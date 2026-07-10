Huế quy hoạch hơn 9 ha đất phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Theo quyết định vừa được UBND thành phố Huế ban hành, địa phương đã xác định 3 khu đất đủ điều kiện phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 9,17 ha để phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030. Các dự án hướng đến đáp ứng nhu cầu mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội theo quy định, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển quỹ nhà ở dành cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.
Trong đó, khu đất thứ nhất là lô B1 và B2 thuộc Khu tái định cư Lập An, xã Chân Mây - Lăng Cô, có diện tích khoảng 1 ha. Theo quy hoạch, khu vực này được phép xây dựng với mật độ tối đa 50%, chiều cao công trình không quá 9 tầng và hệ số sử dụng đất tối đa 4,5 lần.
Khu đất thứ hai nằm tại khu vực cầu Bù Lu, xã Chân Mây - Lăng Cô, có diện tích khoảng 5 ha. Dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng tối đa 50%, chiều cao công trình không quá 10 tầng và hệ số sử dụng đất tối đa 5 lần. Hiện khu vực này có khoảng 25 thửa đất nông nghiệp do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng; 2 thửa đất có nhà ở và 2 thửa đất nghĩa trang, nghĩa địa do UBND xã quản lý. Thành phố cho biết việc triển khai dự án sẽ được thực hiện theo đúng quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.
Khu đất còn lại có diện tích khoảng 3,17 ha tại phường Hương Thủy. Đây là khu vực đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật xung quanh cơ bản đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.
Theo quy hoạch, dự án tại Hương Thủy có mật độ xây dựng tối đa 35%, công trình cao không quá 9 tầng và hệ số sử dụng đất tối đa 3,15 lần.
Để sớm đưa các khu đất vào khai thác, các cơ quan chức năng của thành phố Huế đang khẩn trương thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với cả 3 vị trí, làm cơ sở kêu gọi đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
UBND thành phố Huế giao Sở Xây dựng chủ trì tiếp nhận hồ sơ của các nhà đầu tư quan tâm, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực thực hiện các dự án nhà ở xã hội.
Đồng thời, Sở Xây dựng được giao rà soát, đánh giá nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn; xác định cơ sở pháp lý, sự cần thiết của từng khu đất nhằm bảo đảm tính khả thi và đồng bộ khi cập nhật vào quy hoạch cũng như chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố trong giai đoạn tới.
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