TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả vốn ODA để phát triển bền vững

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tập trung vào việc quản lý và sử dụng vốn ODA một cách hiệu quả. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn được giao, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Các dự án này không chỉ có sức lan tỏa lớn mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng là quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc quản lý, sử dụng vốn ODA theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung nguồn lực cho các dự án có sức ảnh hưởng lớn, đồng thời xác định việc quản lý và giải ngân vốn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Người đứng đầu các chủ dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai và giải ngân vốn.
Đối với các dự án đang triển khai, việc rà soát và xử lý các khó khăn, vướng mắc là cần thiết để đảm bảo tiến độ thực hiện. Các chủ dự án cần chủ động xử lý hoặc báo cáo kịp thời để có giải pháp tháo gỡ, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. Đặc biệt, việc kiểm tra hiện trường và đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công là yếu tố then chốt để đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn năm 2026.
Đối với các dự án chuẩn bị triển khai, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng cần được thực hiện quyết liệt. Việc bàn giao mặt bằng sạch và chuẩn bị đầy đủ điều kiện thi công là yếu tố quan trọng để các dự án có thể triển khai ngay sau khi hiệp định vay có hiệu lực.
UBND Thành phố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, lập và điều hành kế hoạch vốn. Các đơn vị cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu và giải phóng mặt bằng, đồng thời đảm bảo nguồn nguyên, vật liệu phục vụ dự án. Việc kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án là cần thiết để đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc tăng cường quản lý và giải ngân vốn ODA không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là cơ hội để TP. Hồ Chí Minh phát triển bền vững. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND Thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, hy vọng rằng các dự án sử dụng vốn ODA sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
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