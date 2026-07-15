Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới Huế

Sáng 15/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới thành phố Huế...

Đoàn công tác kiểm tra tại dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 3. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Huế

Theo báo cáo của chủ đầu tư, các dự án đang được tập trung thi công để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027. Đến nay, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 3 đã hoàn thành khoảng 82% khối lượng công việc, trong khi Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4 đạt khoảng 72%.

Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục còn lại theo kế hoạch.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của UBND thành phố Huế, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công trong việc triển khai dự án đúng tiến độ. Phó Thủ tướng cho rằng Huế là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới, thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo địa phương và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao việc thành phố thường xuyên theo dõi, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tạo điều kiện để các công trình được thi công đúng kế hoạch, hướng tới hoàn thành trước thềm năm học mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động thi công tại các Dự án. Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Huế

Nhấn mạnh ý nghĩa của các công trình đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội tại khu vực biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Huế cùng các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung nguồn lực, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố sớm xây dựng phương án tuyển sinh, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp, đồng thời tổ chức tập huấn về quản lý và vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp. Qua đó, các trường có thể hoạt động hiệu quả ngay từ năm học đầu tiên, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống người dân địa phương.