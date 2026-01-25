Huế tăng cường kết nối với Lào và Luxembourg thu hút đầu tư xanh

Thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm quản trị đang trở thành một trong những hướng đi quan trọng của thành phố Huế nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh vừa có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác đến từ CHDCND Lào và đại diện Cơ quan hợp tác Luxembourg. Đoàn do bà Phonevanh Outhavong, Thứ trưởng Bộ Tài chính CHDCND Lào và ông Robert de Waha, Trưởng Đại diện thường trú khu vực (Lào, Việt Nam, Campuchia) làm Trưởng đoàn.

MỞ RỘNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ QUỐC TẾ TRONG THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tại buổi tiếp, bà Phonevanh Outhavong trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Huế, đồng thời khẳng định Bộ Tài chính Lào mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Huế trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Theo bà, Huế là địa phương có nhiều điểm tương đồng với các đô thị của Lào trong quá trình phát triển, đặc biệt là định hướng phát triển bền vững, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng đô thị thông minh.

Bà Phonevanh Outhavong nhấn mạnh: Bộ Tài chính Lào đánh giá cao những kết quả mà thành phố Huế đạt được trong phát triển đô thị theo hướng bền vững và thông minh. Thông qua các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hai bên có thể tăng cường học hỏi lẫn nhau, từng bước nâng cao hiệu quả quản trị, quản lý tài chính công và phát triển đô thị hiện đại, phù hợp với bối cảnh mới.

Các đại biểu tại buổi làm việc

Thông tin tại buổi làm việc, ông Robert de Waha cho biết tiếp nối những kết quả tích cực từ các dự án hợp tác trước đây, hiện nay thành phố Huế đang được Chính phủ Luxembourg hỗ trợ triển khai hai dự án với tổng giá trị tài trợ khoảng 12 triệu USD. Trong đó, Dự án VIE/039 tập trung thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho các hộ nông dân và doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương.

Dự án VIE/301 được triển khai nhằm nhân rộng các mô hình hiệu quả từ Dự án VIE/039, qua đó mở rộng phạm vi tác động và gia tăng hiệu quả đầu tư. Các dự án đồng thời triển khai nhiều giải pháp sáng tạo trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển vùng ven biển và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương của thành phố Huế.

Theo ông Robert de Waha, sự hỗ trợ tích cực và phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng giúp các dự án được triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả.

Đối với các dự án dự kiến triển khai trong năm 2026, Cơ quan hợp tác Luxembourg mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các sở, ban, ngành và lãnh đạo thành phố Huế nhằm bảo đảm các mục tiêu đề ra. Phía Luxembourg khẳng định sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối các chương trình hợp tác phù hợp, góp phần mở rộng hợp tác đầu tư tại Huế trong thời gian tới.

HUẾ TĂNG CƯỜNG THU HÚT NGUỒN LỰC ODA VÀ TÀI CHÍNH KHÍ HẬU

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào nói chung, giữa thành phố Huế với các địa phương của Lào nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao vai trò và những đóng góp thiết thực của Cơ quan hợp tác Luxembourg trong việc hỗ trợ các chương trình phát triển bền vững tại Huế, nhất là trong các lĩnh vực tài chính công, quản trị đô thị, ứng phó biến đổi khí hậu và nâng cao năng lực thể chế. Đây được xem là những lĩnh vực then chốt, tạo nền tảng cho Huế thu hút thêm các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn phát triển mới.

bà Phonevanh Outhavong, Thứ trưởng Bộ Tài chính CHDCND Lào tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh tặng quà lưu niệm ông Robert de Waha, Trưởng Đại diện thường trú khu vực (Lào, Việt Nam, Campuchia) Tặng quà lưu niệm

Thông tin về định hướng phát triển của thành phố, ông Minh cho biết sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang tập trung xây dựng đô thị di sản đặc trưng theo hướng phát triển bền vững, gắn bảo tồn và phát huy giá trị di sản với tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

Theo ông Minh, các dự án hỗ trợ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và đầu tư hạ tầng nông nghiệp thời gian qua đã mang lại những kết quả rõ nét, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, Huế vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức lớn do tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan. Trong năm vừa qua, mưa lũ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống của người dân.

Trước thực tế đó, thành phố Huế mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Luxembourg cả về kỹ thuật và tài chính nhằm triển khai các giải pháp làm giàu hệ sinh thái, tăng cường đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh cũng chia sẻ những kinh nghiệm mà đoàn công tác Huế đã tiếp thu được thông qua chuyến làm việc tại Luxembourg, đặc biệt là về hệ sinh thái tài chính khí hậu và các công cụ, dịch vụ tài chính phục vụ thích ứng với biến đổi khí hậu. Những kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Cùng với đó, Huế đang từng bước phát huy lợi thế về tài nguyên văn hóa, sinh thái và nông nghiệp để phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch nông nghiệp, qua đó vừa đa dạng hóa sản phẩm du lịch, vừa tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn, đồng thời tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.