chánh và mở rộng địa giới. Trong bối cảnh đó, việc phát triển vận tải hành khách công cộng gắn với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương định kỳ rà soát, đánh giá kết quả triển khai từng nhiệm vụ; kịp thời đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030.