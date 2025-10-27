Huế mưa lớn, chính quyền kích hoạt còi hú cảnh báo thiên tai, học sinh nghỉ học

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 27/10/2025
Song Hoàng
27/10/2025, 08:59
Mưa lớn kéo dài tới sáng 27/10 tại Huế khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế đã có văn bản thông báo cho học sinh trên toàn địa bàn thành phố nghỉ học trong ngày 27/10 nhằm đảm bảo an toàn...
Sáng 27-10, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Huế cho biết đã kích hoạt hệ thống còi hú cảnh báo thiên tai tại khu vực tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung (phường Vỹ Dạ) để cảnh báo bà con nước lũ đang lên do mưa lớn.
Từ 19h tối 26-10 đến sáng 27-10, ở khu vực Bạch Mã (xã Phú Lộc) ghi nhận lượng mưa lớn nhất nước với hơn 850mm, ở xã Khe Tre cũng ghi nhận lượng mưa lớn với hơn 637mm, xã Phú Lộc là 538mm…
Mưa lớn khiến lũ trên sông Hương và sông Bồ đều đạt xấp xỉ báo động III, dự kiến đến trưa nay nước trên các sông sẽ vượt mức báo động III.
Do mưa lớn kéo dài, nhiều khu đô thị ở Huế đã bị ngập lụt nghiêm trọng.
Nhiều tuyến đường chính ngập sâu trong nước như Hoàng Lanh, Vũ Thắng, Trường Chinh, Bạch Đằng… Nhiều đoạn đường có nước chảy xiết đã được chính quyền địa phương giăng dây, đặt rào chắn ngăn không cho người dân qua lại.
Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông dâng cao, nhiều tuyến đường ở các xã, phường bị ngập sâu, gây cản trở việc đến trường của học sinh. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho học sinh toàn thành phố nghỉ học trong ngày 27/10 để đảm bảo an toàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, kiểm tra hệ thống điện, tường rào, cây xanh trong khuôn viên trường, đồng thời thông báo kịp thời đến phụ huynh, học sinh về lịch nghỉ học để phòng tránh mưa lũ.
Lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành giáo dục và chính quyền các địa phương tuyệt đối không chủ quan, chủ động nắm chắc tình hình thời tiết, kịp thời triển khai phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học. Qua đó, cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để hỗ trợ, ứng phó khi có tình huống phát sinh, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc.
Bên cạnh đó, các đơn vị cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị phương án tổ chức dạy học bù hợp lý, đảm bảo không ảnh hưởng đến kế hoạch năm học.
Sở Xây dựng Bắc Ninh khuyến cáo khách hàng mua căn hộ tại Khu dự án nhà ở xã hội Thống Nhất và các dự án nhà ở xã hội khác không thực hiện nộp các khoản tiền không rõ ràng, tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đã ký kết với chủ đầu tư; thanh toán trực tiếp với chủ đầu tư hoặc thực hiện thông qua ngân hàng do chủ đầu tư và người mua thống nhất...
Ngày 26/10, mưa rất to trên diện rộng khiến mực nước sông Hương, sông Bồ vượt mức báo động 2, nhiều khu vực hạ du ở thành phố Huế bị ngập sâu. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ đã được huy động, sẵn sàng ứng phó trong tình huống khẩn cấp.
Do ảnh hưởng của bão số 12, sóng lớn liên tục tấn công khiến đoạn bờ biển qua thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc (thành phố Huế) bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, đe dọa tuyến đường duy nhất vào khu dân cư Hải Bình với 63 hộ dân đang sinh sống.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã chính thức mở cửa với quy mô lớn chưa từng có. Được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup,… không gian hội chợ mở ra một hành trình mua sắm và trải nghiệm đa sắc.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: