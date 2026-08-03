Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng cho Cần Thơ

Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm, thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn năm 2026...

Một góc thành phố Cần Thơ - Ảnh: VGP/LS

Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 của thành phố Cần Thơ cho thấy nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với GRDP tăng 6,7%. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn mục tiêu kịch bản 8,55%. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, thành phố xác định tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn cốt lõi, đồng thời phát huy các dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Trong đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công được UBND thành phố Cần Thơ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo thêm động lực cho nền kinh tế

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao cho thành phố là hơn 19.616 tỷ đồng. Đến ngày 16/7/2026, thành phố đã giao chi tiết hơn 19.266 tỷ đồng, đạt trên 98% kế hoạch vốn được giao. Giá trị giải ngân đạt 21,53% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 21,92% kế hoạch vốn đã giao chi tiết.

Đối với nguồn vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2026, tổng kế hoạch vốn hơn 3.663 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt 16,56%.

Theo Kế hoạch số 16/KH-UBND của UBND thành phố, đến hết quý 2/2026 tỷ lệ giải ngân phải đạt 50% kế hoạch và đến hết quý 3 đạt 75%. Tuy nhiên, kết quả thực hiện hiện nay vẫn còn thấp so với yêu cầu. Để đạt mục tiêu giải ngân 75% vào cuối quý 3/2026, thành phố cần giải ngân thêm khoảng 10.489 tỷ đồng, bình quân trên 3.000 tỷ đồng mỗi tháng.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND thành phố Cần Thơ vừa phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm với mục tiêu phấn đấu đến hết quý 3/2026 đạt 75% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026.

Trong thời gian này, các sở, ngành chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của thành phố về giải ngân vốn đầu tư công nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp trong thực hiện thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, triển khai dự án, quản lý và giám sát hoạt động khai thác cát; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Ảnh minh họa - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Cần Thơ/Phúc Bảo.

Đối với các chủ đầu tư, thành phố yêu cầu phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác giải ngân, thường xuyên kiểm tra tiến độ tại hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xây dựng kế hoạch và tiến độ thi công cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch giải ngân trong 90 ngày đêm, chào mừng Quốc khánh 2/9 và Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12.

Theo kế hoạch, UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, chấp hành chủ trương, tích cực tham gia công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai các dự án trên địa bàn.

Song song với việc thúc đẩy giải ngân trong năm 2026, thành phố Cần Thơ cũng chuẩn bị nguồn lực đầu tư công cho năm 2027.

Tại kỳ họp chuyên đề cuối tháng 7/2026, HĐND thành phố Cần Thơ đã thông qua tờ trình của UBND thành phố về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027 để báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. Theo đó, nguồn lực đầu tư công sẽ tiếp tục được ưu tiên cho các dự án trọng điểm, có ý nghĩa then chốt đối với tăng trưởng của thành phố.

Năm 2027 là năm thứ hai triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Tổng nhu cầu vốn đầu tư công của thành phố dự kiến hơn 34.214 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, kế hoạch vốn dự kiến được bố trí trên 30.511 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn, ngân sách Trung ương tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với 17.279,6 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Thành phố dự kiến bố trí hơn 3.884 tỷ đồng để thực hiện 5 chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo định hướng phân bổ, nguồn vốn năm 2027 sẽ tập trung triển khai và hoàn thành các dự án thuộc 4 nhóm lĩnh vực, gồm 14 dự án giao thông; 31 dự án giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; 6 dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cùng 3 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản. Tổng vốn dành cho các nhóm dự án này chiếm 47,7% tổng kế hoạch vốn dự kiến năm 2027 và chiếm 65,1% tổng nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án do thành phố quản lý.