Hải Phòng sẽ thu hồi hơn 500ha đất cho 95 dự án

Trong 95 dự án, công trình phải thu hồi đất, chỉ riêng 2 dự án khu công nghiệp chiếm tới 89% diện tích phải thu hồi…

Trong 95 dự án phải thu hồi đất của thành phố Hải Phòng, có 66 dự án phát triển điện. Ảnh: Công ty Điện lực Hải Phòng.

HĐND TP. Hải Phòng vừa thông qua danh mục 95 dự án, công trình phải thu hồi đất với tổng diện tích 504,62 ha đất.

Trong đó, chủ yếu là các dự án phát triển điện với tổng cộng 66 dự án tuy nhiên các dự án điện chỉ chiếm chưa tới 15% diện tích đất thu hồi. Ngược lại chỉ với 2 dự án phát triển khu công nghiệp đã chiếm tới gần 89% diện tích đất phải thu hồi.

2 DỰ ÁN KHU CÔNG NGHIỆP CHIẾM HƠN 449HA

Theo danh mục, có tổng cộng 95 dự án, công trình với tổng diện tích triển khai là 597,12ha, trong đó có 92,5 ha đất hiện trạng, tổng diện tích phải thu hồi là 504,62ha. Trong đó, nhóm dự án phát triển hệ thống điện chiếm số lượng lớn với 66 dự án. Tuy nhiên, tổng diện tích đất thu hồi của nhóm này khoảng 73,49 ha, chỉ tương đương 14,56% tổng diện tích đất thu hồi.

Các dự án chủ yếu xây dựng mới, cải tạo đường dây trung thế, hạ thế, trạm biến áp, các xuất tuyến 22kV, 35kV, 110kV, 220kV. Đồng thời xây dựng hệ thống DMS, cải tạo mạch vòng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Đây là nhóm dự án có diện tích sử dụng đất nhỏ nhưng có vai trò quan trọng đối với năng lực hạ tầng của Hải Phòng, nhất là trong bối cảnh mở rộng không gian công nghiệp, đô thị và nhu cầu phụ tải tăng lên.

Phần lớn các dự án điện được thực hiện ở khu vực phía Tây Hải Phòng nhằm hoàn thiện mạng lưới điện phục vụ các khu vực đô thị, công nghiệp mới. Tại phía Đông Hải Phòng có các dự án điện tại khu vực An Dương, Thủy Nguyên, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.

Trong đó, có một số dự án đáng chú ý như xuất tuyến 110kV sau TBA 220kV Dương Kinh đấu nối đường dây 110kV Đồng Hòa - Đình Vũ diện tích 1,03 ha, các xuất tuyến 22kV, 35kV và trạm 110kV An Dương diện tích hơn 0,75 ha, đường dây và TBA 110kV Ecopark 0,8 ha, đường dây và TBA 110kV Kinh Môn 0,63 ha.

Ngược với nhóm dự án điện, trong 95 dự án thu hồi đất chỉ có 2 dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp nhưng chiếm tới hơn 449ha đất (tương đương 89% tổng diện tích thu hồi). Dự án khu công nghiệp An Hòa đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư từ tháng 6/2026 có diện tích 199,83ha gồm 3 khu đất trên địa bàn các xã Vĩnh Hòa và Vĩnh Bảo. Dự án khu công nghiệp Trung Lập (giai đoạn 1) cũng được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo tháng 6/2026 diện tích 249,23 ha tại xã Vĩnh Thịnh.

ĐIỀU CHỈNH 5 DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT

Bên cạnh nhóm dự án công nghiệp, nhóm dự án giao thông cũng có những dự án quy mô đáng kể như dự án nâng cấp quốc lộ 17B (đoạn km17 835 - km28 890) có diện tích 9,25ha, tuyến đường trục Đông - Tây huyện Kim Thành cũ và nhánh đi nút giao cầu vượt quốc lộ 5 có diện tích 1,77 ha (cùng tại xã An Thành).

Các dự án còn lại tập trung vào hạ tầng đô thị và xã hội như trường học, tái định cư, nhà ở xã hội, công viên và các tuyến đường địa phương. Đáng chú ý là dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Vạn Mỹ được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 5/2026 có tổng diện tích 3,673 ha, gồm 2,87 ha tại phường Đông Hải và 0,803 ha tại phường Ngô Quyền. Ngoài ra, còn có các dự án như dự án hạ tầng khu tái định cư Thanh Xá có diện tích 3,72 ha, Trường THCS Tân Dương 1,23 ha.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố cũng điều chỉnh quy mô, địa điểm đối với 5 dự án, công trình thuộc trường hợp thu hồi đất theo điều 79 Luật Đất đai. Trong đó, có 3 dự án điện là dự án đường dây trung thế, các TBA phân phối phía Tây và cải tạo lưới điện hạ thế thành phố Chí Linh bổ sung thêm 140m2 tại phường Trần Nhân Tông và Trần Hưng Đạo, dự án xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực Chí Linh bổ sung thêm 380m2 đất tại các phường Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, dự án trạm biến áp 220kV Thanh Hà và đường dây 220kV đấu nối bổ sung thêm 9.900m2 tại xã Hà Tây.

Cùng với 3 dự án điện là 2 dự án giao thông gồm dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT 391 đến ĐT 390 (đoạn từ cầu vượt sông Thái Bình đến ĐT 390) bổ sung thêm 16,11ha tại phường Ái Quốc, dự án tuyến đường kết nối từ cầu Rào 3 đến tuyến đường bộ ven biển (đoạn từ đường Bùi Viện đến đường tỉnh 363) bổ sung thêm 5.01ha tại phường An Biên.