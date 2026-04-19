Huế đón du khách trẩy hội Điện Huệ Nam 2026

Ngày 18/4 (tức mùng 2/3 âm lịch), hàng nghìn người dân và du khách đã tham gia lễ rước bộ trong khuôn khổ Lễ hội Điện Huệ Nam 2026, tạo nên không gian văn hóa – tín ngưỡng sôi động giữa lòng Huế. Sự kiện không chỉ mở màn cho chuỗi hoạt động Festival mùa Hạ mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...
Trong khuôn khổ Lễ hội Điện Huệ Nam 2026, lễ rước bộ đã diễn ra với quy mô lớn, thu hút hơn 6.000 người tham gia cùng khoảng 30 – 40 bằng, án (thuyền rước). Không gian lễ hội trải dài từ Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, công viên Thương Bạc, trên dòng sông Hương đến điện Huệ Nam, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu.
Ngay sau nghi lễ tại Thánh đường Thiên Tiên Thánh giáo, đoàn rước bộ khởi hành dọc theo tuyến đường Chi Lăng, qua cầu Gia Hội, tiếp tục trên trục đường Trần Hưng Đạo trước khi dừng chân tại công viên Thương Bạc. Trên quãng đường hơn 2km, hình ảnh các hương án, cờ phướn, trống chiêng cùng hàng trăm thánh đồng, đạo hữu trong trang phục truyền thống rực rỡ đã tạo nên không khí vừa trang nghiêm vừa sôi động.
Dọc hai bên tuyến đường, đông đảo người dân và du khách đứng chờ, hòa mình vào dòng người hành lễ. Không chỉ là một nghi thức tôn giáo, đoàn rước còn trở thành hoạt động văn hóa cộng đồng đặc sắc, nơi người dân trực tiếp tham gia, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống.
Sau các nghi lễ tại công viên Thương Bạc, đoàn rước tiếp tục xuống thuyền rồng, ngược dòng Hương Giang để lên điện Huệ Nam. Trên hành trình này, không gian lễ hội tiếp tục được mở rộng ra mặt nước, kết hợp hài hòa giữa yếu tố tâm linh và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của xứ Huế.
Tại điện Huệ Nam, các nghi lễ quan trọng sẽ được tổ chức như Cáo yết, Cung nghinh Thánh Mẫu nhập điện, lễ hành hương – cầu nguyện, chánh tế cầu quốc thái dân an, cùng lễ hoàn tạ và hồi loan. Đây là những nghi thức mang đậm dấu ấn tín ngưỡng dân gian, thể hiện niềm tin và đời sống tâm linh của cộng đồng.
Lễ hội Điện Huệ Nam vốn là sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân xứ Huế, được tổ chức định kỳ vào tháng 3 và tháng 7 âm lịch tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản, nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Cuối năm 2024, lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần khẳng định giá trị đặc sắc của loại hình tín ngưỡng dân gian này.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn được xác định là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện Festival mùa Hạ 2026, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của Huế là thành phố festival đặc trưng của Việt Nam. Sự kiện đồng thời cho thấy rõ vai trò trung tâm của cộng đồng trong việc sáng tạo, gìn giữ và phát huy giá trị di sản – một minh chứng sinh động cho khái niệm “di sản sống”.
Từ đó, Lễ hội Điện Huệ Nam trở thành điểm nhấn quan trọng, góp phần kích hoạt mùa du lịch hè tại Huế. Các hoạt động hành hương, trải nghiệm văn hóa tâm linh kết hợp du lịch đường sông đang tạo thêm sức hút cho điểm đến, mở ra hướng phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hóa đặc trưng.
Sau sáp nhập, các địa phương chờ đón “mùa vàng” du lịch đầu tiên
11:30, 18/04/2026
Hà Tĩnh khởi động du lịch hè bằng chuỗi sự kiện hấp dẫn
18:45, 17/04/2026
Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển
Lấy cảm hứng từ "Tháng Gia đình" tại Hàn Quốc, Lễ hội văn hóa - âm nhạc thường niên “Chúng ta là một – We Are Together” lần thứ 8 đề cao giá trị gia đình và sự sẻ chia trong cộng đồng Việt - Hàn...
Sau sáp nhập, các địa phương chờ đón “mùa vàng” du lịch đầu tiên
Sau khi thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính, các địa phương đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, triển khai các định hướng phát triển mới. Từ đó, nhiều điểm đến chuẩn bị đón mùa cao điểm du lịch nội địa hè 2026 với rất nhiều tiềm năng tăng trưởng…
Khai hội Đền Hùng: Tôn vinh cội nguồn, lan tỏa giá trị di sản và khát vọng phát triển
Tối 17/4/2026 (tức 1/3 âm lịch), tại Quảng trường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, linh thiêng và giàu cảm xúc...
Hà Tĩnh khởi động du lịch hè bằng chuỗi sự kiện hấp dẫn
Hà Tĩnh chính thức bước vào mùa du lịch hè 2026 bằng chuỗi hoạt động kéo dài trong tháng 4, trải rộng từ Thiên Cầm đến các điểm đến như Kỳ Xuân, Xuân Thành, Hải Ninh, Thạch Khê, với mục tiêu kích cầu du lịch, thu hút du khách và nâng cao hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn...
Nghệ An: Du lịch tỉnh tìm “chất riêng” nâng cao sức cạnh tranh, tránh lối mòn đại trà
Dù duy trì đà tăng trưởng tích cực về lượng khách và doanh thu, du lịch Nghệ An vẫn đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận phát triển. Những hạn chế về sản phẩm, hạ tầng và tính chuyên nghiệp được chỉ rõ, đặt ra bài toán tìm “chất riêng” để nâng cao sức cạnh tranh trong năm 2026...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: