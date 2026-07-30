Hà Tĩnh mời gọi doanh nghiệp Áo đầu tư công nghệ xanh, trung tâm dữ liệu AI và logistics

Hà Tĩnh đang mở rộng cánh cửa hợp tác với các đối tác châu Âu khi tăng cường kết nối với Đại sứ quán Cộng hòa Áo và Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (CEEC), hướng tới thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ xanh, chuyển đổi số, logistics, năng lượng và phát triển công nghiệp bền vững.

Đoàn công tác Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (CEEC) khảo sát thực địa tại Cụm cảng biển quốc tế Vũng Áng. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chiều 29/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với Đoàn công tác Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (CEEC) nhằm trao đổi các cơ hội hợp tác về xúc tiến đầu tư, thương mại và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định chào mừng Ngài Philipp Agathonos - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại địa phương.

Giới thiệu về tiềm năng phát triển của Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết địa phương sở hữu vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Đông - Tây, có Cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương cùng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, tạo lợi thế lớn trong kết nối giao thương quốc tế.

Theo lãnh đạo tỉnh, Hà Tĩnh đang ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, luyện kim, năng lượng, logistics, cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Tỉnh cũng cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ Cộng hòa Áo và khu vực Trung, Đông Âu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Sau chuyến khảo sát thực tế tại Khu kinh tế Vũng Áng, Ngài Philipp Agathonos đánh giá cao những lợi thế về vị trí, hạ tầng cũng như định hướng phát triển của Hà Tĩnh.

Đại sứ cho biết, Áo phát triển công nghiệp trên nền tảng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, gìn giữ giá trị văn hóa và phát triển du lịch bền vững. Một trong những thế mạnh của Áo là các giải pháp quản lý, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, đặc biệt là rác thải nhựa và bao bì, nhằm nâng cao hiệu quả tái chế và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Ông Florian Beranek, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (CEEC), cho biết các doanh nghiệp trong mạng lưới CEEC có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ xanh, chuyển đổi số, quản lý môi trường, giáo dục - đào tạo và phát triển bền vững. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi và thống nhất định hướng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực lao động, giáo dục - đào tạo, xúc tiến đầu tư, thương mại và giao lưu nhân dân. Trong đó, trọng tâm là chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác về xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất bền vững và khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ dăm phục vụ công nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Đại sứ quán Cộng hòa Áo và Hiệp hội CEEC tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực kỹ thuật phục vụ ngành khai thác và chế biến thép; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học của tỉnh với các đối tác giàu kinh nghiệm tại châu Âu.

Ngài Philipp Agathonos Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Áo phát biểu tại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng mong muốn Đại sứ quán và CEEC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu các doanh nghiệp đến khảo sát cơ hội đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng và các khu vực tiềm năng của Hà Tĩnh.

Đặc biệt, Hà Tĩnh kỳ vọng thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ số, hạ tầng số tham gia đầu tư, hợp tác trong quá trình xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Khu kinh tế Vũng Áng, qua đó từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và phát triển bền vững.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng Ngài Philipp Agathonos và đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Áo, Hiệp hội CEEC đã khảo sát thực tế tại Cụm cảng biển quốc tế Vũng Áng nhằm tìm hiểu tiềm năng phát triển hạ tầng logistics và các cơ hội hợp tác đầu tư tại khu kinh tế trọng điểm của tỉnh.