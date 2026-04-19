Trang chủ Du lịch

Huế đón du khách trẩy hội Điện Huệ Nam 2026

Nguyễn Thuấn

19/04/2026, 10:09

Ngày 18/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), hàng nghìn người dân và du khách đã tham gia lễ rước bộ trong khuôn khổ Lễ hội Điện Huệ Nam 2026, tạo nên không gian văn hóa – tín ngưỡng sôi động giữa lòng Huế. Sự kiện không chỉ mở màn cho chuỗi hoạt động Festival mùa Hạ mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...

Đoàn rước xuất phát từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng), di chuyển qua các tuyến phố trung tâm.
Đoàn rước xuất phát từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo (352 Chi Lăng), di chuyển qua các tuyến phố trung tâm.

Trong khuôn khổ Lễ hội Điện Huệ Nam 2026, lễ rước bộ đã diễn ra với quy mô lớn, thu hút hơn 6.000 người tham gia cùng khoảng 30 – 40 bằng, án (thuyền rước). Không gian lễ hội trải dài từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, công viên Thương Bạc, trên dòng sông Hương đến điện Huệ Nam, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu.

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 18 và 19/4, với không gian trải dài từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, công viên Thương Bạc, trên sông Hương đến điện Huệ Nam
Lễ hội diễn ra trong hai ngày 18 và 19/4, với không gian trải dài từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, công viên Thương Bạc, trên sông Hương đến điện Huệ Nam

Ngay sau nghi lễ tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, đoàn rước bộ khởi hành dọc theo tuyến đường Chi Lăng, qua cầu Gia Hội, tiếp tục trên trục đường Trần Hưng Đạo trước khi dừng chân tại công viên Thương Bạc. Trên quãng đường hơn 2km, hình ảnh các hương án, cờ phướn, trống chiêng cùng hàng trăm thánh đồng, đạo hữu trong trang phục truyền thống rực rỡ đã tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa sôi động.

Không khí lễ hội lan tỏa trên các tuyến phố trung tâm.
Không khí lễ hội lan tỏa trên các tuyến phố trung tâm.

Dọc hai bên tuyến đường, đông đảo người dân và du khách đứng chờ, hòa mình vào dòng người hành lễ. Không chỉ là một nghi thức tôn giáo, đoàn rước còn trở thành hoạt động văn hóa cộng đồng đặc sắc, nơi người dân trực tiếp tham gia, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống.

Người dân và du khách hòa mình vào dòng người hành lễ.
Người dân và du khách hòa mình vào dòng người hành lễ.

Sau các nghi lễ tại công viên Thương Bạc, đoàn rước tiếp tục xuống thuyền rồng, ngược dòng Hương Giang để lên điện Huệ Nam. Trên hành trình này, không gian lễ hội tiếp tục được mở rộng ra mặt nước, kết hợp hài hòa giữa yếu tố tâm linh và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của xứ Huế.

Đoàn rước ngược dòng Hương Giang để lên điện Huệ Nam.
Đoàn rước ngược dòng Hương Giang để lên điện Huệ Nam.

Tại điện Huệ Nam, các nghi lễ quan trọng sẽ được tổ chức như Cáo yết, Cung nghinh Thánh Mẫu nhập điện, lễ hành hương – cầu nguyện, chánh tế cầu quốc thái dân an, cùng lễ hoàn tạ và hồi loan. Đây là những nghi thức mang đậm dấu ấn tín ngưỡng dân gian, thể hiện niềm tin và đời sống tâm linh của cộng đồng.

Sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống trong lễ hội.
Sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống trong lễ hội.

Lễ hội Điện Huệ Nam vốn là sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân xứ Huế, được tổ chức định kỳ vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản, nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Cuối năm 2024, lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần khẳng định giá trị đặc sắc của loại hình tín ngưỡng dân gian này.

Nghi lễ được tổ chức tại khu vực điện Huệ Nam.
Nghi lễ được tổ chức tại khu vực điện Huệ Nam.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn được xác định là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện Festival mùa Hạ 2026, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của Huế là thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Sự kiện đồng thời cho thấy rõ vai trò trung tâm của cộng đồng trong việc sáng tạo, gìn giữ và phát huy giá trị di sản – một minh chứng sinh động cho khái niệm “di sản sống”.

Từ đó, Lễ hội Điện Huệ Nam trở thành điểm nhấn quan trọng, góp phần kích hoạt mùa du lịch hè tại Huế. Các hoạt động hành hương, trải nghiệm văn hóa tâm linh kết hợp du lịch đường sông đang tạo thêm sức hút cho điểm đến, mở ra hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hóa đặc trưng.

